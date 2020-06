Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6247624862496250> Додано: Вів 02 чер, 2020 13:54 Ukrainian написав: freeze написав: Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты.

Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.

У них сейчас 25% безработных им можно

У них сейчас 25% безработных им можно У них сейчас 25% безработных им можно

У нас єслі шо, можна в Польщу на трускавки, а от їм куди, в Канаду в Манітобу до медведів на лісоповал?

flyman

Повідомлень: 19499 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1096 раз. Подякували: 1338 раз.

Додано: Вів 02 чер, 2020 14:03 
Shram написав: freeze написав: Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты.

Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.

На месте русских или китайских властей сейчас можно знатно троллить США.

Например, предложив в ООН ввести миротворцев в Миннеаполис и Нью-Йорк, коли уж сами американцы не справляются.



На месте русских или китайских властей сейчас можно знатно троллить США.

Например, предложив в ООН ввести миротворцев в Миннеаполис и Нью-Йорк, коли уж сами американцы не справляются. На месте русских или китайских властей сейчас можно знатно троллить США.Например, предложив в ООН ввести миротворцев в Миннеаполис и Нью-Йорк, коли уж сами американцы не справляются.

А що в Мінеаполісі вже є зелені чоловічки з калашами, вже працюють Гради, вже збивають пасажирські літаки? Потролити можна тільки твої ідіотські пости.

andrijk777

Повідомлень: 2204 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз.

Додано: Вів 02 чер, 2020 14:59 
andrijk777 написав: А що в Мінеаполісі вже є зелені чоловічки з калашами, вже працюють Гради, вже збивають пасажирські літаки? Потролити можна тільки твої ідіотські пости.



Зачем тролить, можно почитать, скажем про -

"В сентябре 2003 года Амио Метайяр (фр.), лидер бандитского формирования «Армия Каннибалов», был найден мёртвым[1]. Бюте Метайяр (фр.) пообещал отомстить за смерть своего брата президенту Жану-Бертрану Аристиду, которого он считал ответственным за убийство. Он взял на себя управление «Армией каннибалов» и вскоре переименовал её в «Революционный фронт сопротивления Артибонита».



7 февраля в руки повстанцев перешёл город Сен-Марк, в городе начались массовые грабежи: сотни местных жителей выносили со стоящих в порту кораблей телеаппаратуру и мешки с мукой. Во время вооруженного штурма повстанцами здания местной полиции погибли по меньшей мере два человека.



29 февраля 2004 года Совет безопасности принял резолюцию, санкционирующую военную интервенцию в Гаити[3]. Вечером того же дня в страну начали прибывать американские морские пехотинцы, к которым позже присоединились канадские, французские и чилийские военные. Задачи многонациональных временных сил заключались в сохранении порядка в столице, обеспечении условий для прибытия в страну миротворцев ООН, а также в оказании помощи гуманитарным организациям."



Может пора американцам признать недостатки своего развитого общества и позвать на помощь? Вон, гаитяне могут помочь порядок навести, наверное

Зачем тролить, можно почитать, скажем про -

"В сентябре 2003 года Амио Метайяр (фр.), лидер бандитского формирования «Армия Каннибалов», был найден мёртвым[1]. Бюте Метайяр (фр.) пообещал отомстить за смерть своего брата президенту Жану-Бертрану Аристиду, которого он считал ответственным за убийство. Он взял на себя управление «Армией каннибалов» и вскоре переименовал её в «Революционный фронт сопротивления Артибонита».

7 февраля в руки повстанцев перешёл город Сен-Марк, в городе начались массовые грабежи: сотни местных жителей выносили со стоящих в порту кораблей телеаппаратуру и мешки с мукой. Во время вооруженного штурма повстанцами здания местной полиции погибли по меньшей мере два человека.

29 февраля 2004 года Совет безопасности принял резолюцию, санкционирующую военную интервенцию в Гаити[3]. Вечером того же дня в страну начали прибывать американские морские пехотинцы, к которым позже присоединились канадские, французские и чилийские военные. Задачи многонациональных временных сил заключались в сохранении порядка в столице, обеспечении условий для прибытия в страну миротворцев ООН, а также в оказании помощи гуманитарным организациям."

Может пора американцам признать недостатки своего развитого общества и позвать на помощь? Вон, гаитяне могут помочь порядок навести, наверное

Интересно, они выводы сделают по результатам вируса и погромов.

vano80

Повідомлень: 1778 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 236 раз.

Додано: Вів 02 чер, 2020 15:17 
vano80

5 лютого 2004 року групи повстанців установили контроль над містом Гонаїв, розпочавши тим самим повстання проти Жана-Бертрана Аристида. Під час боїв за місто повстанці спалили будинок мера, а також випустили на свободу в'язнів, які перебували у муніципальних в'язницях[2], спалили та розграбували поліцейський відділок. Захоплені зброя та автомобілі повстанці використовували у подальших операціях. У боях за Гонаїв загинуло, принаймні, сім чоловік[2].



