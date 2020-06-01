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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6244624562466247
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:17

  freeze написав:
Ukrainian написав:Пишут буржуи шо таки задушил африканца американский коп.
Независимый эксперт подтвердил.


А что были какие то другие варианты ? Коронавирус, диабет ?

Вроде все началось с того, что африканец пытался всучить фальшивую двадцатку в магазине.

Хотя полисмен тоже туповатый, и себе жизнь испортил, мог бы раз в минуту ослабевать хватку.

Не ну первая экспертиза признаков удушения не нашла нашли хронические сердечные и возможно интоксикация
Это вторая которую наняли потерпевшего родственники
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:38

Re: Політичні дискусії

Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты.
Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:44

  freeze написав:Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты.
Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.

У них сейчас 25% безработных им можно :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:47

Нагадую, що двоє обвинувачених у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова — експоліцейський Володимир Петровець та цивільний Дмитро Кривошей — вийшли на волю із СІЗО. Їх випустили під заставу.

З днем захисту дітей, Україно!

* (Взято из интернета)
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 01:35

  freeze написав:Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты.
Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.

ты не знаешь негров они разобьют витрину не по причине стырить кроссы.Они ненавидят белых,те которые живут в белой цивилизации. в Африке негры нормальные с теми в Африке я сам делил хлеб и кров..а в Америке негры хотят права которых недостойны..и правильно если
трампон бросит нацгвардию..неграм надо не забывать кто сделал америку..
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 07:45

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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 08:03

  limo написав:
  freeze написав:Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты.
Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.

ты не знаешь негров они разобьют витрину не по причине стырить кроссы.Они ненавидят белых,те которые живут в белой цивилизации. в Африке негры нормальные с теми в Африке я сам делил хлеб и кров..а в Америке негры хотят права которых недостойны..и правильно если
трампон бросит нацгвардию..неграм надо не забывать кто сделал америку..

Африка вся разная. В Уганде (Энтеббе) все в порядке. В ДР Конго, особенно где постоянно стреляют и убивают, не любят белых. И всегда норовят что-то украсть.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 08:17

Re: Політичні дискусії

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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:11

  Hotab написав:
  limo написав:
  freeze написав:Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты.
Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.

ты не знаешь негров они разобьют витрину не по причине стырить кроссы.Они ненавидят белых,те которые живут в белой цивилизации. в Африке негры нормальные с теми в Африке я сам делил хлеб и кров..а в Америке негры хотят права которых недостойны..и правильно если
трампон бросит нацгвардию..неграм надо не забывать кто сделал америку..

Африка вся разная. В Уганде (Энтеббе) все в порядке. В ДР Конго, особенно где постоянно стреляют и убивают, не любят белых. И всегда норовят что-то украсть.


Согласен.То обобщенно было,а в жизни слишком много частностей.
limo
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:22

  limo написав:
  freeze написав:Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты.
Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.
ты не знаешь негров они разобьют витрину не по причине стырить кроссы.Они ненавидят белых,те которые живут в белой цивилизации. в Африке негры нормальные с теми в Африке я сам делил хлеб и кров..а в Америке негры хотят права которых недостойны..и правильно если трампон бросит нацгвардию..неграм надо не забывать кто сделал америку..

Беда в том, что в этом беспределе участвуют далеко не только негры, а и молодые белые бездельники. Почему-то вспомнил Сорбонну-68.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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