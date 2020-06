Додано: Вів 02 чер, 2020 13:54

Ukrainian написав: freeze написав: Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты.

Ні я, ні один мій знайомий не буде розбивати вітрину магазину, щоб стирити пару кросівок за сто доларів, а у америкосів дивлюся на відео сотні бажаючих таких. Взагалі дивлюся благополуччя американців і взагалі США сильно перебільшено, в якості путівної зірки і вчителів для нас слабуваті.

У них зараз 25% безробітних їм можна

У нас єслі шо, можна в Польщу на трускавки, а от їм куди, в Канаду в Манітобу до медведів на лісоповал?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/