Додано: Пон 01 чер, 2020 13:38

freeze написав: А то клоун удивляется, что я не ворую, а вот рейтинги чего-то падают. А то клоун удивляется, что я не ворую, а вот рейтинги чего-то падают.

Ну що, панове, Зеленський виявився звичайним брехунцем?"Владимир Зеленский обещал, что весна придет - садить будут. Вчера весна 2020 закончилась. Посадок нет. Соврал.Владимир Зеленский обещал, что наступит конец эпохи бедности. Но доходы населения падают, а безработных стало больше. Соврал.Владимир Зеленский обещал, что идет на один срок. Но его окружение уже начало толкать месседж, что будет второй срок, а сам Зеленский на своей конференции косвенно подтвердил, что уже хочет идти на второй срок. Значит про один можно забыть. Соврал.Владимир Зеленский на своей последней пресс-конференции сказал, что такого честного главы СБУ, как Иван Баканов, в Украине никогда не было. Но Баканов не внес в свою электронную декларацию то, что он с 2015 и по сей день занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. А ведь подобное запрещено украинским законодательством. Баканов соврал. И Зеленский соврал."