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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6243624462456246
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:28

  Вкладчик1234 написав:
  Тракторист написав:
  freeze написав:Надо сказать по последнему опросу Байден на 6 процентов опережает Трампа, на пользу Байдену пошли беспорядки.

судя по Украине беспорядки приводят к власти лишь мерзавцев, а уровень жизни граждан в стране падает...

переворота с бегством президента конечно не будет, но эта волна может поднять со дна разных "активистов", "волонтеров" и т.п.

при беспорядках не всегда президенты убегают - например в 2004 никто не убежал, но это эти беспорядки стали началом конца... ;)
Востаннє редагувалось Тракторист в Пон 01 чер, 2020 20:29, всього редагувалось 1 раз.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:28

  freeze написав:Мэр Нью-Йорка сказал, что восхищается своей дочерью, задержанной в ходе протестов.

Соросята не на шутку взялись покачать Трампа. Байден фотографируется со словами поддержки чернокожего майдана, типа конечно насилие это перебор, но ...

Надо сказать по последнему опросу Байден на 6 процентов опережает Трампа, на пользу Байдену пошли беспорядки.

Байден опережал Трампа до протестов. На пользу Байдена пошли полный провал по короне и рост безработицы
Ну а то что Трамп расист это уже давно было ясно
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:44

  Тракторист написав:судя по Украине беспорядки приводят к власти лишь мерзавцев, а уровень жизни граждан в стране падает...

При этом в Ростов уезжают просто няшки. Зовущие армию соседа-упыря в свою страну.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:55

  Hotab написав:
  Тракторист написав:судя по Украине беспорядки приводят к власти лишь мерзавцев, а уровень жизни граждан в стране падает...

При этом в Ростов уезжают просто няшки. Зовущие армию соседа-упыря в свою страну.

все это конечно ..а вот скажи по летной теме почему мамчур такой патрийот награжденный сдал аэродром ,боевые самолеты и личный состав построил песни петь на марше русским со стрелковым оружием?ну допустим он,а все остальные летчики- налетчики присягу забыли ?Ну про корабли не спрашиваю-нелетная тема.
limo
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:56

  Тракторист написав:при беспорядках не всегда президенты убегают - например в 2004 никто не убежал, но это эти беспорядки стали началом конца...

Да вариантов много: бегство, убийство, суд, второй срок и т.д. Я просто все варианты не перечислял.
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:57

  Тракторист написав:при беспорядках не всегда президенты убегают - например в 2004 никто не убежал, но это эти беспорядки стали началом конца... ;)

Кінця сподівання ватанів на руський мір.:)
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:15

  limo написав:
  Hotab написав:
  Тракторист написав:судя по Украине беспорядки приводят к власти лишь мерзавцев, а уровень жизни граждан в стране падает...

При этом в Ростов уезжают просто няшки. Зовущие армию соседа-упыря в свою страну.

все это конечно ..а вот скажи по летной теме почему мамчур такой патрийот награжденный сдал аэродром ,боевые самолеты и личный состав построил песни петь на марше русским со стрелковым оружием?ну допустим он,а все остальные летчики- налетчики присягу забыли ?Ну про корабли не спрашиваю-нелетная тема.

Я служил на Бельбеке. Правда пораньше, до этого всего.
Для всех военных аэродром Украины было характерно одного и то же: огромная территория, охраняемая ночью 4-5 человеками, которые ещё и зачастую спят в домике. Видеонаблюдения никакого не было. Тепловизоров не было. Могу ошибаться, но вроде даже только штык-нож на поясе, не было автомата. Отдельно склады (ГСМ, боеприпасы) охранялись часовыми-караулом, но караул не охранял периметр аэродрома и стоянки.
При этом зачастую колючка периметра провисшая, заросшая кустами и деревьями. Кароч, пройти на аэродром и взять его можно было без единого выстрела. Даже днём в выходной день.
А дальше дело техники,ставь бетонные блоки на полосе, засыпай камни в воздухозаборники самолёта. Всё, часть выведена из строя. И это ещё не учитываем,что огромная часть личного состава могла быть или завербована, или просто симпатизирующая рашистам.

Виноват в этом Мамчур? Как командир части ,отвечающий за охрану и оборону аэродрома - безусловно.Но на его месте никто не справился бы. Так было выстроен все всегда.
В принципе,аэродром истребителей по тактике никак не может находится на переднем крае, он всегда за сотню км.
А Бельбек по сути в окружении врага,в логове. Общевойсковая тактика не пишет,как его можно охранять тогда. Это надо мотострелковый батальон поношенный для этого.

Ну а по перебежчиков то отдельная тема. Они жили в одних домах с рашисткими военными. Они смотрели только рашаТВ. Их дети в один садик ходили. Они завидовали из-за зарплатам.
Они видели день флота РФ, и Украины. И в Дели какие корабли там,и какие у нас . И я все это видел тоже.И севастопольцы видели. И ухмылялись.
Hotab
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