7 лютого до рук повстанців перейшло місто Сен-Марк, у місті почались масові грабунки: сотні місцевих жителів виносили з кораблів, що стояли в порту, телеапаратуру та мішки з борошном. Під час збройного штурму повстанцями будівлі місцевої поліції загинули, принаймні, дві особи.



22 лютого повстанці захопили четверте за величиною місто Гаїті — Кап-Аїтьєн. У місті було підпалено будівлі деяких офіційних установ, а також поліцейські відділки. Поліцейські, які зберігали вірність президенту Аристиду, втекли з Кап-Аїтьєна, в результаті чого з місцевої в'язниці вийшли на свободу 250 в'язнів.



До кінця лютого повстанці контролювали столицю країни, місто Порт-о-Пренс.

Повстанці в США вже контролюють Вашингтон, Нью-Йорк?

Повстанці в США вже контролюють Вашингтон, Нью-Йорк?

Може вже потрібно перестати читати московські методички?

andrijk777

Повідомлень: 2204 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз.

Додано: Вів 02 чер, 2020 15:24 
flyman написав: не може буть, згідно версії порохоботів, По зубожів.



По зубожів, а пересічні - збагатіли

zРадио

Повідомлень: 5943 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1002 раз. Подякували: 2234 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2020 15:38 andrijk777 написав: vano80

5 лютого 2004 року групи повстанців установили контроль над містом Гонаїв, розпочавши тим самим повстання проти Жана-Бертрана Аристида. Під час боїв за місто повстанці спалили будинок мера, а також випустили на свободу в'язнів, які перебували у муніципальних в'язницях[2], спалили та розграбували поліцейський відділок. Захоплені зброя та автомобілі повстанці використовували у подальших операціях. У боях за Гонаїв загинуло, принаймні, сім чоловік[2].



7 лютого до рук повстанців перейшло місто Сен-Марк, у місті почались масові грабунки: сотні місцевих жителів виносили з кораблів, що стояли в порту, телеапаратуру та мішки з борошном. Під час збройного штурму повстанцями будівлі місцевої поліції загинули, принаймні, дві особи.



22 лютого повстанці захопили четверте за величиною місто Гаїті — Кап-Аїтьєн. У місті було підпалено будівлі деяких офіційних установ, а також поліцейські відділки. Поліцейські, які зберігали вірність президенту Аристиду, втекли з Кап-Аїтьєна, в результаті чого з місцевої в'язниці вийшли на свободу 250 в'язнів.



До кінця лютого повстанці контролювали столицю країни, місто Порт-о-Пренс.

Повстанці в США вже контролюють Вашингтон, Нью-Йорк?

Може вже потрібно перестати читати московські методички? Може вже потрібно перестати читати московські методички?



Сначала тебе нужны были зеленые человечки. Теперь тебе уже надо полностью захватить столицу. Почему просто мировое сообщество не может помочь в решении внутренних американских проблем, ведь сами американцы не прочь протянуть руку помощи?

vano80

В США всё идет по сценарию цветной революции. Дж. Сорос в этом профи, он уже натренировался во всех уголках мира, а теперь этот алгоритм использует в США.

Любой протест начинается с чего-либо, необходим повод, в США это было очередное превышение полномочий полицейскими при задержании афроамериканца. Таких «событий» в США было очень много за всё время, но ранее этого мало кого интересовало, а сейчас вдруг озаботило.

Теперь, когда протест в самом разгаре, заказчику и скрытому бенефициару этого «торжества» необходимо сместить акцент на главное «ЗЛО», то есть против Президента США Дональда Трампа.

Это уже началось, сначала активисты пришли под «Трамп-тауэр» ( https://t.me/legitimniy/4096 ), а теперь по соцсетям начался разгон хэштега #DictatorTrump.

А почему рептилоидов обошли вниманием?

Рептилоиды не при чем, как и Сорос.

Всё это устроил Порошенко по указке Байдена

Starikan 2

Рептилоиды не при чем, как и Сорос.

Повідомлень: 17314 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1885 раз. Подякували: 2743 раз.

Додано: Вів 02 чер, 2020 16:07 
Starikan написав: Всё это устроил Порошенко по указке Байдена



Посольство Украины в США призвало украинцев не участвовать в акциях протеста.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.

freeze 4



И эти люди говорят как нам жить и каких генпрокуроров убирать и кого не желательно сажать и по каким правилам нам жить



«Полезная справка про негров в Америке»



Протесты негров и сочувствующих не зря с особенной силой вспыхнули там, где сильнее всего лютует ковид.



Это связано с тем, что:



В городах, где ковид особенно ядрён, введены самые жёсткие меры карантина - то есть позакрывалось всё что можно, то есть все остались без работы.



