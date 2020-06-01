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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6245624662476248 Додано: Вів 02 чер, 2020 09:43 Starikan написав: limo написав: freeze написав: Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты.

Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких. Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты.Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких. ты не знаешь негров они разобьют витрину не по причине стырить кроссы.Они ненавидят белых,те которые живут в белой цивилизации. в Африке негры нормальные с теми в Африке я сам делил хлеб и кров..а в Америке негры хотят права которых недостойны..и правильно если трампон бросит нацгвардию..неграм надо не забывать кто сделал америку.. ты не знаешь негров они разобьют витрину не по причине стырить кроссы.Они ненавидят белых,те которые живут в белой цивилизации. в Африке негры нормальные с теми в Африке я сам делил хлеб и кров..а в Америке негры хотят права которых недостойны..и правильно если трампон бросит нацгвардию..неграм надо не забывать кто сделал америку..

Беда в том, что в этом беспределе участвуют далеко не только негры, а и молодые белые бездельники. Почему-то вспомнил Сорбонну-68. Беда в том, что в этом беспределе участвуют далеко не только негры, а и молодые белые бездельники. Почему-то вспомнил Сорбонну-68.

Это исключение ,есть молодежь которой повода не надо чтобы побуянить всегда и везде.Их надо занять реальным проблемами потому как избыток сил и энергии. Это исключение ,есть молодежь которой повода не надо чтобы побуянить всегда и везде.Их надо занять реальным проблемами потому как избыток сил и энергии. limo Повідомлень: 23 З нами з: 03.04.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2020 09:49



В США всё идет по сценарию цветной революции. Дж. Сорос в этом профи, он уже натренировался во всех уголках мира, а теперь этот алгоритм использует в США.

Любой протест начинается с чего-либо, необходим повод, в США это было очередное превышение полномочий полицейскими при задержании афроамериканца. Таких «событий» в США было очень много за всё время, но ранее этого мало кого интересовало, а сейчас вдруг озаботило.

Теперь, когда протест в самом разгаре, заказчику и скрытому бенефициару этого «торжества» необходимо сместить акцент на главное «ЗЛО», то есть против Президента США Дональда Трампа.

Это уже началось, сначала активисты пришли под «Трамп-тауэр» ( https://t.me/legitimniy/4096 ), а теперь по соцсетям начался разгон хэштега #DictatorTrump.

Напряжение в США растёт, а стороны повышают ставки. #ТехнологииВ США всё идет по сценарию цветной революции. Дж. Сорос в этом профи, он уже натренировался во всех уголках мира, а теперь этот алгоритм использует в США.Любой протест начинается с чего-либо, необходим повод, в США это было очередное превышение полномочий полицейскими при задержании афроамериканца. Таких «событий» в США было очень много за всё время, но ранее этого мало кого интересовало, а сейчас вдруг озаботило.Теперь, когда протест в самом разгаре, заказчику и скрытому бенефициару этого «торжества» необходимо сместить акцент на главное «ЗЛО», то есть против Президента США Дональда Трампа.Это уже началось, сначала активисты пришли под «Трамп-тауэр» (), а теперь по соцсетям начался разгон хэштега #DictatorTrump.Напряжение в США растёт, а стороны повышают ставки. Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11502 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6835 раз. Подякували: 3074 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2020 09:53 Вкладчик1234 написав: #Технологии



В США всё идет по сценарию цветной революции. Дж. Сорос в этом профи, он уже натренировался во всех уголках мира, а теперь этот алгоритм использует в США.

Любой протест начинается с чего-либо, необходим повод, в США это было очередное превышение полномочий полицейскими при задержании афроамериканца. Таких «событий» в США было очень много за всё время, но ранее этого мало кого интересовало, а сейчас вдруг озаботило.

Теперь, когда протест в самом разгаре, заказчику и скрытому бенефициару этого «торжества» необходимо сместить акцент на главное «ЗЛО», то есть против Президента США Дональда Трампа.

Это уже началось, сначала активисты пришли под «Трамп-тауэр» ( https://t.me/legitimniy/4096 ), а теперь по соцсетям начался разгон хэштега #DictatorTrump.

