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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6242624362446245
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:31

  justit написав:
  freeze написав:Самый на мой взгляд развод и кидок Зеленского - это его обман насчет того, чтобы советоваться с избирателями, он много рассуждал о референдумах, в том числе местных, даже говорил об интернет-опросах. Но всё сразу похерил, придя к власти.


Судя по срачам в социальных сетях, "советоваться с избирателями" - это путь вникуда.


Что значит в никуда, срач ботов это одно.
А если президент спрашивает, я хочу внести законопроект в Раду, но хотел бы уточнить ваше мнение.
Семь миллионов сказали нет, один миллион сказал да.
Всё для Президента вопрос внесения в Раду этого законопроекта закрыт.
И все расходы, люди одну клавишу клацнули.

А то клоун удивляется, что я не ворую, а вот рейтинги чего-то падают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:38

Зе- і зекоманда.

  freeze написав:А то клоун удивляется, что я не ворую, а вот рейтинги чего-то падают.

Ну що, панове, Зеленський виявився звичайним брехунцем?

"Владимир Зеленский обещал, что весна придет - садить будут. Вчера весна 2020 закончилась. Посадок нет. Соврал.

Владимир Зеленский обещал, что наступит конец эпохи бедности. Но доходы населения падают, а безработных стало больше. Соврал.

Владимир Зеленский обещал, что идет на один срок. Но его окружение уже начало толкать месседж, что будет второй срок, а сам Зеленский на своей конференции косвенно подтвердил, что уже хочет идти на второй срок. Значит про один можно забыть. Соврал.
Владимир Зеленский на своей последней пресс-конференции сказал, что такого честного главы СБУ, как Иван Баканов, в Украине никогда не было. Но Баканов не внес в свою электронную декларацию то, что он с 2015 и по сей день занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. А ведь подобное запрещено украинским законодательством. Баканов соврал. И Зеленский соврал."


https://uainfo.org/blognews/1590999146- ... nskiy.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:29

сравните
Дом Илона Маска в Лос-Анджелесе
https://www.buro247.ua/lifestyle/elon-m ... geles.html

дворец(один из) "бедствующего" Ахметова
https://hvylya.net/news/206483-lucenko- ... etova-foto
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:44

  19yuriy91 написав:сравните
Дом Илона Маска в Лос-Анджелесе
https://www.buro247.ua/lifestyle/elon-m ... geles.html

дворец(один из) "бедствующего" Ахметова
https://hvylya.net/news/206483-lucenko- ... etova-foto


Читав якогось світового аналітика про топ-менеджерів ...
Так там був дуже прикольний пасаж - якщо людина починає купувати елітну нерухомість - скоро почнуться проблеми у фірми ...
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:50

Re: Політичні дискусії

А ви в курсі, що існує сікрєтний пріказ Зеленського військовим на передовій не видавати зброю?
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