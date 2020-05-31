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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6240624162426243>
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 18:34

  budivelnik написав:
Нагадаю вам історію виборів України...
На кожних наступних виборах в Центральній Україні перемагала та політична сила, яка на попередніх перемагала в Західній Україні...

Кучма, Зеленьський?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 18:53

а судьи кто?...

"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 19:29

  freeze написав:В Чикаго арестовали более 100 участников негритянского майдана, в том числе девушку, которая бросила в полицейскую машину бутылочку с зажигательной смесью. Смесь не зажглась, но смелой девушке теперь всё-равно грозит пожизненное. Разве так можно прессовать население ?

Это не население, а его отбросы. Посмотрите видеоблоги из Нью-Йорка, там далеко на только негры, а еще и куча белых люмпенов.
Хотя, конечно, копам надо быть впредь умнее при задержании черных.
В Вашингтоне, как мне сообщил сын, тоже демонстрации, но без эксцессов.

ЗЫ. Не сразу понял, что у вас очередной приступ Квартала-95.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 19:38

Бесплатные фирменные шмотки


Не помню что бы на майдане такое творилось
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 19:56

  Ukrainian написав:Бесплатные фирменные шмотки

Не помню что бы на майдане такое творилось


Майдановцы грабили милицейские склады с оружием. Уж лучше бы приоделись по моде, чем взяли оружие в руки. Меньше бы бед после было, в том числе и для них самих...

PS: комментарий не оправдывает озверевших американских онижедетей, разумеется
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 20:05


Это не майдан, а какое-то бессмысленное безумие.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 20:16

  pesikot написав:
  detroytred написав:pesikot
Не.
Там скорее всего такой же хотелкин сделал, как сам захотел.
А кто - командир части, подразделения или сам боец --- уже не важно.

Вот спецом открыл сообщение.

Ага, теперь уже командир части что-то решает.
А когда часть блокируют неустановленные личности, как в 2014 году, то нужен приказ из ГенШтаба ? Хотя Устав чётко определяет подобные ситуации и описывает действия.

Вот ты сам подтвердил, что в Крыму части сдавали сами командиры и похрен им было на приказ.

Спецом)) Не смеши.

Ты в смысл не вникаешь мною написанного.
К тому же и разницу не понимаешь между: отправить наблюдателя и начать боевые действия за пределами вч.
Вот Турчинов и разрешил разрешённое (применение оружия при нападении на части). Вместо принятия решения и действий на силовое отражение агрессии. То есть полноценный комплекс мер.
Ты перескочил на другой предмет в дискуссии.

Ну а то, что Статут гарн. та караульної служби утверждается ВРУ, я тебе напоминать не буду.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 31 тра, 2020 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:14

Re: Політичні дискусії

Starikan написав:
  freeze написав:В Чикаго арестовали более 100 участников негритянского майдана, в том числе девушку, которая бросила в полицейскую машину бутылочку с зажигательной смесью. Смесь не зажглась, но смелой девушке теперь всё-равно грозит пожизненное. Разве так можно прессовать население ?

Это не население, а его отбросы. Посмотрите видеоблоги из Нью-Йорка, там далеко на только негры, а еще и куча белых люмпенов.
Хотя, конечно, копам надо быть впредь умнее при задержании черных.
В Вашингтоне, как мне сообщил сын, тоже демонстрации, но без эксцессов.

ЗЫ. Не сразу понял, что у вас очередной приступ Квартала-95.


А у нас в служивых типа прожженные интеллектуалы бросали бутылки с зажигательной смесью
Приступ Квартала-95 и беззакония в стране начался с таких преступлений.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 23:08

  zРадио написав:Майдановцы грабили милицейские склады с оружием. Уж лучше бы приоделись по моде, чем взяли оружие в руки. Меньше бы бед после было, в том числе и для них самих...

PS: комментарий не оправдывает озверевших американских онижедетей, разумеется

покажи мені в Києві такий розграбований ментовський склад.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 07:15

  unicdima написав:покажи мені в Києві такий розграбований ментовський склад.


Львов подойдет?
https://zbruc.eu/node/32896

https://wz.lviv.ua/article/160589-dosi-u-rozshuku-blyzko-700-odynyts-zbroi-shcho-znykla-u-nich-hnivu
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