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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6244624562466247> Додано: Пон 01 чер, 2020 20:56 Тракторист написав: при беспорядках не всегда президенты убегают - например в 2004 никто не убежал, но это эти беспорядки стали началом конца... при беспорядках не всегда президенты убегают - например в 2004 никто не убежал, но это эти беспорядки стали началом конца...

Да вариантов много: бегство, убийство, суд, второй срок и т.д. Я просто все варианты не перечислял.

Мораль басни в том, что итог всегда один, и не очень радостный (кроме малого круга бенефициаров) Да вариантов много: бегство, убийство, суд, второй срок и т.д. Я просто все варианты не перечислял.Мораль басни в том, что итог всегда один, и не очень радостный (кроме малого круга бенефициаров) Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11497 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6833 раз. Подякували: 3074 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 20:57 Тракторист написав: при беспорядках не всегда президенты убегают - например в 2004 никто не убежал, но это эти беспорядки стали началом конца... при беспорядках не всегда президенты убегают - например в 2004 никто не убежал, но это эти беспорядки стали началом конца...

Кінця сподівання ватанів на руський мір. Кінця сподівання ватанів на руський мір. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10497 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1137 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 21:15 limo написав: Hotab написав: Тракторист написав: судя по Украине беспорядки приводят к власти лишь мерзавцев, а уровень жизни граждан в стране падает... судя по Украине беспорядки приводят к власти лишь мерзавцев, а уровень жизни граждан в стране падает...

При этом в Ростов уезжают просто няшки. Зовущие армию соседа-упыря в свою страну. При этом в Ростов уезжают просто няшки. Зовущие армию соседа-упыря в свою страну.

все это конечно ..а вот скажи по летной теме почему мамчур такой патрийот награжденный сдал аэродром ,боевые самолеты и личный состав построил песни петь на марше русским со стрелковым оружием?ну допустим он,а все остальные летчики- налетчики присягу забыли ?Ну про корабли не спрашиваю-нелетная тема. все это конечно ..а вот скажи по летной теме почему мамчур такой патрийот награжденный сдал аэродром ,боевые самолеты и личный состав построил песни петь на марше русским со стрелковым оружием?ну допустим он,а все остальные летчики- налетчики присягу забыли ?Ну про корабли не спрашиваю-нелетная тема.

Я служил на Бельбеке. Правда пораньше, до этого всего.

Для всех военных аэродромов Украины было характерно одно и то же: огромная территория, охраняемая ночью 4-5 человеками, которые ещё и зачастую спят в домике. Видеонаблюдения никакого не было. Тепловизоров не было. Могу ошибаться, но вроде даже только штык-нож на поясе, не было автомата. Отдельно склады (ГСМ, боеприпасы) охранялись часовыми-караулом, но караул не охранял периметр аэродрома и стоянки.

При этом зачастую колючка периметра провисшая, заросшая кустами и деревьями. Кароч, пройти на аэродром и взять его можно было без единого выстрела. Даже днём в выходной день.

А дальше дело техники,ставь бетонные блоки на полосе, засыпай камни в воздухозаборники самолёта. Всё, часть выведена из строя. И это ещё не учитываем,что огромная часть личного состава могла быть или завербована, или просто симпатизирующая рашистам.



Виноват в этом Мамчур? Как командир части ,отвечающий за охрану и оборону аэродрома - безусловно.Но на его месте никто не справился бы. Так было выстроено все всегда.

В принципе,аэродром истребителей по тактике никак не может находится на переднем крае, он всегда за сотню км.

А Бельбек по сути в окружении врага,в логове. Общевойсковая тактика не пишет,как его можно охранять тогда. Это надо мотострелковый батальон полноценный для этого.



Ну а про перебежчиков то отдельная тема. Они жили в одних домах с рашисткими военными. Они смотрели только рашаТВ. Их дети в один садик ходили. Они завидовали их зарплатам.

Они видели день флота РФ, и Украины. И видели какие корабли там,и какие у нас . И я все это видел тоже.

