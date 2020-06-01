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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6244624562466247
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:17

  freeze написав:
Ukrainian написав:Пишут буржуи шо таки задушил африканца американский коп.
Независимый эксперт подтвердил.


А что были какие то другие варианты ? Коронавирус, диабет ?

Вроде все началось с того, что африканец пытался всучить фальшивую двадцатку в магазине.

Хотя полисмен тоже туповатый, и себе жизнь испортил, мог бы раз в минуту ослабевать хватку.

Не ну первая экспертиза признаков удушения не нашла нашли хронические сердечные и возможно интоксикация
Это вторая которую наняли потерпевшего родственники
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:38

Re: Політичні дискусії

Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты.
Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:44

  freeze написав:Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты.
Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.

У них сейчас 25% безработных им можно :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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