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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6244624562466247
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:17

  freeze написав:
Ukrainian написав:Пишут буржуи шо таки задушил африканца американский коп.
Независимый эксперт подтвердил.


А что были какие то другие варианты ? Коронавирус, диабет ?

Вроде все началось с того, что африканец пытался всучить фальшивую двадцатку в магазине.

Хотя полисмен тоже туповатый, и себе жизнь испортил, мог бы раз в минуту ослабевать хватку.

Не ну первая экспертиза признаков удушения не нашла нашли хронические сердечные и возможно интоксикация
Это вторая которую наняли потерпевшего родственники
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:38

Re: Політичні дискусії

Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты.
Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:44

  freeze написав:Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты.
Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.

У них сейчас 25% безработных им можно :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:47

Нагадую, що двоє обвинувачених у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова — експоліцейський Володимир Петровець та цивільний Дмитро Кривошей — вийшли на волю із СІЗО. Їх випустили під заставу.

З днем захисту дітей, Україно!

* (Взято из интернета)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 01:00

  Schmit написав:
  Tegularius написав:
  unicdima написав:покажи мені в Києві такий розграбований ментовський склад.


Львов подойдет?
https://zbruc.eu/node/32896

https://wz.lviv.ua/article/160589-dosi-u-rozshuku-blyzko-700-odynyts-zbroi-shcho-znykla-u-nich-hnivu


Палили прокуратуру и ментов, было за что, людей закрывали уже просто за колеса в багажнике. Молодцы, что не проглотили.
А магазинов никто не палил и не грабил. Даже отделения Сбербанка в то время оставались целыми.

Ну вот и американцы "не проглотили".
С магазинов тогда были добровольно-принудительные сборы в "кассу" майдана. И те наши события были организованы сверху, начиная с принадлежавших известным олигархам телеканалов Интер, 5-ый, 1+1, ICTV и пр. Тогда как американские события - протест низов против беспредела полиции. Поэтому там и были погромы магазинов, а у нас их не было, а не потому, что украинцы более сознательны и законопослушны, чем американцы.
Кстати магазины те американские, не сомневаюсь, что застрахованы, и их собственникам всё возместят.

И просьба еще модераторам: когда будете удалять мои сообщения (как в прошлый раз, когда удаленное сообщение не содержало ничего, кроме двух ссылок на вполне "проукраинские" СМИ) - заоддно удаляйте и сообщения, в которых цитируется моё удаленное. А то получается, как на советских фото Сталина рядом с репрессированными экс-соратниками: человека вымарали, а тень на асфальте осталась :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 01:13

  Faceless написав: Подобные случаи происходят периодически. Но то, что волнения не успокаиваются, а разгораются, уже совсем не типично, а подобная картинка на руку рашапропагандонам, и в их интересах обострять ситуацию, провоцировать и подливать масла в огонь, чем они успешно регулярно занимаются в разных странах

Так русские же вроде были за Трампа, нет? А беспорядки за 5 месяцев до выборах очевидно не добавляют ему пользы, и выгодны оппозиции. Или может Россия уже топит за Байдена?
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 01:35

  freeze написав:Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты.
Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.

ты не знаешь негров они разобьют витрину не по причине стырить кроссы.Они ненавидят белых,те которые живут в белой цивилизации. в Африке негры нормальные с теми в Африке я сам делил хлеб и кров..а в Америке негры хотят права которых недостойны..и правильно если
трампон бросит нацгвардию..неграм надо не забывать кто сделал америку..
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