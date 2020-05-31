Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Читав якогось світового аналітика про топ-менеджерів ... Так там був дуже прикольний пасаж - якщо людина починає купувати елітну нерухомість - скоро почнуться проблеми у фірми ...
нам бы их проблемы
в предприятиях рыжего и так проблемы - кол-во персонала сокращено до минимума, а то и ниже(облэнерго, укртелеком), нехватка базы для норм. ремонта. однако, не отказывает себе тут скорее полная мировозренческая противоположность. + один создаёт сам, второй из разряда - "Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем" да грабёж пересичного
freeze написав:Самый на мой взгляд развод и кидок Зеленского - это его обман насчет того, чтобы советоваться с избирателями, он много рассуждал о референдумах, в том числе местных, даже говорил об интернет-опросах. Но всё сразу похерил, придя к власти.
Судя по срачам в социальных сетях, "советоваться с избирателями" - это путь вникуда.
Ну - взагалі-то можна - але це реально непросто . Починаючи від системи голосування та формулювання питань і до росту кількості учасників ( як на мене - якщо менше 75 % голосують - це не голосування - тобто не відбулося ... )
"Пряма демократія" це утопія(поки що). За що будуть голосувати люди? - очевидно за що - збільшення пенсій, зарплат, зменшення тарифів і т.д. А коли держава збанкротує(об"явить дефолт) з кого спитають? З людей. Напевно ні. Спитають з президента. Пряма демократія не працює поки в жодній країні світу. Частково працює по-моєму в Швеції чи Норвегії. Президент повинен проводити опитування, а не голосування! Але рішення він повинен приймати сам. Для цього його і обирали - керувати! І ще: не потрібно плутати "відкритість" і "поради з виборцями". Відкритість це пояснення чому прийняте те чи інше рішення. Чому призначена та чи інша людина. Саме відкритості не хватає нашим ТОП-чиновникам.