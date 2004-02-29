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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 02 чер, 2020 13:54
Ukrainian написав: freeze написав:
Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты.
Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.
У них сейчас 25% безработных им можно
У нас єслі шо, можна в Польщу на трускавки, а от їм куди, в Канаду в Манітобу до медведів на лісоповал?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Вів 02 чер, 2020 14:03
Shram написав: freeze написав:
Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты.
Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.
На месте русских или китайских властей сейчас можно знатно троллить США.
Например, предложив в ООН ввести миротворцев в Миннеаполис и Нью-Йорк, коли уж сами американцы не справляются.
А що в Мінеаполісі вже є зелені чоловічки з калашами, вже працюють Гради, вже збивають пасажирські літаки? Потролити можна тільки твої ідіотські пости.
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andrijk777
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Додано: Вів 02 чер, 2020 14:59
andrijk777 написав:
А що в Мінеаполісі вже є зелені чоловічки з калашами, вже працюють Гради, вже збивають пасажирські літаки? Потролити можна тільки твої ідіотські пости.
Зачем тролить, можно почитать, скажем про -
"В сентябре 2003 года Амио Метайяр (фр.), лидер бандитского формирования «Армия Каннибалов», был найден мёртвым[1]. Бюте Метайяр (фр.) пообещал отомстить за смерть своего брата президенту Жану-Бертрану Аристиду, которого он считал ответственным за убийство. Он взял на себя управление «Армией каннибалов» и вскоре переименовал её в «Революционный фронт сопротивления Артибонита».
7 февраля в руки повстанцев перешёл город Сен-Марк, в городе начались массовые грабежи: сотни местных жителей выносили со стоящих в порту кораблей телеаппаратуру и мешки с мукой
. Во время вооруженного штурма повстанцами здания местной полиции погибли по меньшей мере два человека.
29 февраля 2004 года Совет безопасности принял резолюцию, санкционирующую военную интервенцию в Гаити
[3]. Вечером того же дня в страну начали прибывать американские морские пехотинцы, к которым позже присоединились канадские, французские и чилийские военные. Задачи многонациональных временных сил заключались в сохранении порядка в столице, обеспечении условий для прибытия в страну миротворцев ООН, а также в оказании помощи гуманитарным организациям."
Может пора американцам признать недостатки своего развитого общества и позвать на помощь?
Вон, гаитяне могут помочь порядок навести, наверное
Интересно, они выводы сделают по результатам вируса и погромов.
Востаннє редагувалось vano80
в Вів 02 чер, 2020 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 15:17
vano80
Повстанці в США вже контролюють Вашингтон, Нью-Йорк?
5 лютого 2004 року групи повстанців установили контроль над містом Гонаїв, розпочавши тим самим повстання проти Жана-Бертрана Аристида. Під час боїв за місто повстанці спалили будинок мера, а також випустили на свободу в'язнів, які перебували у муніципальних в'язницях[2], спалили та розграбували поліцейський відділок. Захоплені зброя та автомобілі повстанці використовували у подальших операціях. У боях за Гонаїв загинуло, принаймні, сім чоловік[2].
7 лютого до рук повстанців перейшло місто Сен-Марк, у місті почались масові грабунки: сотні місцевих жителів виносили з кораблів, що стояли в порту, телеапаратуру та мішки з борошном. Під час збройного штурму повстанцями будівлі місцевої поліції загинули, принаймні, дві особи.
22 лютого повстанці захопили четверте за величиною місто Гаїті — Кап-Аїтьєн. У місті було підпалено будівлі деяких офіційних установ, а також поліцейські відділки. Поліцейські, які зберігали вірність президенту Аристиду, втекли з Кап-Аїтьєна, в результаті чого з місцевої в'язниці вийшли на свободу 250 в'язнів.
До кінця лютого повстанці контролювали столицю країни, місто Порт-о-Пренс.
Може вже потрібно перестати читати московські методички?
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andrijk777
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Додано: Вів 02 чер, 2020 15:24
flyman написав:
не може буть, згідно версії порохоботів, По зубожів.
По зубожів, а пересічні - збагатіли
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