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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 01 чер, 2020 08:41
freeze написав: 19yuriy91 написав:
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН
адекватное, своевременное реагирование властей, не в духе - а ну ,бы***, в стойло, позволяет не доводить ситуацию до крайностей.
должен быть диалог равноправных сторон - власти и общества
Самый на мой взгляд развод и кидок Зеленского - это его обман насчет того, чтобы советоваться с избирателями, он много рассуждал о референдумах, в том числе местных, даже говорил об интернет-опросах. Но всё сразу похерил, придя к власти.
Ведь это же элементарно, ролики он пишет каждые несколько дней, спроси у избирателей мнение, у большинства есть ЕЦП, голосуем в понедельник, что вы думаете по этому вопросу, как нам лучше поступить, поехали.
По всем вопросам надо советоваться, кроме вопросов безопасности и налогов.
Особенно важно советоваться на местном уровне. Тут часто вообще вопиющий и тихий беспредел.
Есть целый министр по цифровой трансформации-вице-премьер. Занимаются какой-то ерундистикой. Понабрали идиотов
вот так и получается - идут к власти с одними гаслами, а получив её заболевают амнезией. и пошли стопами папередников.
и вот какая у избирателя остаётся возможность на это повлиять?
снова 5 лет ждать?
можно сказать - для истории 5 лет даже не песчинка, но мы вот ПОЛЖИЗНИ уже смотрим на этот маразм, по другому это назвать нельзя.
По всем вопросам надо советоваться, кроме вопросов безопасности и налогов.
ну и тут не руководствоваться принципом - нет хлеба, ешьте пирожные.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 08:41
ТГ Легитимный
Уже сейчас всем известно, что качает тему в США Сорос, который наплодил по всему миру столько «грантоедов» и в своей стране тоже, что теперь почти везде контролирует улицу и гражданский сектор.
Наш источник сообщает, что ситуация в США достигнет определенного накала и её сдуют специально, задача стоит не сносить Трампа, а понизить его рейтинг в обществе и мобилизовать актив демократов вокруг персоны Байдена. Также вынудить идти на «уступки» в торгах.
Также ситуация с протестами отодвинула на второй план пленки Байдена в СМИ, теперь про них не говорят.
Источник дополняет, что сейчас в Белом Доме будут идти «торги и переговоры», а результат этих переговоров мы увидим в течение двух недель. Если протесты усилятся, значит, переговоры прошли негативно, а если начнут идти на убыль, значит договорились.
Источник указывает одну особенность, элиты в США никогда не позволят в своей стране открыть «Ящик Пандоры (переворот)», но вот вынудить Трампа идти на уступки используя улицу - это запросто.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:15
freeze написав:
Самый на мой взгляд развод и кидок Зеленского - это его обман насчет того, чтобы советоваться с избирателями, он много рассуждал о референдумах, в том числе местных, даже говорил об интернет-опросах. Но всё сразу похерил, придя к власти.
Судя по срачам в социальных сетях, "советоваться с избирателями" - это путь вникуда.
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