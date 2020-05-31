Додано: Пон 01 чер, 2020 08:14

freeze написав: 19yuriy91 написав: Tegularius написав:

Львов подойдет?

https://zbruc.eu/node/32896



https://wz.lviv.ua/article/160589-dosi-u-rozshuku-blyzko-700-odynyts-zbroi-shcho-znykla-u-nich-hnivu Львов подойдет?



когда власть исключает решение проблемы в правовом поле, тогда возможно и такое.

надо, всё же, первопричину смотреть. когда власть исключает решение проблемы в правовом поле, тогда возможно и такое.надо, всё же, первопричину смотреть.



Все проблемы в государстве должны решаться на выборах, а не хотелками определенных групп избирателей. Это и называется в правовом поле.

А то какие то хунвейбины уже диктуют судам, прокурорам, мэрам, горсоветам. А Зеленский перед ними на цирлах бегает, его что для этого избирали на выборах ? Все проблемы в государстве должны решаться на выборах, а не хотелками определенных групп избирателей. Это и называется в правовом поле.А то какие то хунвейбины уже диктуют судам, прокурорам, мэрам, горсоветам. А Зеленский перед ними на цирлах бегает, его что для этого избирали на выборах ?

трудно не согласится - конечно, на выборах.но даже если рассматривать с этой точки зрения, то выборов при овоще, как раз то и не было.по крайней мере на востоке, там он с пр и получал 95-100%.но никто и не отменяет "межвыборный" беспредел. так, как у нас политическая культура керманычей ниже плинтуса, за свои явные проёпы в отставкине ходють, криминальную ответственность не несут и тдтп. а полученную власть рассматривают весьма избирательно, то и получается так. иногда