Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Додано: Пон 01 чер, 2020 23:17
freeze написав: Ukrainian написав: Пишут буржуи шо таки задушил африканца американский коп.

Независимый эксперт подтвердил.

Независимый эксперт подтвердил.



А что были какие то другие варианты ? Коронавирус, диабет ?



Вроде все началось с того, что африканец пытался всучить фальшивую двадцатку в магазине.



А що були якісь інші варіанти? Коронавірус, діабет?

Вроде все началось с того, что африканец пытался всучить фальшивую двадцатку в магазине.

Хотя полисмен тоже туповатый, и себе жизнь испортил, мог бы раз в минуту ослабевать хватку.

Не ну первая экспертиза признаков удушения не нашла нашли хронические сердечные и возможно интоксикация

Не ну первая экспертиза признаков удушения не нашла нашли хронические сердечные и возможно интоксикация

Это вторая которую наняли потерпевшего родственники

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Додано: Пон 01 чер, 2020 23:38
Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты.

Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.

Додано: Пон 01 чер, 2020 23:44
freeze написав: Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты.

Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.

У них сейчас 25% безработных им можно

Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких. Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты.Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.

У них сейчас 25% безработных им можно У них сейчас 25% безработных им можно "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Додано: Вів 02 чер, 2020 00:47
Нагадую, що двоє обвинувачених у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова — експоліцейський Володимир Петровець та цивільний Дмитро Кривошей — вийшли на волю із СІЗО. Їх випустили під заставу.

З днем захисту дітей, Україно!



З днем захисту дітей, Україно!



* (Взято из интернета) Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Додано: Вів 02 чер, 2020 01:00
Schmit написав: Tegularius написав: unicdima написав: покажи мені в Києві такий розграбований ментовський склад.



Львов подойдет?

https://zbruc.eu/node/32896



https://wz.lviv.ua/article/160589-dosi-u-rozshuku-blyzko-700-odynyts-zbroi-shcho-znykla-u-nich-hnivu Львов подойдет?



Палили прокуратуру и ментов, было за что, людей закрывали уже просто за колеса в багажнике. Молодцы, что не проглотили.

А магазинов никто не палил и не грабил. Даже отделения Сбербанка в то время оставались целыми. Палили прокуратуру и ментов, было за что, людей закрывали уже просто за колеса в багажнике. Молодцы, что не проглотили.А магазинов никто не палил и не грабил. Даже отделения Сбербанка в то время оставались целыми.

Ну вот и американцы "не проглотили".

С магазинов тогда были добровольно-принудительные сборы в "кассу" майдана. И те наши события были организованы сверху, начиная с принадлежавших известным олигархам телеканалов Интер, 5-ый, 1+1, ICTV и пр. Тогда как американские события - протест низов против беспредела полиции. Поэтому там и были погромы магазинов, а у нас их не было, а не потому, что украинцы более сознательны и законопослушны, чем американцы.

Кстати магазины те американские, не сомневаюсь, что застрахованы, и их собственникам всё возместят.



Додано: Вів 02 чер, 2020 01:13
Ну вот и американцы "не проглотили".

С магазинов тогда были добровольно-принудительные сборы в "кассу" майдана. И те наши события были организованы сверху, начиная с принадлежавших известным олигархам телеканалов Интер, 5-ый, 1+1, ICTV и пр. Тогда как американские события - протест низов против беспредела полиции. Поэтому там и были погромы магазинов, а у нас их не было, а не потому, что украинцы более сознательны и законопослушны, чем американцы.

Кстати магазины те американские, не сомневаюсь, что застрахованы, и их собственникам всё возместят.

И просьба еще модераторам: когда будете удалять мои сообщения (как в прошлый раз, когда удаленное сообщение не содержало ничего, кроме двух ссылок на вполне "проукраинские" СМИ) - заоддно удаляйте и сообщения, в которых цитируется моё удаленное. А то получается, как на советских фото Сталина рядом с репрессированными экс-соратниками: человека вымарали, а тень на асфальте осталась

Додано: Вів 02 чер, 2020 01:35
Так русские же вроде были за Трампа, нет? А беспорядки за 5 месяцев до выборах очевидно не добавляют ему пользы, и выгодны оппозиции. Или может Россия уже топит за Байдена?

Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких. Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты.Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.

ты не знаешь негров они разобьют витрину не по причине стырить кроссы.Они ненавидят белых,те которые живут в белой цивилизации. в Африке негры нормальные с теми в Африке я сам делил хлеб и кров..а в Америке негры хотят права которых недостойны..и правильно если трампон бросит нацгвардию..неграм надо не забывать кто сделал америку..

