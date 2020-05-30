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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6238623962406241
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 16:55

  pesikot написав:
  freeze написав:В Чикаго арестовали более 100 участников негритянского майдана

Ссылочку :) а то вы начали топорно работать :)


Что вы эти ссылочки пережевывате что-ли ? Слепая вера в СМИ ? :mrgreen:
Шурин у меня в Чикаго живёт, общались по скайпу.
Очень злой шурин на чёрных майдаунов, он белый.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 16:58

  pesikot написав:freeze
Кстати, как вам коллега freeze, запуск Crew Dragon ?
Монополия РФ на запуск кораблей для доставки на МКС разрушена


Да вчера поностальгировал, смотрел в прямом эфире, даже чуть на слезу не пробило, когда-то и мы были космической державой, тоже что-то запускали. Даже недавно вроде, какой-то Морской старт был. :roll:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:01

  freeze написав:В Чикаго арестовали более 100 участников негритянского майдана, в том числе девушку, которая бросила в полицейскую машину бутылочку с зажигательной смесью. Смесь не зажглась, но смелой девушке теперь всё-равно грозит пожизненное. Разве так можно прессовать население ?

Не удивлюсь, что за обострением ситуации, провокациями "цветного населения" на разбой и мародерство, стоят кацапчики, и журнашлюхи рашатудей на каждом перекрестке
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:04

  Faceless написав:
  freeze написав:В Чикаго арестовали более 100 участников негритянского майдана, в том числе девушку, которая бросила в полицейскую машину бутылочку с зажигательной смесью. Смесь не зажглась, но смелой девушке теперь всё-равно грозит пожизненное. Разве так можно прессовать население ?

Не удивлюсь, что за обострением ситуации, провокациями "цветного населения" на разбой и мародерство, стоят кацапчики, и журнашлюхи рашатудей на каждом перекрестке


Без Вовы Путина никуда :mrgreen:
Он же вроде Трампа привел к власти с помощью хакеров, теперь вероятно хочет поменять на ленивого Байдена, защитника чернокожих.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:11

  freeze написав:
  Faceless написав:
  freeze написав:В Чикаго арестовали более 100 участников негритянского майдана, в том числе девушку, которая бросила в полицейскую машину бутылочку с зажигательной смесью. Смесь не зажглась, но смелой девушке теперь всё-равно грозит пожизненное. Разве так можно прессовать население ?

Не удивлюсь, что за обострением ситуации, провокациями "цветного населения" на разбой и мародерство, стоят кацапчики, и журнашлюхи рашатудей на каждом перекрестке


Без Вовы Путина никуда :mrgreen:
Он же вроде Трампа привел к власти с помощью хакеров, теперь вероятно хочет поменять на ленивого Байдена, защитника чернокожих.

Не в смысле что кацапы это заварили. Подобные случаи происходят периодически. Но то, что волнения не успокаиваются, а разгораются, уже совсем не типично, а подобная картинка на руку рашапропагандонам, и в их интересах обострять ситуацию, провоцировать и подливать масла в огонь, чем они успешно регулярно занимаются в разных странах
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:11

  freeze написав:Что вы эти ссылочки пережевывате что-ли ? Слепая вера в СМИ ? :mrgreen:
Шурин у меня в Чикаго живёт, общались по скайпу.
Очень злой шурин на чёрных майдаунов, он белый.

Аааа, шурин в Чикаго. Это же круто меняет дело. Ещё и шурин-расист.
Вы случайно, не родственник shapo ?

ТГ-каналы вас уже не устраивают по информации, вам нужно более забористая муть :)
Вы подсели на информационный адреналин ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:25

  Faceless написав:Не в смысле что кацапы это заварили. Подобные случаи происходят периодически. Но то, что волнения не успокаиваются, а разгораются, уже совсем не типично, а подобная картинка на руку рашапропагандонам, и в их интересах обострять ситуацию, провоцировать и подливать масла в огонь, чем они успешно регулярно занимаются в разных странах


Но это всё картинки, у Путина денег нет, что бы в каком-то пригороде среднего американского города что-то поднять. ВВП большинства американских штатов в отдельности больше ВВП России.
Я думаю, что бюджет американских спецслужб выше бюджета всей России, так что там следят за вопросом постороннего вмешательства.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:30

  pesikot написав:Аааа, шурин в Чикаго. Это же круто меняет дело. Ещё и шурин-расист.


Я сам чуток расист, вот даже черных котов не люблю, белые норм, рыжие типа вас ладно, тоже норм, а вот чёрных недолюбливаю. :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:36

  freeze написав:
Да вчера поностальгировал, смотрел в прямом эфире, даже чуть на слезу не пробило, когда-то и мы были космической державой, тоже что-то запускали. Даже недавно вроде, какой-то Морской старт был. :roll:

Любимая ракета Зенит. Маск о космонавтике Украины
Глава SpaceX Илон Маск заявил, что Украина сыграла ключевую роль в становлении советской космонавтики. Известно, что любимой ракетой-носителем американского инженера является Зенит, разработанный и сконструированный в Днепре.

Всё так и осталось, Маск использовал наработки

Конкретный Маск вник в тему и запустил пилотируемый корабль.
Хотя вяликая космическая российская держава грозилась батутами
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:41

  freeze написав:
  pesikot написав:Аааа, шурин в Чикаго. Это же круто меняет дело. Ещё и шурин-расист.


Я сам чуток расист, вот даже черных котов не люблю, белые норм, рыжие типа вас ладно, тоже норм, а вот чёрных недолюбливаю. :mrgreen:

Коллега freeze, лучше идите спать.
Мой вам совет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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