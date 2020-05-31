Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН адекватное, своевременное реагирование властей, не в духе - а ну ,бы***, в стойло, позволяет не доводить ситуацию до крайностей.
должен быть диалог равноправных сторон - власти и общества
Самый на мой взгляд развод и кидок Зеленского - это его обман насчет того, чтобы советоваться с избирателями, он много рассуждал о референдумах, в том числе местных, даже говорил об интернет-опросах. Но всё сразу похерил, придя к власти.
Ведь это же элементарно, ролики он пишет каждые несколько дней, спроси у избирателей мнение, у большинства есть ЕЦП, голосуем в понедельник, что вы думаете по этому вопросу, как нам лучше поступить, поехали. По всем вопросам надо советоваться, кроме вопросов безопасности и налогов. Особенно важно советоваться на местном уровне. Тут часто вообще вопиющий и тихий беспредел. Есть целый министр по цифровой трансформации-вице-премьер. Занимаются какой-то ерундистикой. Понабрали идиотов
вот так и получается - идут к власти с одними гаслами, а получив её заболевают амнезией. и пошли стопами папередников. и вот какая у избирателя остаётся возможность на это повлиять? снова 5 лет ждать? можно сказать - для истории 5 лет даже не песчинка, но мы вот ПОЛЖИЗНИ уже смотрим на этот маразм, по другому это назвать нельзя.
По всем вопросам надо советоваться, кроме вопросов безопасности и налогов.
ну и тут не руководствоваться принципом - нет хлеба, ешьте пирожные.
Уже сейчас всем известно, что качает тему в США Сорос, который наплодил по всему миру столько «грантоедов» и в своей стране тоже, что теперь почти везде контролирует улицу и гражданский сектор. Наш источник сообщает, что ситуация в США достигнет определенного накала и её сдуют специально, задача стоит не сносить Трампа, а понизить его рейтинг в обществе и мобилизовать актив демократов вокруг персоны Байдена. Также вынудить идти на «уступки» в торгах. Также ситуация с протестами отодвинула на второй план пленки Байдена в СМИ, теперь про них не говорят. Источник дополняет, что сейчас в Белом Доме будут идти «торги и переговоры», а результат этих переговоров мы увидим в течение двух недель. Если протесты усилятся, значит, переговоры прошли негативно, а если начнут идти на убыль, значит договорились. Источник указывает одну особенность, элиты в США никогда не позволят в своей стране открыть «Ящик Пандоры (переворот)», но вот вынудить Трампа идти на уступки используя улицу - это запросто.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Самый на мой взгляд развод и кидок Зеленского - это его обман насчет того, чтобы советоваться с избирателями, он много рассуждал о референдумах, в том числе местных, даже говорил об интернет-опросах. Но всё сразу похерил, придя к власти.
Судя по срачам в социальных сетях, "советоваться с избирателями" - это путь вникуда.
#Технологии Все эксперты уже заметили тот факт, что сценарий в Америки разворачивается по стандартной схеме всех цветных революций и протестов, которые применял Дж. Сорос. Вот эти 3 фотографии четко показывают технологию. На первых двух идет «братание» протестующих и полиции – это прослеживается во всех цветных революция и переворотах, которые курировал Сорос. Третья фотография, протестующие у небоскреба действующего Президента США Дональда Трампа, это попытка сместить акцент, что главный враг якобы не система и полиция, а Трамп (главное зло). Заказчик не ведёт борьбу за права белых/черных или просто мирных людей, заказчик преследует свои цели – это смещение своего оппонента. Так происходило всюду, где происходили цветные революции/перевороты. Скорее всего «демократы» понимают, что они проиграют выборы Президента США, которые должны пройти осенью 2020, и «игра» с делом про импичмент Трампа не дала результата, значит надо «сбивать» Трампа до выборов и вынудить уйти с поста Президента. Демократы знают, что у Трампа может быть компромат на Байдена и его сына, а значит это огромная угроза. Сейчас обе стороны будут поднимать ставки, кто готов будет идти до конца, тот победит, кто "прогнется", того "разорвут" и выбросят на свалку истории.
#Раскладка Скажите, а кого наша власть поддерживает в «американской истории»? Протестующих или власть? Уже сейчас всем известно, что качает тему в США Сорос, который наплодил по всему миру столько «грантоедов» и в своей стране тоже, что теперь почти везде контролирует улицу и гражданский сектор. Наш источник сообщает, что ситуация в США достигнет определенного накала и её сдуют специально, задача стоит не сносить Трампа, а понизить его рейтинг в обществе и мобилизовать актив демократов вокруг персоны Байдена. Также вынудить идти на «уступки» в торгах. Также ситуация с протестами отодвинула на второй план пленки Байдена в СМИ, теперь про них не говорят. Источник дополняет, что сейчас в Белом Доме будут идти «торги и переговоры», а результат этих переговоров мы увидим в течение двух недель. Если протесты усилятся, значит, переговоры прошли негативно, а если начнут идти на убыль, значит договорились. Источник указывает одну особенность, элиты в США никогда не позволят в своей стране открыть «Ящик Пандоры (переворот)», но вот вынудить Трампа идти на уступки используя улицу - это запросто.
вот так и получается - идут к власти с одними гаслами, а получив её заболевают амнезией. и пошли стопами папередников. и вот какая у избирателя остаётся возможность на это повлиять? снова 5 лет ждать? можно сказать - для истории 5 лет даже не песчинка, но мы вот ПОЛЖИЗНИ уже смотрим на этот маразм, по другому это назвать нельзя.
Да 5 лет слишком много. 1год под конкретные обязательства,пусть не космические.. если нет-сдал билет президента,ушел тихо без скандала.Иначе никаких жизней поколейний украинцев не хватит пережидать х минимум 5 лет.
freeze написав:Самый на мой взгляд развод и кидок Зеленского - это его обман насчет того, чтобы советоваться с избирателями, он много рассуждал о референдумах, в том числе местных, даже говорил об интернет-опросах. Но всё сразу похерил, придя к власти.
Судя по срачам в социальных сетях, "советоваться с избирателями" - это путь вникуда.
Ну - взагалі-то можна - але це реально непросто . Починаючи від системи голосування та формулювання питань і до росту кількості учасників ( як на мене - якщо менше 75 % голосують - це не голосування - тобто не відбулося ... )