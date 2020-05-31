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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 01 чер, 2020 20:28
Вкладчик1234 написав: Тракторист написав: freeze написав:
Надо сказать по последнему опросу Байден на 6 процентов опережает Трампа, на пользу Байдену пошли беспорядки.
судя по Украине беспорядки приводят к власти лишь мерзавцев, а уровень жизни граждан в стране падает...
переворота с бегством президента конечно не будет, но эта волна может поднять со дна разных "активистов", "волонтеров" и т.п.
при беспорядках не всегда президенты убегают - например в 2004 никто не убежал, но это эти беспорядки стали началом конца...
Востаннє редагувалось Тракторист
в Пон 01 чер, 2020 20:29, всього редагувалось 1 раз.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Пон 01 чер, 2020 20:28
freeze написав:
Мэр Нью-Йорка сказал, что восхищается своей дочерью, задержанной в ходе протестов.
Соросята не на шутку взялись покачать Трампа. Байден фотографируется со словами поддержки чернокожего майдана, типа конечно насилие это перебор, но ...
Надо сказать по последнему опросу Байден на 6 процентов опережает Трампа, на пользу Байдену пошли беспорядки.
Байден опережал Трампа до протестов. На пользу Байдена пошли полный провал по короне и рост безработицы
Ну а то что Трамп расист это уже давно было ясно
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Пон 01 чер, 2020 20:44
Тракторист написав:
судя по Украине беспорядки приводят к власти лишь мерзавцев, а уровень жизни граждан в стране падает...
При этом в Ростов уезжают просто няшки. Зовущие армию соседа-упыря в свою страну.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 20:55
Hotab написав: Тракторист написав:
судя по Украине беспорядки приводят к власти лишь мерзавцев, а уровень жизни граждан в стране падает...
При этом в Ростов уезжают просто няшки. Зовущие армию соседа-упыря в свою страну.
все это конечно ..а вот скажи по летной теме почему мамчур такой патрийот награжденный сдал аэродром ,боевые самолеты и личный состав построил песни петь на марше русским со стрелковым оружием?ну допустим он,а все остальные летчики- налетчики присягу забыли ?Ну про корабли не спрашиваю-нелетная тема.
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limo
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Додано: Пон 01 чер, 2020 20:56
Тракторист написав:
при беспорядках не всегда президенты убегают - например в 2004 никто не убежал, но это эти беспорядки стали началом конца...
Да вариантов много: бегство, убийство, суд, второй срок и т.д. Я просто все варианты не перечислял.
Мораль басни в том, что итог всегда один, и не очень радостный (кроме малого круга бенефициаров)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 01 чер, 2020 20:57
Тракторист написав:
при беспорядках не всегда президенты убегают - например в 2004 никто не убежал, но это эти беспорядки стали началом конца...
Кінця сподівання ватанів на руський мір.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 21:15
limo написав: Hotab написав: Тракторист написав:
судя по Украине беспорядки приводят к власти лишь мерзавцев, а уровень жизни граждан в стране падает...
При этом в Ростов уезжают просто няшки. Зовущие армию соседа-упыря в свою страну.
все это конечно ..а вот скажи по летной теме почему мамчур такой патрийот награжденный сдал аэродром ,боевые самолеты и личный состав построил песни петь на марше русским со стрелковым оружием?ну допустим он,а все остальные летчики- налетчики присягу забыли ?Ну про корабли не спрашиваю-нелетная тема.
Я служил на Бельбеке. Правда пораньше, до этого всего.
Для всех военных аэродром Украины было характерно одного и то же: огромная территория, охраняемая ночью 4-5 человеками, которые ещё и зачастую спят в домике. Видеонаблюдения никакого не было. Тепловизоров не было. Могу ошибаться, но вроде даже только штык-нож на поясе, не было автомата. Отдельно склады (ГСМ, боеприпасы) охранялись часовыми-караулом, но караул не охранял периметр аэродрома и стоянки.
При этом зачастую колючка периметра провисшая, заросшая кустами и деревьями. Кароч, пройти на аэродром и взять его можно было без единого выстрела. Даже днём в выходной день.
А дальше дело техники,ставь бетонные блоки на полосе, засыпай камни в воздухозаборники самолёта. Всё, часть выведена из строя. И это ещё не учитываем,что огромная часть личного состава могла быть или завербована, или просто симпатизирующая рашистам.
Виноват в этом Мамчур? Как командир части ,отвечающий за охрану и оборону аэродрома - безусловно.Но на его месте никто не справился бы. Так было выстроен все всегда.
В принципе,аэродром истребителей по тактике никак не может находится на переднем крае, он всегда за сотню км.
А Бельбек по сути в окружении врага,в логове. Общевойсковая тактика не пишет,как его можно охранять тогда. Это надо мотострелковый батальон поношенный для этого.
Ну а по перебежчиков то отдельная тема. Они жили в одних домах с рашисткими военными. Они смотрели только рашаТВ. Их дети в один садик ходили. Они завидовали из-за зарплатам.
Они видели день флота РФ, и Украины. И в Дели какие корабли там,и какие у нас . И я все это видел тоже.И севастопольцы видели. И ухмылялись.
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Hotab
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