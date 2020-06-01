Додано: Пон 01 чер, 2020 23:38

Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты.

Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.