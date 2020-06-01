Додано: Вів 02 чер, 2020 09:53

limo написав: Это исключение ,есть молодежь которой повода не надо чтобы побуянить всегда и везде.Их надо занять реальным проблемами потому как избыток сил и энергии.

И эти люди говорят как нам жить и каких генпрокуроров убирать и кого не желательно сажать и по каким правилам нам жить«Полезная справка про негров в Америке»Протесты негров и сочувствующих не зря с особенной силой вспыхнули там, где сильнее всего лютует ковид.Это связано с тем, что:В городах, где ковид особенно ядрён, введены самые жёсткие меры карантина - то есть позакрывалось всё что можно, то есть все остались без работы.- Черные американцы умирают от ковида в три раза чаще, чем белые- Чёрные американцы в 6,7 раза чаще сидят в тюрьме, чем белые- Чёрные американцы совершают 52% убийств в США, хотя составляют менее 13% населения- Чёрная американская семья в среднем располагает чистым состоянием (минус долги) стоимостью в 17 150 долларов. А белая американская семья - 171 000 долларов.- Черный американский негр живёт в среднем 72,2 года. Белый американский белый живёт 76,6 лет.- Чёрные американцы вдвое реже оканчивают колледж, чем белые.Всего чёрных американцев 41 миллион человек.И ещё: чёрные американцы не очень-то чёрные. По разным оценкам в них от 20% до 24% европейских генов....На этом месте вы, возможно, думаете, дорогие друзья, что мы бахнем итоговой моралью.Но нет, мы не бахнем итоговой моралью.Потому что в сущности, как ни жёстко прозвучит, белые и чёрные американцы - родственнички, просто одни братья по-библейски держали других веками в рабстве, а те по-библейски же в отместку их теперь убивают, грабят и насилуют. (С)