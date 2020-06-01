Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты. Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.
ты не знаешь негров они разобьют витрину не по причине стырить кроссы.Они ненавидят белых,те которые живут в белой цивилизации. в Африке негры нормальные с теми в Африке я сам делил хлеб и кров..а в Америке негры хотят права которых недостойны..и правильно если трампон бросит нацгвардию..неграм надо не забывать кто сделал америку..
Беда в том, что в этом беспределе участвуют далеко не только негры, а и молодые белые бездельники. Почему-то вспомнил Сорбонну-68.
Это исключение ,есть молодежь которой повода не надо чтобы побуянить всегда и везде.Их надо занять реальным проблемами потому как избыток сил и энергии.
В США всё идет по сценарию цветной революции. Дж. Сорос в этом профи, он уже натренировался во всех уголках мира, а теперь этот алгоритм использует в США. Любой протест начинается с чего-либо, необходим повод, в США это было очередное превышение полномочий полицейскими при задержании афроамериканца. Таких «событий» в США было очень много за всё время, но ранее этого мало кого интересовало, а сейчас вдруг озаботило. Теперь, когда протест в самом разгаре, заказчику и скрытому бенефициару этого «торжества» необходимо сместить акцент на главное «ЗЛО», то есть против Президента США Дональда Трампа. Это уже началось, сначала активисты пришли под «Трамп-тауэр» (https://t.me/legitimniy/4096), а теперь по соцсетям начался разгон хэштега #DictatorTrump. Напряжение в США растёт, а стороны повышают ставки.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
В США всё идет по сценарию цветной революции. Дж. Сорос в этом профи, он уже натренировался во всех уголках мира, а теперь этот алгоритм использует в США. Любой протест начинается с чего-либо, необходим повод, в США это было очередное превышение полномочий полицейскими при задержании афроамериканца. Таких «событий» в США было очень много за всё время, но ранее этого мало кого интересовало, а сейчас вдруг озаботило. Теперь, когда протест в самом разгаре, заказчику и скрытому бенефициару этого «торжества» необходимо сместить акцент на главное «ЗЛО», то есть против Президента США Дональда Трампа. Это уже началось, сначала активисты пришли под «Трамп-тауэр» (https://t.me/legitimniy/4096), а теперь по соцсетям начался разгон хэштега #DictatorTrump. Напряжение в США растёт, а стороны повышают ставки.
limo написав:Это исключение ,есть молодежь которой повода не надо чтобы побуянить всегда и везде.Их надо занять реальным проблемами потому как избыток сил и энергии.
И эти люди говорят как нам жить и каких генпрокуроров убирать и кого не желательно сажать и по каким правилам нам жить
«Полезная справка про негров в Америке»
Протесты негров и сочувствующих не зря с особенной силой вспыхнули там, где сильнее всего лютует ковид.
Это связано с тем, что:
В городах, где ковид особенно ядрён, введены самые жёсткие меры карантина - то есть позакрывалось всё что можно, то есть все остались без работы.
- Черные американцы умирают от ковида в три раза чаще, чем белые
- Чёрные американцы в 6,7 раза чаще сидят в тюрьме, чем белые
- Чёрные американцы совершают 52% убийств в США, хотя составляют менее 13% населения
- Чёрная американская семья в среднем располагает чистым состоянием (минус долги) стоимостью в 17 150 долларов. А белая американская семья - 171 000 долларов.
- Черный американский негр живёт в среднем 72,2 года. Белый американский белый живёт 76,6 лет.
- Чёрные американцы вдвое реже оканчивают колледж, чем белые.
Всего чёрных американцев 41 миллион человек.
И ещё: чёрные американцы не очень-то чёрные. По разным оценкам в них от 20% до 24% европейских генов.
...На этом месте вы, возможно, думаете, дорогие друзья, что мы бахнем итоговой моралью.
Но нет, мы не бахнем итоговой моралью.
Потому что в сущности, как ни жёстко прозвучит, белые и чёрные американцы - родственнички, просто одни братья по-библейски держали других веками в рабстве, а те по-библейски же в отместку их теперь убивают, грабят и насилуют. (С)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
limo написав:Это исключение ,есть молодежь которой повода не надо чтобы побуянить всегда и везде.Их надо занять реальным проблемами потому как избыток сил и энергии.
И эти люди говорят как нам жить и каких генпрокуроров убирать и кого не желательно сажать и по каким правилам нам жить
«Полезная справка про негров в Америке»
Протесты негров и сочувствующих не зря с особенной силой вспыхнули там, где сильнее всего лютует ковид.
Это связа
Вы не негр случайно что так за их права и отождествляете их черный майдан с местным Нет если негр, то говорить бесполезно с пчелой о вреде меда. Те фото ,конечно,имеют аналогию потому что там и там люди ,толпа гнев и общие признаки человеческого поведения будут. что негры в америке занимают большую нишу уличного криминала-да,то что много среди них асоциалов-да,то что гигиену не очень соблюдают(в общем) отсюда корона-да. А так-милые ребята.