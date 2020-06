Форуми / Казна: бюджет, податки,

#<1 ... 6242624362446245> Додано: Пон 01 чер, 2020 08:41 freeze написав: 19yuriy91 написав: ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН

адекватное, своевременное реагирование властей, не в духе - а ну ,бы***, в стойло, позволяет не доводить ситуацию до крайностей.



Самый на мой взгляд развод и кидок Зеленского - это его обман насчет того, чтобы советоваться с избирателями, он много рассуждал о референдумах, в том числе местных, даже говорил об интернет-опросах. Но всё сразу похерил, придя к власти.



Ведь это же элементарно, ролики он пишет каждые несколько дней, спроси у избирателей мнение, у большинства есть ЕЦП, голосуем в понедельник, что вы думаете по этому вопросу, как нам лучше поступить, поехали.

По всем вопросам надо советоваться, кроме вопросов безопасности и налогов.

Особенно важно советоваться на местном уровне. Тут часто вообще вопиющий и тихий беспредел.

вот так и получается - идут к власти с одними гаслами, а получив её заболевают амнезией. и пошли стопами папередников.

и вот какая у избирателя остаётся возможность на это повлиять?

снова 5 лет ждать?

можно сказать - для истории 5 лет даже не песчинка, но мы вот ПОЛЖИЗНИ уже смотрим на этот маразм, по другому это назвать нельзя.



вот так и получается - идут к власти с одними гаслами, а получив её заболевают амнезией. и пошли стопами папередников.
и вот какая у избирателя остаётся возможность на это повлиять?
снова 5 лет ждать?
можно сказать - для истории 5 лет даже не песчинка, но мы вот ПОЛЖИЗНИ уже смотрим на этот маразм, по другому это назвать нельзя.
ну и тут не руководствоваться принципом - нет хлеба, ешьте пирожные.



Уже сейчас всем известно, что качает тему в США Сорос, который наплодил по всему миру столько «грантоедов» и в своей стране тоже, что теперь почти везде контролирует улицу и гражданский сектор.

Наш источник сообщает, что ситуация в США достигнет определенного накала и её сдуют специально, задача стоит не сносить Трампа, а понизить его рейтинг в обществе и мобилизовать актив демократов вокруг персоны Байдена. Также вынудить идти на «уступки» в торгах.

Также ситуация с протестами отодвинула на второй план пленки Байдена в СМИ, теперь про них не говорят.

Источник дополняет, что сейчас в Белом Доме будут идти «торги и переговоры», а результат этих переговоров мы увидим в течение двух недель. Если протесты усилятся, значит, переговоры прошли негативно, а если начнут идти на убыль, значит договорились.

Судя по срачам в социальных сетях, "советоваться с избирателями" - это путь вникуда.

Все эксперты уже заметили тот факт, что сценарий в Америки разворачивается по стандартной схеме всех цветных революций и протестов, которые применял Дж. Сорос.

Вот эти 3 фотографии четко показывают технологию.

На первых двух идет «братание» протестующих и полиции – это прослеживается во всех цветных революция и переворотах, которые курировал Сорос.

Третья фотография, протестующие у небоскреба действующего Президента США Дональда Трампа, это попытка сместить акцент, что главный враг якобы не система и полиция, а Трамп (главное зло). Заказчик не ведёт борьбу за права белых/черных или просто мирных людей, заказчик преследует свои цели – это смещение своего оппонента. Так происходило всюду, где происходили цветные революции/перевороты.

Скорее всего «демократы» понимают, что они проиграют выборы Президента США, которые должны пройти осенью 2020, и «игра» с делом про импичмент Трампа не дала результата, значит надо «сбивать» Трампа до выборов и вынудить уйти с поста Президента. Демократы знают, что у Трампа может быть компромат на Байдена и его сына, а значит это огромная угроза.

Сейчас обе стороны будут поднимать ставки, кто готов будет идти до конца, тот победит, кто "прогнется", того "разорвут" и выбросят на свалку истории.







Скажите, а кого наша власть поддерживает в «американской истории»? Протестующих или власть?

Уже сейчас всем известно, что качает тему в США Сорос, который наплодил по всему миру столько «грантоедов» и в своей стране тоже, что теперь почти везде контролирует улицу и гражданский сектор.

Наш источник сообщает, что ситуация в США достигнет определенного накала и её сдуют специально, задача стоит не сносить Трампа, а понизить его рейтинг в обществе и мобилизовать актив демократов вокруг персоны Байдена. Также вынудить идти на «уступки» в торгах.

Также ситуация с протестами отодвинула на второй план пленки Байдена в СМИ, теперь про них не говорят.

Источник дополняет, что сейчас в Белом Доме будут идти «торги и переговоры», а результат этих переговоров мы увидим в течение двух недель. Если протесты усилятся, значит, переговоры прошли негативно, а если начнут идти на убыль, значит договорились.

Источник указывает одну особенность, элиты в США никогда не позволят в своей стране открыть «Ящик Пандоры (переворот)», но вот вынудить Трампа идти на уступки используя улицу - это запросто.



Да 5 лет слишком много. 1год под конкретные обязательства,пусть не космические..

Да 5 лет слишком много. 1год под конкретные обязательства,пусть не космические..
если нет-сдал билет президента,ушел тихо без скандала.Иначе никаких жизней поколейний украинцев не хватит пережидать х минимум 5 лет.

ВИДЕО

Во время вчерашних протестов в Миннеаполисе водитель грузовика протаранил колонну протестующих. Чудом никто не пострадал. Водителем грузовика оказался украинец Богдан Вечирко.



https://t.me/stranaua/5218



Наверно патриот, в вышиванке, и гимн напевал (Украины или США? )



===

По данным издания Vinograd.us, Вечирко - выходец из Винницкой области и служил в украинской армии. Издание ссылается на профайл Вечирко в Facebook, который уже удален.

===



Кому не нравится "страна" - есть рейтерс



https://twitter.com/Reuters/status/1267304866977726465



чёртовы массоны!

