Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Самый на мой взгляд развод и кидок Зеленского - это его обман насчет того, чтобы советоваться с избирателями, он много рассуждал о референдумах, в том числе местных, даже говорил об интернет-опросах. Но всё сразу похерил, придя к власти.
Судя по срачам в социальных сетях, "советоваться с избирателями" - это путь вникуда.
Что значит в никуда, срач ботов это одно. А если президент спрашивает, я хочу внести законопроект в Раду, но хотел бы уточнить ваше мнение. Семь миллионов сказали нет, один миллион сказал да. Всё для Президента вопрос внесения в Раду этого законопроекта закрыт. И все расходы, люди одну клавишу клацнули.
А то клоун удивляется, что я не ворую, а вот рейтинги чего-то падают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:А то клоун удивляется, что я не ворую, а вот рейтинги чего-то падают.
Ну що, панове, Зеленський виявився звичайним брехунцем?
"Владимир Зеленский обещал, что весна придет - садить будут. Вчера весна 2020 закончилась. Посадок нет. Соврал.
Владимир Зеленский обещал, что наступит конец эпохи бедности. Но доходы населения падают, а безработных стало больше. Соврал.
Владимир Зеленский обещал, что идет на один срок. Но его окружение уже начало толкать месседж, что будет второй срок, а сам Зеленский на своей конференции косвенно подтвердил, что уже хочет идти на второй срок. Значит про один можно забыть. Соврал. Владимир Зеленский на своей последней пресс-конференции сказал, что такого честного главы СБУ, как Иван Баканов, в Украине никогда не было. Но Баканов не внес в свою электронную декларацию то, что он с 2015 и по сей день занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. А ведь подобное запрещено украинским законодательством. Баканов соврал. И Зеленский соврал."