- Черные американцы умирают от ковида в три раза чаще, чем белые



- Чёрные американцы в 6,7 раза чаще сидят в тюрьме, чем белые



- Чёрные американцы совершают 52% убийств в США, хотя составляют менее 13% населения



- Чёрная американская семья в среднем располагает чистым состоянием (минус долги) стоимостью в 17 150 долларов. А белая американская семья - 171 000 долларов.



- Черный американский негр живёт в среднем 72,2 года. Белый американский белый живёт 76,6 лет.



- Чёрные американцы вдвое реже оканчивают колледж, чем белые.



Всего чёрных американцев 41 миллион человек.



И ещё: чёрные американцы не очень-то чёрные. По разным оценкам в них от 20% до 24% европейских генов.



...На этом месте вы, возможно, думаете, дорогие друзья, что мы бахнем итоговой моралью.



Но нет, мы не бахнем итоговой моралью.



Потому что в сущности, как ни жёстко прозвучит, белые и чёрные американцы - родственнички, просто одни братья по-библейски держали других веками в рабстве, а те по-библейски же в отместку их теперь убивают, грабят и насилуют. (С) И эти люди говорят как нам жить и каких генпрокуроров убирать и кого не желательно сажать и по каким правилам нам жить«Полезная справка про негров в Америке»Протесты негров и сочувствующих не зря с особенной силой вспыхнули там, где сильнее всего лютует ковид.Это связано с тем, что:В городах, где ковид особенно ядрён, введены самые жёсткие меры карантина - то есть позакрывалось всё что можно, то есть все остались без работы.- Черные американцы умирают от ковида в три раза чаще, чем белые- Чёрные американцы в 6,7 раза чаще сидят в тюрьме, чем белые- Чёрные американцы совершают 52% убийств в США, хотя составляют менее 13% населения- Чёрная американская семья в среднем располагает чистым состоянием (минус долги) стоимостью в 17 150 долларов. А белая американская семья - 171 000 долларов.- Черный американский негр живёт в среднем 72,2 года. Белый американский белый живёт 76,6 лет.- Чёрные американцы вдвое реже оканчивают колледж, чем белые.Всего чёрных американцев 41 миллион человек.И ещё: чёрные американцы не очень-то чёрные. По разным оценкам в них от 20% до 24% европейских генов....На этом месте вы, возможно, думаете, дорогие друзья, что мы бахнем итоговой моралью.Но нет, мы не бахнем итоговой моралью.Потому что в сущности, как ни жёстко прозвучит, белые и чёрные американцы - родственнички, просто одни братья по-библейски держали других веками в рабстве, а те по-библейски же в отместку их теперь убивают, грабят и насилуют. (С)

так можна про українців написати, але ти чомусь не за них так можна про українців написати, але ти чомусь не за них Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19499 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1096 раз. Подякували: 1338 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2020 16:29 vano80 написав: andrijk777 написав: vano80

5 лютого 2004 року групи повстанців установили контроль над містом Гонаїв, розпочавши тим самим повстання проти Жана-Бертрана Аристида. Під час боїв за місто повстанці спалили будинок мера, а також випустили на свободу в'язнів, які перебували у муніципальних в'язницях[2], спалили та розграбували поліцейський відділок. Захоплені зброя та автомобілі повстанці використовували у подальших операціях. У боях за Гонаїв загинуло, принаймні, сім чоловік[2].



7 лютого до рук повстанців перейшло місто Сен-Марк, у місті почались масові грабунки: сотні місцевих жителів виносили з кораблів, що стояли в порту, телеапаратуру та мішки з борошном. Під час збройного штурму повстанцями будівлі місцевої поліції загинули, принаймні, дві особи.



22 лютого повстанці захопили четверте за величиною місто Гаїті — Кап-Аїтьєн. У місті було підпалено будівлі деяких офіційних установ, а також поліцейські відділки. Поліцейські, які зберігали вірність президенту Аристиду, втекли з Кап-Аїтьєна, в результаті чого з місцевої в'язниці вийшли на свободу 250 в'язнів.



До кінця лютого повстанці контролювали столицю країни, місто Порт-о-Пренс.

Повстанці в США вже контролюють Вашингтон, Нью-Йорк?

Може вже потрібно перестати читати московські методички? Може вже потрібно перестати читати московські методички?



Сначала тебе нужны были зеленые человечки. Теперь тебе уже надо полностью захватить столицу. Почему просто мировое сообщество не может помочь в решении внутренних американских проблем, ведь сами американцы не прочь протянуть руку помощи? Сначала тебе нужны были зеленые человечки. Теперь тебе уже надо полностью захватить столицу. Почему просто мировое сообщество не может помочь в решении внутренних американских проблем, ведь сами американцы не прочь протянуть руку помощи?

Мені нічого не потрібно. Ти сам привів приклад Гаїті. А тепер сам спригнув.

Робиш з мухи(США) слона(Україна, Гаїті) - ось твоя проблема. Мені нічого не потрібно.А тепер сам спригнув.Робиш з мухи(США) слона(Україна, Гаїті) - ось твоя проблема. andrijk777

