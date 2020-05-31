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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6242624362446245>
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 08:41

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН
адекватное, своевременное реагирование властей, не в духе - а ну ,бы***, в стойло, позволяет не доводить ситуацию до крайностей.

должен быть диалог равноправных сторон - власти и общества


Самый на мой взгляд развод и кидок Зеленского - это его обман насчет того, чтобы советоваться с избирателями, он много рассуждал о референдумах, в том числе местных, даже говорил об интернет-опросах. Но всё сразу похерил, придя к власти.

Ведь это же элементарно, ролики он пишет каждые несколько дней, спроси у избирателей мнение, у большинства есть ЕЦП, голосуем в понедельник, что вы думаете по этому вопросу, как нам лучше поступить, поехали.
По всем вопросам надо советоваться, кроме вопросов безопасности и налогов.
Особенно важно советоваться на местном уровне. Тут часто вообще вопиющий и тихий беспредел.
Есть целый министр по цифровой трансформации-вице-премьер. Занимаются какой-то ерундистикой. Понабрали идиотов :cry:


вот так и получается - идут к власти с одними гаслами, а получив её заболевают амнезией. и пошли стопами папередников.
и вот какая у избирателя остаётся возможность на это повлиять?
снова 5 лет ждать?
можно сказать - для истории 5 лет даже не песчинка, но мы вот ПОЛЖИЗНИ уже смотрим на этот маразм, по другому это назвать нельзя.

По всем вопросам надо советоваться, кроме вопросов безопасности и налогов.

ну и тут не руководствоваться принципом - нет хлеба, ешьте пирожные.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 08:41

Re: Політичні дискусії

ТГ Легитимный

Уже сейчас всем известно, что качает тему в США Сорос, который наплодил по всему миру столько «грантоедов» и в своей стране тоже, что теперь почти везде контролирует улицу и гражданский сектор.
Наш источник сообщает, что ситуация в США достигнет определенного накала и её сдуют специально, задача стоит не сносить Трампа, а понизить его рейтинг в обществе и мобилизовать актив демократов вокруг персоны Байдена. Также вынудить идти на «уступки» в торгах.
Также ситуация с протестами отодвинула на второй план пленки Байдена в СМИ, теперь про них не говорят.
Источник дополняет, что сейчас в Белом Доме будут идти «торги и переговоры», а результат этих переговоров мы увидим в течение двух недель. Если протесты усилятся, значит, переговоры прошли негативно, а если начнут идти на убыль, значит договорились.
Источник указывает одну особенность, элиты в США никогда не позволят в своей стране открыть «Ящик Пандоры (переворот)», но вот вынудить Трампа идти на уступки используя улицу - это запросто.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:15

  freeze написав:Самый на мой взгляд развод и кидок Зеленского - это его обман насчет того, чтобы советоваться с избирателями, он много рассуждал о референдумах, в том числе местных, даже говорил об интернет-опросах. Но всё сразу похерил, придя к власти.


Судя по срачам в социальных сетях, "советоваться с избирателями" - это путь вникуда.
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:21

#Технологии
Все эксперты уже заметили тот факт, что сценарий в Америки разворачивается по стандартной схеме всех цветных революций и протестов, которые применял Дж. Сорос.
Вот эти 3 фотографии четко показывают технологию.
На первых двух идет «братание» протестующих и полиции – это прослеживается во всех цветных революция и переворотах, которые курировал Сорос.
Третья фотография, протестующие у небоскреба действующего Президента США Дональда Трампа, это попытка сместить акцент, что главный враг якобы не система и полиция, а Трамп (главное зло). Заказчик не ведёт борьбу за права белых/черных или просто мирных людей, заказчик преследует свои цели – это смещение своего оппонента. Так происходило всюду, где происходили цветные революции/перевороты.
Скорее всего «демократы» понимают, что они проиграют выборы Президента США, которые должны пройти осенью 2020, и «игра» с делом про импичмент Трампа не дала результата, значит надо «сбивать» Трампа до выборов и вынудить уйти с поста Президента. Демократы знают, что у Трампа может быть компромат на Байдена и его сына, а значит это огромная угроза.
Сейчас обе стороны будут поднимать ставки, кто готов будет идти до конца, тот победит, кто "прогнется", того "разорвут" и выбросят на свалку истории.


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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:21

#Раскладка
Скажите, а кого наша власть поддерживает в «американской истории»? Протестующих или власть?
Уже сейчас всем известно, что качает тему в США Сорос, который наплодил по всему миру столько «грантоедов» и в своей стране тоже, что теперь почти везде контролирует улицу и гражданский сектор.
Наш источник сообщает, что ситуация в США достигнет определенного накала и её сдуют специально, задача стоит не сносить Трампа, а понизить его рейтинг в обществе и мобилизовать актив демократов вокруг персоны Байдена. Также вынудить идти на «уступки» в торгах.
Также ситуация с протестами отодвинула на второй план пленки Байдена в СМИ, теперь про них не говорят.
Источник дополняет, что сейчас в Белом Доме будут идти «торги и переговоры», а результат этих переговоров мы увидим в течение двух недель. Если протесты усилятся, значит, переговоры прошли негативно, а если начнут идти на убыль, значит договорились.
Источник указывает одну особенность, элиты в США никогда не позволят в своей стране открыть «Ящик Пандоры (переворот)», но вот вынудить Трампа идти на уступки используя улицу - это запросто.


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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:38

вот так и получается - идут к власти с одними гаслами, а получив её заболевают амнезией. и пошли стопами папередников.
и вот какая у избирателя остаётся возможность на это повлиять?
снова 5 лет ждать?
можно сказать - для истории 5 лет даже не песчинка, но мы вот ПОЛЖИЗНИ уже смотрим на этот маразм, по другому это назвать нельзя.

Да 5 лет слишком много. 1год под конкретные обязательства,пусть не космические..
если нет-сдал билет президента,ушел тихо без скандала.Иначе никаких жизней поколейний украинцев не хватит пережидать х минимум 5 лет.
limo
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:41


ВИДЕО
Во время вчерашних протестов в Миннеаполисе водитель грузовика протаранил колонну протестующих. Чудом никто не пострадал. Водителем грузовика оказался украинец Богдан Вечирко.

https://t.me/stranaua/5218

Наверно патриот, в вышиванке, и гимн напевал (Украины или США? )

===
По данным издания Vinograd.us, Вечирко - выходец из Винницкой области и служил в украинской армии. Издание ссылается на профайл Вечирко в Facebook, который уже удален.
===

Кому не нравится "страна" - есть рейтерс

https://twitter.com/Reuters/status/1267304866977726465

A tanker truck drove into a throng of protesters on a closed interstate near Minneapolis. The driver was pulled from his rig and beaten https://reut.rs/36O3k9k
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:57

  justit написав:
  freeze написав:Самый на мой взгляд развод и кидок Зеленского - это его обман насчет того, чтобы советоваться с избирателями, он много рассуждал о референдумах, в том числе местных, даже говорил об интернет-опросах. Но всё сразу похерил, придя к власти.


Судя по срачам в социальных сетях, "советоваться с избирателями" - это путь вникуда.


Ну - взагалі-то можна - але це реально непросто . Починаючи від системи голосування та формулювання питань і до росту кількості учасників ( як на мене - якщо менше 75 % голосують - це не голосування - тобто не відбулося ... )
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:24

так шо, сорос претендует на роль премьера в теневом мировом правительстве, или уже является таковым?

чёртовы массоны! :twisted:
:mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:30

:arrow: :arrow:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 01 чер, 2020 13:39, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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