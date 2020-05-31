беззаконие в стране, в первую очередь, начинается с игнорирования закона властью.
что не раз подтверждено.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 01 чер, 2020 07:31
Додано: Пон 01 чер, 2020 07:38
Re: Політичні дискусії
Я про это и говорю, если полицейского облили горючей смесью, то власть не должна игнорировать закон, пожизненное заключение должно быть, а не героизация му***, которые поджигают живого человека.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 01 чер, 2020 07:48
когда власть исключает решение проблемы в правовом поле, тогда возможно и такое.
надо, всё же, первопричину смотреть.
об этом, кстати, щас и в расее предупреждают.
Додано: Пон 01 чер, 2020 07:55
я имею в виду действия властей, приводящих к разного рода протестам.
а уж у нас то власть поводов даёт с лихвой, народ у нас терпеливый ещё огого какой.
Додано: Пон 01 чер, 2020 08:01
Re: Політичні дискусії
Все проблемы в государстве должны решаться на выборах, а не хотелками определенных групп избирателей. Это и называется в правовом поле.
А то какие то хунвейбины уже диктуют судам, прокурорам, мэрам, горсоветам. А Зеленский перед ними на цирлах бегает, его что для этого избирали на выборах ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 01 чер, 2020 08:09
Re: Політичні дискусії
Я сам люблю попротестовать, меня хлебом не корми, а дай попротестовать.
Но должна быть грань, между протестом и насилием.
Никто же не предьявляет претензий майдану 2004 года или бархатной революции в Чехословакии, даже побежденные тогда без особых претензий.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 01 чер, 2020 08:12
Палили прокуратуру и ментов, было за что, людей закрывали уже просто за колеса в багажнике. Молодцы, что не проглотили.
А магазинов никто не палил и не грабил. Даже отделения Сбербанка в то время оставались целыми.
Додано: Пон 01 чер, 2020 08:14
трудно не согласится - конечно, на выборах.
но даже если рассматривать с этой точки зрения, то выборов при овоще, как раз то и не было.
по крайней мере на востоке, там он с пр и получал 95-100%.
но никто и не отменяет "межвыборный" беспредел. так, как у нас политическая культура керманычей ниже плинтуса, за свои явные проёпы в отставкине ходють, криминальную ответственность не несут и тдтп. а полученную власть рассматривают весьма избирательно, то и получается так. иногда
Додано: Пон 01 чер, 2020 08:19
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН
адекватное, своевременное реагирование властей, не в духе - а ну ,бы.дло, в стойло, позволяет не доводить ситуацию до крайностей.
должен быть диалог равноправных сторон - власти и общества
Додано: Пон 01 чер, 2020 08:27
Самый на мой взгляд развод и кидок Зеленского - это его обман насчет того, чтобы советоваться с избирателями, он много рассуждал о референдумах, в том числе местных, даже говорил об интернет-опросах. Но всё сразу похерил, придя к власти.
Ведь это же элементарно, ролики он пишет каждые несколько дней, спроси у избирателей мнение, у большинства есть ЕЦП, голосуем в понедельник, что вы думаете по этому вопросу, как нам лучше поступить, поехали.
По всем вопросам надо советоваться, кроме вопросов безопасности и налогов.
Особенно важно советоваться на местном уровне. Тут часто вообще вопиющий и тихий беспредел.
Есть целый министр по цифровой трансформации-вице-премьер. Занимаются какой-то ерундистикой. Понабрали идиотов
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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