Напряжение в США растёт, а стороны повышают ставки. #ТехнологииВ США всё идет по сценарию цветной революции. Дж. Сорос в этом профи, он уже натренировался во всех уголках мира, а теперь этот алгоритм использует в США.Любой протест начинается с чего-либо, необходим повод, в США это было очередное превышение полномочий полицейскими при задержании афроамериканца. Таких «событий» в США было очень много за всё время, но ранее этого мало кого интересовало, а сейчас вдруг озаботило.Теперь, когда протест в самом разгаре, заказчику и скрытому бенефициару этого «торжества» необходимо сместить акцент на главное «ЗЛО», то есть против Президента США Дональда Трампа.Это уже началось, сначала активисты пришли под «Трамп-тауэр» (), а теперь по соцсетям начался разгон хэштега #DictatorTrump.Напряжение в США растёт, а стороны повышают ставки.

А почему рептилоидов обошли вниманием? А почему рептилоидов обошли вниманием? Faceless

Модератор Повідомлень: 27139 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1157 раз. Подякували: 6470 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2020 09:53 Re: Політичні дискусії limo написав: Это исключение ,есть молодежь которой повода не надо чтобы побуянить всегда и везде.Их надо занять реальным проблемами потому как избыток сил и энергии.



И эти люди говорят как нам жить и каких генпрокуроров убирать и кого не желательно сажать и по каким правилам нам жить



«Полезная справка про негров в Америке»



Протесты негров и сочувствующих не зря с особенной силой вспыхнули там, где сильнее всего лютует ковид.



Это связано с тем, что:



В городах, где ковид особенно ядрён, введены самые жёсткие меры карантина - то есть позакрывалось всё что можно, то есть все остались без работы.



- Черные американцы умирают от ковида в три раза чаще, чем белые



- Чёрные американцы в 6,7 раза чаще сидят в тюрьме, чем белые



- Чёрные американцы совершают 52% убийств в США, хотя составляют менее 13% населения



- Чёрная американская семья в среднем располагает чистым состоянием (минус долги) стоимостью в 17 150 долларов. А белая американская семья - 171 000 долларов.



- Черный американский негр живёт в среднем 72,2 года. Белый американский белый живёт 76,6 лет.



- Чёрные американцы вдвое реже оканчивают колледж, чем белые.



Всего чёрных американцев 41 миллион человек.



И ещё: чёрные американцы не очень-то чёрные. По разным оценкам в них от 20% до 24% европейских генов.



...На этом месте вы, возможно, думаете, дорогие друзья, что мы бахнем итоговой моралью.



Но нет, мы не бахнем итоговой моралью.



Потому что в сущности, как ни жёстко прозвучит, белые и чёрные американцы - родственнички, просто одни братья по-библейски держали других веками в рабстве, а те по-библейски же в отместку их теперь убивают, грабят и насилуют. (С) И эти люди говорят как нам жить и каких генпрокуроров убирать и кого не желательно сажать и по каким правилам нам жить«Полезная справка про негров в Америке»Протесты негров и сочувствующих не зря с особенной силой вспыхнули там, где сильнее всего лютует ковид.Это связано с тем, что:В городах, где ковид особенно ядрён, введены самые жёсткие меры карантина - то есть позакрывалось всё что можно, то есть все остались без работы.- Черные американцы умирают от ковида в три раза чаще, чем белые- Чёрные американцы в 6,7 раза чаще сидят в тюрьме, чем белые- Чёрные американцы совершают 52% убийств в США, хотя составляют менее 13% населения- Чёрная американская семья в среднем располагает чистым состоянием (минус долги) стоимостью в 17 150 долларов. А белая американская семья - 171 000 долларов.- Черный американский негр живёт в среднем 72,2 года. Белый американский белый живёт 76,6 лет.- Чёрные американцы вдвое реже оканчивают колледж, чем белые.Всего чёрных американцев 41 миллион человек.И ещё: чёрные американцы не очень-то чёрные. По разным оценкам в них от 20% до 24% европейских генов....На этом месте вы, возможно, думаете, дорогие друзья, что мы бахнем итоговой моралью.Но нет, мы не бахнем итоговой моралью.Потому что в сущности, как ни жёстко прозвучит, белые и чёрные американцы - родственнички, просто одни братья по-библейски держали других веками в рабстве, а те по-библейски же в отместку их теперь убивают, грабят и насилуют. (С) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17034 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4209 раз. Подякували: 6748 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2020 09:56 Вкладчик1234 написав: В США всё идет по сценарию В США всё идет по сценарию Знову США не дає ватнікам спокійно спати!



