Кучма, Зеленьський?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 31 тра, 2020 18:34
Кучма, Зеленьський?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 31 тра, 2020 18:53
а судьи кто?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Нед 31 тра, 2020 19:29
Это не население, а его отбросы. Посмотрите видеоблоги из Нью-Йорка, там далеко на только негры, а еще и куча белых люмпенов.
Хотя, конечно, копам надо быть впредь умнее при задержании черных.
В Вашингтоне, как мне сообщил сын, тоже демонстрации, но без эксцессов.
ЗЫ. Не сразу понял, что у вас очередной приступ Квартала-95.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Нед 31 тра, 2020 19:38
Бесплатные фирменные шмотки
Не помню что бы на майдане такое творилось
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 31 тра, 2020 19:56
Майдановцы грабили милицейские склады с оружием. Уж лучше бы приоделись по моде, чем взяли оружие в руки. Меньше бы бед после было, в том числе и для них самих...
PS: комментарий не оправдывает озверевших американских онижедетей, разумеется
Додано: Нед 31 тра, 2020 20:16
Спецом)) Не смеши.
Ты в смысл не вникаешь мною написанного.
К тому же и разницу не понимаешь между: отправить наблюдателя и начать боевые действия за пределами вч.
Ну а то, что Статут гарн. та караульної служби утверждается ВРУ, я тебе напоминать не буду.
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