Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты. Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты. Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.
У них сейчас 25% безработных им можно
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
freeze написав:Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты. Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.
ты не знаешь негров они разобьют витрину не по причине стырить кроссы.Они ненавидят белых,те которые живут в белой цивилизации. в Африке негры нормальные с теми в Африке я сам делил хлеб и кров..а в Америке негры хотят права которых недостойны..и правильно если трампон бросит нацгвардию..неграм надо не забывать кто сделал америку..