Ви би навколо себе подивились би, панове!

Росіські медики скаржаться, що приймали участь у війні проти України в 2014. Як завжди, Росія кинула їх)))





https://uainfo.org/blognews/1591063249- ... basse.html Знову США не дає ватнікам спокійно спати!Ви би навколо себе подивились би, панове!Росіські медики скаржаться, що приймали участь у війні проти України в 2014. Як завжди, Росія кинула їх))) Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21427 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1196 раз. Подякували: 2193 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2020 10:03 Frant написав: Вкладчик1234 написав: В США всё идет по сценарию В США всё идет по сценарию Знову США не дає ватнікам спокійно спати!



Ви би навколо себе подивились би, панове!

Росіські медики скаржаться, що приймали участь у війні проти України в 2014. Як завжди, Росія кинула їх)))





https://uainfo.org/blognews/1591063249- ... basse.html Знову США не дає ватнікам спокійно спати!Ви би навколо себе подивились би, панове!Росіські медики скаржаться, що приймали участь у війні проти України в 2014. Як завжди, Росія кинула їх)))

И снова вышиватники и минуты не могут протянуть без "а что там на россии"?



И с каких пор самопровозглашенные "патриоты" не интересуются новостями на Американщине, Канадщине, и т.д.? И снова вышиватники и минуты не могут протянуть без "а что там на россии"?И с каких пор самопровозглашенные "патриоты" не интересуются новостями на Американщине, Канадщине, и т.д.? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11502 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6835 раз. Подякували: 3074 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2020 10:11 freeze написав: limo написав: Это исключение ,есть молодежь которой повода не надо чтобы побуянить всегда и везде.Их надо занять реальным проблемами потому как избыток сил и энергии.



И эти люди говорят как нам жить и каких генпрокуроров убирать и кого не желательно сажать и по каким правилам нам жить



«Полезная справка про негров в Америке»



Протесты негров и сочувствующих не зря с особенной силой вспыхнули там, где сильнее всего лютует ковид.



Это связа И эти люди говорят как нам жить и каких генпрокуроров убирать и кого не желательно сажать и по каким правилам нам жить«Полезная справка про негров в Америке»Протесты негров и сочувствующих не зря с особенной силой вспыхнули там, где сильнее всего лютует ковид.Это связа

Вы не негр случайно что так за их права и отождествляете их черный майдан с местным

Нет если негр, то говорить бесполезно с пчелой о вреде меда.

Те фото ,конечно,имеют аналогию потому что там и там люди ,толпа гнев и общие признаки человеческого поведения будут.

что негры в америке занимают большую нишу уличного криминала-да,то что много среди них асоциалов-да,то что гигиену не очень соблюдают(в общем) отсюда корона-да.

А так-милые ребята. Вы не негр случайно что так за их права и отождествляете их черный майдан с местнымНет если негр, то говорить бесполезно с пчелой о вреде меда.Те фото ,конечно,имеют аналогию потому что там и там люди ,толпа гнев и общие признаки человеческого поведения будут.что негры в америке занимают большую нишу уличного криминала-да,то что много среди них асоциалов-да,то что гигиену не очень соблюдают(в общем) отсюда корона-да.А так-милые ребята. limo Повідомлень: 23 З нами з: 03.04.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2020 10:12 Вкладчик1234 написав: И с каких пор самопровозглашенные "патриоты" не интересуются новостями на Американщине, Канадщине, и т.д.? И с каких пор самопровозглашенные "патриоты" не интересуются новостями на Американщине, Канадщине, и т.д.?

Що, Америка чи Канада окупувала Крим і ОРДЛО? Не Росія, ні?

Не московіти і не їх найманці, а саме американці та канадці вбивають українських військовослужбовців на Донбасі? Що, Америка чи Канада окупувала Крим і ОРДЛО? Не Росія, ні?Не московіти і не їх найманці, а саме американці та канадці вбивають українських військовослужбовців на Донбасі? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21427 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1196 раз. Подякували: 2193 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6245624662476248 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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