Додано: Нед 31 тра, 2020 18:34

budivelnik написав:

Нагадаю вам історію виборів України...

На кожних наступних виборах в Центральній Україні перемагала та політична сила, яка на попередніх перемагала в Західній Україні... Нагадаю вам історію виборів України...На кожних наступних виборах в Центральній Україні перемагала та політична сила, яка на попередніх перемагала в Західній Україні...

Кучма, Зеленьський? Кучма, Зеленьський?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/