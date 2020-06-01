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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6243624462456246
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:56

  Тракторист написав:при беспорядках не всегда президенты убегают - например в 2004 никто не убежал, но это эти беспорядки стали началом конца...

Да вариантов много: бегство, убийство, суд, второй срок и т.д. Я просто все варианты не перечислял.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:57

  Тракторист написав:при беспорядках не всегда президенты убегают - например в 2004 никто не убежал, но это эти беспорядки стали началом конца... ;)

Кінця сподівання ватанів на руський мір.:)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:15

  limo написав:
  Hotab написав:
  Тракторист написав:судя по Украине беспорядки приводят к власти лишь мерзавцев, а уровень жизни граждан в стране падает...

При этом в Ростов уезжают просто няшки. Зовущие армию соседа-упыря в свою страну.

все это конечно ..а вот скажи по летной теме почему мамчур такой патрийот награжденный сдал аэродром ,боевые самолеты и личный состав построил песни петь на марше русским со стрелковым оружием?ну допустим он,а все остальные летчики- налетчики присягу забыли ?Ну про корабли не спрашиваю-нелетная тема.

Я служил на Бельбеке. Правда пораньше, до этого всего.
Для всех военных аэродромов Украины было характерно одно и то же: огромная территория, охраняемая ночью 4-5 человеками, которые ещё и зачастую спят в домике. Видеонаблюдения никакого не было. Тепловизоров не было. Могу ошибаться, но вроде даже только штык-нож на поясе, не было автомата. Отдельно склады (ГСМ, боеприпасы) охранялись часовыми-караулом, но караул не охранял периметр аэродрома и стоянки.
При этом зачастую колючка периметра провисшая, заросшая кустами и деревьями. Кароч, пройти на аэродром и взять его можно было без единого выстрела. Даже днём в выходной день.
А дальше дело техники,ставь бетонные блоки на полосе, засыпай камни в воздухозаборники самолёта. Всё, часть выведена из строя. И это ещё не учитываем,что огромная часть личного состава могла быть или завербована, или просто симпатизирующая рашистам.

Виноват в этом Мамчур? Как командир части ,отвечающий за охрану и оборону аэродрома - безусловно.Но на его месте никто не справился бы. Так было выстроено все всегда.
В принципе,аэродром истребителей по тактике никак не может находится на переднем крае, он всегда за сотню км.
А Бельбек по сути в окружении врага,в логове. Общевойсковая тактика не пишет,как его можно охранять тогда. Это надо мотострелковый батальон полноценный для этого.

Ну а про перебежчиков то отдельная тема. Они жили в одних домах с рашисткими военными. Они смотрели только рашаТВ. Их дети в один садик ходили. Они завидовали их зарплатам.
Они видели день флота РФ, и Украины. И видели какие корабли там,и какие у нас . И я все это видел тоже.
И севастопольцы видели. И ухмылялись.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:31

Re: Політичні дискусії

Почти три месяца у Зеленского искали министра культуры.

И в итоге решили им сделать Александра Ткаченко, гендиректора "1+1" - нашего местного украинского "Радио тысячи холмов", верного холопа Коломойского, вора Одесской киностудии и просто хорошего парня.

Потрясающей силы кадровая политика
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:34

  freeze написав:Почти три месяца у Зеленского искали министра культуры.

И в итоге решили им сделать Александра Ткаченко, гендиректора "1+1" - нашего местного украинского "Радио тысячи холмов", верного холопа Коломойского, вора Одесской киностудии и просто хорошего парня.

Потрясающей силы кадровая политика

Це перемога! :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 22:27

  Hotab написав:у.

все это конечно ..а вот скажи по летной теме почему мамчур такой патрийот награжденный сдал аэродром ,боевые самолеты и личный состав построил песни петь на марше русским со стрелковым оружием?ну допустим он,а все остальные летчики- налетчики присягу забыли ?Ну про корабли не спрашиваю-нелетная тема.[/quote]
Я служил на Бельбеке. Правда пораньше, до этого всего.
Для всех военных аэродромов Украины было характерно одно и то же: огромная территория, охраняемая ночью 4-5 человеками, которые ещё и зачастую спят в домике. Видеонаблюдения никакого не было. Тепловизоров не было. Могу ошибаться, но вроде даже только штык-нож на поясе, не было автомата. Отдельно склады (ГСМ, боеприпасы) охранялись часовыми-караулом, но караул не охранял периметр аэродрома и стоянки.
При этом зачастую колючка периметра провисшая, заросшая кустами и деревьями. Кароч, пройти на аэродром и взять его можно было без единого выстрела. Даже днём в выходной день.
А дальше дело техники,ставь бетонные блоки на полосе, засыпай камни в воздухозаборники самолёта. Всё, часть выведена из строя. И это ещё не учитываем,что огромная часть личного состава могла быть или завербована, или просто симпатизирующая рашистам.

Виноват в этом Мамчур? Как командир части ,отвечающий за охрану и оборону аэродрома - безусловно.Но на его месте никто не справился бы. Так было выстроено все всегда.
В принципе,аэродром истребителей по тактике никак не может находится на переднем крае, он всегда за сотню км.
А Бельбек по сути в окружении врага,в логове. Общевойсковая тактика не пишет,как его можно охранять тогда. Это надо мотострелковый батальон полноценный для этого.

Ну а про перебежчиков то отдельная тема. Они жили в одних домах с рашисткими военными. Они смотрели только рашаТВ. Их дети в один садик ходили. Они завидовали их зарплатам.
Они видели день флота РФ, и Украины. И видели какие корабли там,и какие у нас . И я все это видел тоже.
И севастопольцы видели. И ухмылялись.[/quote]


ответ был,но подрезал можер ..что то не понравилось в моих словах.
limo
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 22:29

  lapay написав:
  Тракторист написав:при беспорядках не всегда президенты убегают - например в 2004 никто не убежал, но это эти беспорядки стали началом конца... ;)

Кінця сподівання ватанів на руський мір.:)

Це точно. :D
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