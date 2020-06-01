Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты. Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты. Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.
У них сейчас 25% безработных им можно
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
freeze написав:Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты. Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.
ты не знаешь негров они разобьют витрину не по причине стырить кроссы.Они ненавидят белых,те которые живут в белой цивилизации. в Африке негры нормальные с теми в Африке я сам делил хлеб и кров..а в Америке негры хотят права которых недостойны..и правильно если трампон бросит нацгвардию..неграм надо не забывать кто сделал америку..
freeze написав:Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты. Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.
ты не знаешь негров они разобьют витрину не по причине стырить кроссы.Они ненавидят белых,те которые живут в белой цивилизации. в Африке негры нормальные с теми в Африке я сам делил хлеб и кров..а в Америке негры хотят права которых недостойны..и правильно если трампон бросит нацгвардию..неграм надо не забывать кто сделал америку..
Африка вся разная. В Уганде (Энтеббе) все в порядке. В ДР Конго, особенно где постоянно стреляют и убивают, не любят белых. И всегда норовят что-то украсть.
Нагороди Орден Богдана Хмельницького III ст. (21 серпня 2014) Іменна вогнепальна зброя (3 вересня 2015) Відзнака Президента України — ювілейна медаль «25 років незалежності України» (19 серпня 2016) депутат від списку Порошенка -------------------- то за подвиги на користь якої країни Петро так нагородив Мамчура?
freeze написав:Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты. Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.
ты не знаешь негров они разобьют витрину не по причине стырить кроссы.Они ненавидят белых,те которые живут в белой цивилизации. в Африке негры нормальные с теми в Африке я сам делил хлеб и кров..а в Америке негры хотят права которых недостойны..и правильно если трампон бросит нацгвардию..неграм надо не забывать кто сделал америку..
Африка вся разная. В Уганде (Энтеббе) все в порядке. В ДР Конго, особенно где постоянно стреляют и убивают, не любят белых. И всегда норовят что-то украсть.
Согласен.То обобщенно было,а в жизни слишком много частностей.
freeze написав:Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты. Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.
ты не знаешь негров они разобьют витрину не по причине стырить кроссы.Они ненавидят белых,те которые живут в белой цивилизации. в Африке негры нормальные с теми в Африке я сам делил хлеб и кров..а в Америке негры хотят права которых недостойны..и правильно если трампон бросит нацгвардию..неграм надо не забывать кто сделал америку..
Беда в том, что в этом беспределе участвуют далеко не только негры, а и молодые белые бездельники. Почему-то вспомнил Сорбонну-68.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.