И севастопольцы видели. И ухмылялись. Я служил на Бельбеке. Правда пораньше, до этого всего.Для всех военных аэродромов Украины было характерно одно и то же: огромная территория, охраняемая ночью 4-5 человеками, которые ещё и зачастую спят в домике. Видеонаблюдения никакого не было. Тепловизоров не было. Могу ошибаться, но вроде даже только штык-нож на поясе, не было автомата. Отдельно склады (ГСМ, боеприпасы) охранялись часовыми-караулом, но караул не охранял периметр аэродрома и стоянки.При этом зачастую колючка периметра провисшая, заросшая кустами и деревьями. Кароч, пройти на аэродром и взять его можно было без единого выстрела. Даже днём в выходной день.А дальше дело техники,ставь бетонные блоки на полосе, засыпай камни в воздухозаборники самолёта. Всё, часть выведена из строя. И это ещё не учитываем,что огромная часть личного состава могла быть или завербована, или просто симпатизирующая рашистам.Виноват в этом Мамчур? Как командир части ,отвечающий за охрану и оборону аэродрома - безусловно.Но на его месте никто не справился бы. Так было выстроено все всегда.В принципе,аэродром истребителей по тактике никак не может находится на переднем крае, он всегда за сотню км.А Бельбек по сути в окружении врага,в логове. Общевойсковая тактика не пишет,как его можно охранять тогда. Это надо мотострелковый батальон полноценный для этого.Ну а про перебежчиков то отдельная тема. Они жили в одних домах с рашисткими военными. Они смотрели только рашаТВ. Их дети в один садик ходили. Они завидовали их зарплатам.Они видели день флота РФ, и Украины. И видели какие корабли там,и какие у нас . И я все это видел тоже.И севастопольцы видели. И ухмылялись. Hotab

Повідомлень: 2778 З нами з: 15.02.09 Подякував: 91 раз. Подякували: 1028 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 21:31 Re: Політичні дискусії



И в итоге решили им сделать Александра Ткаченко, гендиректора "1+1" - нашего местного украинского "Радио тысячи холмов", верного холопа Коломойского, вора Одесской киностудии и просто хорошего парня.



Потрясающей силы кадровая политика Почти три месяца у Зеленского искали министра культуры.И в итоге решили им сделать Александра Ткаченко, гендиректора "1+1" - нашего местного украинского "Радио тысячи холмов", верного холопа Коломойского, вора Одесской киностудии и просто хорошего парня.Потрясающей силы кадровая политика Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17027 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4207 раз. Подякували: 6748 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 21:34 freeze написав: Почти три месяца у Зеленского искали министра культуры.



И в итоге решили им сделать Александра Ткаченко, гендиректора "1+1" - нашего местного украинского "Радио тысячи холмов", верного холопа Коломойского, вора Одесской киностудии и просто хорошего парня.



Потрясающей силы кадровая политика Почти три месяца у Зеленского искали министра культуры.И в итоге решили им сделать Александра Ткаченко, гендиректора "1+1" - нашего местного украинского "Радио тысячи холмов", верного холопа Коломойского, вора Одесской киностудии и просто хорошего парня.Потрясающей силы кадровая политика

Це перемога! Це перемога! Козак-характерник 2

Повідомлень: 28735 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1945 раз. Подякували: 2117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 22:27 Hotab написав: у. у.

все это конечно ..а вот скажи по летной теме почему мамчур такой патрийот награжденный сдал аэродром ,боевые самолеты и личный состав построил песни петь на марше русским со стрелковым оружием?ну допустим он,а все остальные летчики- налетчики присягу забыли ?Ну про корабли не спрашиваю-нелетная тема.[/quote]

Я служил на Бельбеке. Правда пораньше, до этого всего.

Для всех военных аэродромов Украины было характерно одно и то же: огромная территория, охраняемая ночью 4-5 человеками, которые ещё и зачастую спят в домике. Видеонаблюдения никакого не было. Тепловизоров не было. Могу ошибаться, но вроде даже только штык-нож на поясе, не было автомата. Отдельно склады (ГСМ, боеприпасы) охранялись часовыми-караулом, но караул не охранял периметр аэродрома и стоянки.

При этом зачастую колючка периметра провисшая, заросшая кустами и деревьями. Кароч, пройти на аэродром и взять его можно было без единого выстрела. Даже днём в выходной день.

А дальше дело техники,ставь бетонные блоки на полосе, засыпай камни в воздухозаборники самолёта. Всё, часть выведена из строя. И это ещё не учитываем,что огромная часть личного состава могла быть или завербована, или просто симпатизирующая рашистам.



Виноват в этом Мамчур? Как командир части ,отвечающий за охрану и оборону аэродрома - безусловно.Но на его месте никто не справился бы. Так было выстроено все всегда.

В принципе,аэродром истребителей по тактике никак не может находится на переднем крае, он всегда за сотню км.

А Бельбек по сути в окружении врага,в логове. Общевойсковая тактика не пишет,как его можно охранять тогда. Это надо мотострелковый батальон полноценный для этого.



Ну а про перебежчиков то отдельная тема. Они жили в одних домах с рашисткими военными. Они смотрели только рашаТВ. Их дети в один садик ходили. Они завидовали их зарплатам.

Они видели день флота РФ, и Украины. И видели какие корабли там,и какие у нас . И я все это видел тоже.

