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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6242624362446245 Додано: Пон 01 чер, 2020 13:31 justit написав: freeze написав: Самый на мой взгляд развод и кидок Зеленского - это его обман насчет того, чтобы советоваться с избирателями, он много рассуждал о референдумах, в том числе местных, даже говорил об интернет-опросах. Но всё сразу похерил, придя к власти.

Самый на мой взгляд развод и кидок Зеленского - это его обман насчет того, чтобы советоваться с избирателями, он много рассуждал о референдумах, в том числе местных, даже говорил об интернет-опросах. Но всё сразу похерил, придя к власти.



Судя по срачам в социальных сетях, "советоваться с избирателями" - это путь вникуда. Судя по срачам в социальных сетях, "советоваться с избирателями" - это путь вникуда.



Что значит в никуда, срач ботов это одно.

А если президент спрашивает, я хочу внести законопроект в Раду, но хотел бы уточнить ваше мнение.

Семь миллионов сказали нет, один миллион сказал да.

Всё для Президента вопрос внесения в Раду этого законопроекта закрыт.

И все расходы, люди одну клавишу клацнули.



А то клоун удивляется, что я не ворую, а вот рейтинги чего-то падают. Что значит в никуда, срач ботов это одно.А если президент спрашивает, я хочу внести законопроект в Раду, но хотел бы уточнить ваше мнение.Семь миллионов сказали нет, один миллион сказал да.Всё для Президента вопрос внесения в Раду этого законопроекта закрыт.И все расходы, люди одну клавишу клацнули.А то клоун удивляется, что я не ворую, а вот рейтинги чего-то падают. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17018 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4205 раз. Подякували: 6744 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 13:38 Зе- і зекоманда. freeze написав: А то клоун удивляется, что я не ворую, а вот рейтинги чего-то падают. А то клоун удивляется, что я не ворую, а вот рейтинги чего-то падают.

Ну що, панове, Зеленський виявився звичайним брехунцем?



"Владимир Зеленский обещал, что весна придет - садить будут. Вчера весна 2020 закончилась. Посадок нет. Соврал.



Владимир Зеленский обещал, что наступит конец эпохи бедности. Но доходы населения падают, а безработных стало больше. Соврал.



Владимир Зеленский обещал, что идет на один срок. Но его окружение уже начало толкать месседж, что будет второй срок, а сам Зеленский на своей конференции косвенно подтвердил, что уже хочет идти на второй срок. Значит про один можно забыть. Соврал.

Владимир Зеленский на своей последней пресс-конференции сказал, что такого честного главы СБУ, как Иван Баканов, в Украине никогда не было. Но Баканов не внес в свою электронную декларацию то, что он с 2015 и по сей день занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. А ведь подобное запрещено украинским законодательством. Баканов соврал. И Зеленский соврал."





https://uainfo.org/blognews/1590999146- ... nskiy.html Ну що, панове, Зеленський виявився звичайним брехунцем?"Владимир Зеленский обещал, что весна придет - садить будут. Вчера весна 2020 закончилась. Посадок нет. Соврал.Владимир Зеленский обещал, что наступит конец эпохи бедности. Но доходы населения падают, а безработных стало больше. Соврал.Владимир Зеленский обещал, что идет на один срок. Но его окружение уже начало толкать месседж, что будет второй срок, а сам Зеленский на своей конференции косвенно подтвердил, что уже хочет идти на второй срок. Значит про один можно забыть. Соврал.Владимир Зеленский на своей последней пресс-конференции сказал, что такого честного главы СБУ, как Иван Баканов, в Украине никогда не было. Но Баканов не внес в свою электронную декларацию то, что он с 2015 и по сей день занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. А ведь подобное запрещено украинским законодательством. Баканов соврал. И Зеленский соврал." Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21425 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1195 раз. Подякували: 2193 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6242624362446245 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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