|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 31 тра, 2020 18:34
budivelnik написав:
Нагадаю вам історію виборів України...
На кожних наступних виборах в Центральній Україні перемагала та політична сила, яка на попередніх перемагала в Західній Україні...
Кучма, Зеленьський?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19450
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1093 раз.
- Подякували: 1331 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 31 тра, 2020 18:53
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4608
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 243 раз.
- Подякували: 728 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 тра, 2020 19:29
freeze написав:
В Чикаго арестовали более 100 участников негритянского майдана, в том числе девушку, которая бросила в полицейскую машину бутылочку с зажигательной смесью. Смесь не зажглась, но смелой девушке теперь всё-равно грозит пожизненное. Разве так можно прессовать население ?
Это не население, а его отбросы. Посмотрите видеоблоги из Нью-Йорка, там далеко на только негры, а еще и куча белых люмпенов.
Хотя, конечно, копам надо быть впредь умнее при задержании черных.
В Вашингтоне, как мне сообщил сын, тоже демонстрации, но без эксцессов.
ЗЫ. Не сразу понял, что у вас очередной приступ Квартала-95.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 17312
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2743 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 тра, 2020 19:38
Бесплатные фирменные шмотки
Не помню что бы на майдане такое творилось
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 8627
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 617 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Нед 31 тра, 2020 19:56
Ukrainian написав:
Бесплатные фирменные шмотки
Не помню что бы на майдане такое творилось
Майдановцы грабили милицейские склады с оружием. Уж лучше бы приоделись по моде, чем взяли оружие в руки. Меньше бы бед после было, в том числе и для них самих...
PS: комментарий не оправдывает озверевших американских онижедетей, разумеется
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 5918
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1000 раз.
- Подякували: 2222 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: Нед 31 тра, 2020 20:05
Это не майдан, а какое-то бессмысленное безумие.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 1346
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 тра, 2020 20:16
pesikot написав: detroytred написав:
pesikot
Не.
Там скорее всего такой же хотелкин сделал, как сам захотел.
А кто - командир части, подразделения или сам боец --- уже не важно.
Вот спецом открыл сообщение.
Ага, теперь уже командир части что-то решает.
А когда часть блокируют неустановленные личности, как в 2014 году, то нужен приказ из ГенШтаба ? Хотя Устав чётко определяет подобные ситуации и описывает действия.
Вот ты сам подтвердил, что в Крыму части сдавали сами командиры и похрен им было на приказ.
Спецом)) Не смеши.
Ты в смысл не вникаешь мною написанного.
К тому же и разницу не понимаешь между: отправить наблюдателя и начать боевые действия за пределами вч.
Вот Турчинов и разрешил разрешённое (применение оружия при нападении на части). Вместо принятия решения и действий на силовое отражение агрессии. То есть полноценный комплекс мер.
Ты перескочил на другой предмет в дискуссии.
Ну а то, что Статут гарн. та караульної служби утверждается ВРУ, я тебе напоминать не буду.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 31 тра, 2020 21:18, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23064
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1936 раз.
- Подякували: 3240 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 тра, 2020 21:14
Starikan написав: freeze написав:
В Чикаго арестовали более 100 участников негритянского майдана, в том числе девушку, которая бросила в полицейскую машину бутылочку с зажигательной смесью. Смесь не зажглась, но смелой девушке теперь всё-равно грозит пожизненное. Разве так можно прессовать население ?
Это не население, а его отбросы. Посмотрите видеоблоги из Нью-Йорка, там далеко на только негры, а еще и куча белых люмпенов.
Хотя, конечно, копам надо быть впредь умнее при задержании черных.
В Вашингтоне, как мне сообщил сын, тоже демонстрации, но без эксцессов.
ЗЫ. Не сразу понял, что у вас очередной приступ Квартала-95.
А у нас в служивых типа прожженные интеллектуалы бросали бутылки с зажигательной смесью
Приступ Квартала-95 и беззакония в стране начался с таких преступлений.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17011
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4205 раз.
- Подякували: 6743 раз.
-
- Профіль
-
21
3
5
Додано: Нед 31 тра, 2020 23:08
zРадио написав:
Майдановцы грабили милицейские склады с оружием. Уж лучше бы приоделись по моде, чем взяли оружие в руки. Меньше бы бед после было, в том числе и для них самих...
PS: комментарий не оправдывает озверевших американских онижедетей, разумеется
покажи мені в Києві такий розграбований ментовський склад.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 509
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|