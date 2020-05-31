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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6242624362446245
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:14

  Puente написав:
  19yuriy91 написав:сравните
Дом Илона Маска в Лос-Анджелесе
https://www.buro247.ua/lifestyle/elon-m ... geles.html

дворец(один из) "бедствующего" Ахметова
https://hvylya.net/news/206483-lucenko- ... etova-foto


Читав якогось світового аналітика про топ-менеджерів ...
Так там був дуже прикольний пасаж - якщо людина починає купувати елітну нерухомість - скоро почнуться проблеми у фірми ...


нам бы их проблемы :D

в предприятиях рыжего и так проблемы - кол-во персонала сокращено до минимума, а то и ниже(облэнерго, укртелеком), нехватка базы для норм. ремонта.
однако, не отказывает себе
тут скорее полная мировозренческая противоположность.
+ один создаёт сам, второй из разряда - "Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем" да грабёж пересичного
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:25

Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:58

Еще немножко зрады - клятый американский Форбс пошел дальше в своей порохофобии, и поставил "Chocolate King" уже не 3-м по списку богатейшим украинцем, а 2-м! Сразу после Ахметова.

Отрыв же от Пинчука в глобальном рейтинге миллиардеров составляет теперь без малого 400 позиций. А от квинэссенции зла - Бенциона Днепровского - более 600...

https://www.forbes.com/profile/petro-po ... 7d642e23be
https://www.forbes.com/profile/victor-p ... 2e31f07935
https://www.forbes.com/profile/ihor-kol ... 8f44cb51dc
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 17:33

  Puente написав:
  justit написав:
  freeze написав:Самый на мой взгляд развод и кидок Зеленского - это его обман насчет того, чтобы советоваться с избирателями, он много рассуждал о референдумах, в том числе местных, даже говорил об интернет-опросах. Но всё сразу похерил, придя к власти.


Судя по срачам в социальных сетях, "советоваться с избирателями" - это путь вникуда.


Ну - взагалі-то можна - але це реально непросто . Починаючи від системи голосування та формулювання питань і до росту кількості учасників ( як на мене - якщо менше 75 % голосують - це не голосування - тобто не відбулося ... )

"Пряма демократія" це утопія(поки що).
За що будуть голосувати люди? - очевидно за що - збільшення пенсій, зарплат, зменшення тарифів і т.д. А коли держава збанкротує(об"явить дефолт) з кого спитають? З людей. Напевно ні. Спитають з президента.
Пряма демократія не працює поки в жодній країні світу. Частково працює по-моєму в Швеції чи Норвегії.
Президент повинен проводити опитування, а не голосування! Але рішення він повинен приймати сам. Для цього його і обирали - керувати!
І ще: не потрібно плутати "відкритість" і "поради з виборцями".
Відкритість це пояснення чому прийняте те чи інше рішення. Чому призначена та чи інша людина. Саме відкритості не хватає нашим ТОП-чиновникам.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:32

Ітогі подвєдьом. 2020-06-01

Ітогі подвєдьом. 2020-06-01
Вот и лето наступило

1) В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост Метро - движение перекрыто (фото)

"Подрывник" на мосту Метро в Киеве задержан (видео)

"Минирование" моста Метро: столичная подземка возобновила полноценную работу

2) "Письма счастья": где установлены камеры видеофиксации в Киевской области (карта)

3) Центрэнерго получило 2 млрд грн убытка за 2019 год - Фонд госимущества
При этом Сенниченко отметил, что бывшее руководство предприятия отказалось публиковать финансовые результаты за прошлый год. Речь идет о Владимире Потапенко, который исполнял обязанности главы Центрэнерго с июля 2019 года. Его связывают с олигархом Игорем Коломойским.

4) Как обещал Зеленский: в Минфине сказали, что мешает выдавать ипотеку под 10%
Запуску обещанной президентом Украины Владимиром Зеленским ипотеки под 10% мешают некоторые законодательные ограничения. В частности, нормы, связанные с пропиской детей.

"На четвёртый день Зоркий Сокол заметил, что у сарая не было 1 стены"
О проблеме с пропиской детей в ипотечном жилье только ленивы не говорил, а эти только сейчас рассмотрели

5) Коломойский после обнародования "пленок Деркача" написал заявление Генпрокурору: просит открыть дело против Порошенко и Гонтаревой
И понеслось по трубам ...

6) Отстраненный из-за перестрелки в Броварах глава полиции Винниччины назначен на новую должность
Хорошими кадрами не разбрасываются

7) Для иностранцев нужно этот рынок закрывать: детский омбудсмен выступил за запрет суррогатного материнства
РФ копируют
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:36

  andrijk777 написав:Президент повинен проводити опитування, а не голосування!

в соответствии с Конституцией он не проводит ни одно, ни другое... может быть просто надо жить в соответствии с законодательством своей страны?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:10

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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:25

Re: Політичні дискусії

Мэр Нью-Йорка сказал, что восхищается своей дочерью, задержанной в ходе протестов.

Соросята не на шутку взялись покачать Трампа. Байден фотографируется со словами поддержки чернокожего майдана, типа конечно насилие это перебор, но ...

Надо сказать по последнему опросу Байден на 6 процентов опережает Трампа, на пользу Байдену пошли беспорядки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:31

  freeze написав:Надо сказать по последнему опросу Байден на 6 процентов опережает Трампа, на пользу Байдену пошли беспорядки.

судя по Украине беспорядки приводят к власти лишь мерзавцев, а уровень жизни граждан в стране падает...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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