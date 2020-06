Додано: Вів 02 чер, 2020 13:46

zРадио написав: Еще немножко зрады - клятый американский Форбс пошел дальше в своей порохофобии, и поставил "Chocolate King" уже не 3-м по списку богатейшим украинцем, а 2-м! Сразу после Ахметова.



Отрыв же от Пинчука в глобальном рейтинге миллиардеров составляет теперь без малого 400 позиций. А от квинэссенции зла - Бенциона Днепровского - более 600...



https://www.forbes.com/profile/petro-po ... 7d642e23be

https://www.forbes.com/profile/victor-p ... 2e31f07935

https://www.forbes.com/profile/ihor-kol ... 8f44cb51dc Еще немножко зрады - клятый американский Форбс пошел дальше в своей порохофобии, и поставил "Chocolate King" уже не 3-м по списку богатейшим украинцем, а 2-м! Сразу после Ахметова.Отрыв же от Пинчука в глобальном рейтинге миллиардеров составляет теперь без малого 400 позиций. А от квинэссенции зла - Бенциона Днепровского - более 600...

не може буть, згідно версії порохоботів, По зубожів. не може буть, згідно версії порохоботів, По зубожів.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/