И севастопольцы видели. И ухмылялись.[/quote]





ответ был,но подрезал можер ..что то не понравилось в моих словах. все это конечно ..а вот скажи по летной теме почему мамчур такой патрийот награжденный сдал аэродром ,боевые самолеты и личный состав построил песни петь на марше русским со стрелковым оружием?ну допустим он,а все остальные летчики- налетчики присягу забыли ?Ну про корабли не спрашиваю-нелетная тема.[/quote]Я служил на Бельбеке. Правда пораньше, до этого всего.Для всех военных аэродромов Украины было характерно одно и то же: огромная территория, охраняемая ночью 4-5 человеками, которые ещё и зачастую спят в домике. Видеонаблюдения никакого не было. Тепловизоров не было. Могу ошибаться, но вроде даже только штык-нож на поясе, не было автомата. Отдельно склады (ГСМ, боеприпасы) охранялись часовыми-караулом, но караул не охранял периметр аэродрома и стоянки.При этом зачастую колючка периметра провисшая, заросшая кустами и деревьями. Кароч, пройти на аэродром и взять его можно было без единого выстрела. Даже днём в выходной день.А дальше дело техники,ставь бетонные блоки на полосе, засыпай камни в воздухозаборники самолёта. Всё, часть выведена из строя. И это ещё не учитываем,что огромная часть личного состава могла быть или завербована, или просто симпатизирующая рашистам.Виноват в этом Мамчур? Как командир части ,отвечающий за охрану и оборону аэродрома - безусловно.Но на его месте никто не справился бы. Так было выстроено все всегда.В принципе,аэродром истребителей по тактике никак не может находится на переднем крае, он всегда за сотню км.А Бельбек по сути в окружении врага,в логове. Общевойсковая тактика не пишет,как его можно охранять тогда. Это надо мотострелковый батальон полноценный для этого.Ну а про перебежчиков то отдельная тема. Они жили в одних домах с рашисткими военными. Они смотрели только рашаТВ. Их дети в один садик ходили. Они завидовали их зарплатам.Они видели день флота РФ, и Украины. И видели какие корабли там,и какие у нас . И я все это видел тоже.И севастопольцы видели. И ухмылялись.[/quote]ответ был,но подрезал можер ..что то не понравилось в моих словах. limo Повідомлень: 17 З нами з: 03.04.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 22:29 lapay написав: Тракторист написав: при беспорядках не всегда президенты убегают - например в 2004 никто не убежал, но это эти беспорядки стали началом конца... при беспорядках не всегда президенты убегают - например в 2004 никто не убежал, но это эти беспорядки стали началом конца...

Кінця сподівання ватанів на руський мір. Кінця сподівання ватанів на руський мір.

Це точно. Це точно. andrijk777

Повідомлень: 2200 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 22:48 freeze написав: Почти три месяца у Зеленского искали министра культуры.



И в итоге решили им сделать Александра Ткаченко, гендиректора "1+1" - нашего местного украинского "Радио тысячи холмов", верного холопа Коломойского, вора Одесской киностудии и просто хорошего парня.



Потрясающей силы кадровая политика Почти три месяца у Зеленского искали министра культуры.И в итоге решили им сделать Александра Ткаченко, гендиректора "1+1" - нашего местного украинского "Радио тысячи холмов", верного холопа Коломойского, вора Одесской киностудии и просто хорошего парня.Потрясающей силы кадровая политика

да ладно ,ну что сделаешь ,это все ваши адеситы..

вот спросить хотел,не политический вопрос,а в катакомбы все так же водят как в прошлом.а то сам там в75 м с огарком свечи и девочку поцеловал одноклассницу когда

экскурсовод сказал тушим свечи слушаем тишину..а она меня ударила ладошкой..

вот учитесь вульгарная молодежь.. да ладно ,ну что сделаешь ,это все ваши адеситы..вот спросить хотел,не политический вопрос,а в катакомбы все так же водят как в прошлом.а то сам там в75 м с огарком свечи и девочку поцеловал одноклассницу когдаэкскурсовод сказал тушим свечи слушаем тишину..а она меня ударила ладошкой..вот учитесь вульгарная молодежь.. limo Повідомлень: 17 З нами з: 03.04.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 23:01 Пишут буржуи шо таки задушил африканца американский коп.

Независимый эксперт подтвердил. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8632 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 23:08 Re: Політичні дискусії Ukrainian написав: Пишут буржуи шо таки задушил африканца американский коп.

Независимый эксперт подтвердил.



А что были какие то другие варианты ? Коронавирус, диабет ?



Вроде все началось с того, что африканец пытался всучить фальшивую двадцатку в магазине.



Хотя полисмен тоже туповатый, и себе жизнь испортил, мог бы раз в минуту ослабевать хватку. А что были какие то другие варианты ? Коронавирус, диабет ?Вроде все началось с того, что африканец пытался всучить фальшивую двадцатку в магазине.Хотя полисмен тоже туповатый, и себе жизнь испортил, мог бы раз в минуту ослабевать хватку. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17027 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4207 раз. Подякували: 6748 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 6244624562466247> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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