Додано: Пон 01 чер, 2020 19:25

Мэр Нью-Йорка сказал, что восхищается своей дочерью, задержанной в ходе протестов.



Соросята не на шутку взялись покачать Трампа. Байден фотографируется со словами поддержки чернокожего майдана, типа конечно насилие это перебор, но ...



Надо сказать по последнему опросу Байден на 6 процентов опережает Трампа, на пользу Байдену пошли беспорядки.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.