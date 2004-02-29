Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты. Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.
У них сейчас 25% безработных им можно
У нас єслі шо, можна в Польщу на трускавки, а от їм куди, в Канаду в Манітобу до медведів на лісоповал?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав:Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты. Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.
На месте русских или китайских властей сейчас можно знатно троллить США. Например, предложив в ООН ввести миротворцев в Миннеаполис и Нью-Йорк, коли уж сами американцы не справляются.
А що в Мінеаполісі вже є зелені чоловічки з калашами, вже працюють Гради, вже збивають пасажирські літаки? Потролити можна тільки твої ідіотські пости.
andrijk777 написав:А що в Мінеаполісі вже є зелені чоловічки з калашами, вже працюють Гради, вже збивають пасажирські літаки? Потролити можна тільки твої ідіотські пости.
Зачем тролить, можно почитать, скажем про - "В сентябре 2003 года Амио Метайяр (фр.), лидер бандитского формирования «Армия Каннибалов», был найден мёртвым[1]. Бюте Метайяр (фр.) пообещал отомстить за смерть своего брата президенту Жану-Бертрану Аристиду, которого он считал ответственным за убийство. Он взял на себя управление «Армией каннибалов» и вскоре переименовал её в «Революционный фронт сопротивления Артибонита».
7 февраля в руки повстанцев перешёл город Сен-Марк, в городе начались массовые грабежи: сотни местных жителей выносили со стоящих в порту кораблей телеаппаратуру и мешки с мукой. Во время вооруженного штурма повстанцами здания местной полиции погибли по меньшей мере два человека.
29 февраля 2004 года Совет безопасности принял резолюцию, санкционирующую военную интервенцию в Гаити[3]. Вечером того же дня в страну начали прибывать американские морские пехотинцы, к которым позже присоединились канадские, французские и чилийские военные. Задачи многонациональных временных сил заключались в сохранении порядка в столице, обеспечении условий для прибытия в страну миротворцев ООН, а также в оказании помощи гуманитарным организациям."
Может пора американцам признать недостатки своего развитого общества и позвать на помощь? Вон, гаитяне могут помочь порядок навести, наверное Интересно, они выводы сделают по результатам вируса и погромов.
Востаннє редагувалось vano80 в Вів 02 чер, 2020 15:00, всього редагувалось 1 раз.
5 лютого 2004 року групи повстанців установили контроль над містом Гонаїв, розпочавши тим самим повстання проти Жана-Бертрана Аристида. Під час боїв за місто повстанці спалили будинок мера, а також випустили на свободу в'язнів, які перебували у муніципальних в'язницях[2], спалили та розграбували поліцейський відділок. Захоплені зброя та автомобілі повстанці використовували у подальших операціях. У боях за Гонаїв загинуло, принаймні, сім чоловік[2].
7 лютого до рук повстанців перейшло місто Сен-Марк, у місті почались масові грабунки: сотні місцевих жителів виносили з кораблів, що стояли в порту, телеапаратуру та мішки з борошном. Під час збройного штурму повстанцями будівлі місцевої поліції загинули, принаймні, дві особи.
22 лютого повстанці захопили четверте за величиною місто Гаїті — Кап-Аїтьєн. У місті було підпалено будівлі деяких офіційних установ, а також поліцейські відділки. Поліцейські, які зберігали вірність президенту Аристиду, втекли з Кап-Аїтьєна, в результаті чого з місцевої в'язниці вийшли на свободу 250 в'язнів.
До кінця лютого повстанці контролювали столицю країни, місто Порт-о-Пренс.
Повстанці в США вже контролюють Вашингтон, Нью-Йорк? Може вже потрібно перестати читати московські методички?
5 лютого 2004 року групи повстанців установили контроль над містом Гонаїв, розпочавши тим самим повстання проти Жана-Бертрана Аристида. Під час боїв за місто повстанці спалили будинок мера, а також випустили на свободу в'язнів, які перебували у муніципальних в'язницях[2], спалили та розграбували поліцейський відділок. Захоплені зброя та автомобілі повстанці використовували у подальших операціях. У боях за Гонаїв загинуло, принаймні, сім чоловік[2].
7 лютого до рук повстанців перейшло місто Сен-Марк, у місті почались масові грабунки: сотні місцевих жителів виносили з кораблів, що стояли в порту, телеапаратуру та мішки з борошном. Під час збройного штурму повстанцями будівлі місцевої поліції загинули, принаймні, дві особи.
22 лютого повстанці захопили четверте за величиною місто Гаїті — Кап-Аїтьєн. У місті було підпалено будівлі деяких офіційних установ, а також поліцейські відділки. Поліцейські, які зберігали вірність президенту Аристиду, втекли з Кап-Аїтьєна, в результаті чого з місцевої в'язниці вийшли на свободу 250 в'язнів.
До кінця лютого повстанці контролювали столицю країни, місто Порт-о-Пренс.
Повстанці в США вже контролюють Вашингтон, Нью-Йорк? Може вже потрібно перестати читати московські методички?
Сначала тебе нужны были зеленые человечки. Теперь тебе уже надо полностью захватить столицу. Почему просто мировое сообщество не может помочь в решении внутренних американских проблем, ведь сами американцы не прочь протянуть руку помощи?
Вкладчик1234 написав:#Технологии В США всё идет по сценарию цветной революции. Дж. Сорос в этом профи, он уже натренировался во всех уголках мира, а теперь этот алгоритм использует в США. Любой протест начинается с чего-либо, необходим повод, в США это было очередное превышение полномочий полицейскими при задержании афроамериканца. Таких «событий» в США было очень много за всё время, но ранее этого мало кого интересовало, а сейчас вдруг озаботило. Теперь, когда протест в самом разгаре, заказчику и скрытому бенефициару этого «торжества» необходимо сместить акцент на главное «ЗЛО», то есть против Президента США Дональда Трампа. Это уже началось, сначала активисты пришли под «Трамп-тауэр» (https://t.me/legitimniy/4096), а теперь по соцсетям начался разгон хэштега #DictatorTrump. Напряжение в США растёт, а стороны повышают ставки.
А почему рептилоидов обошли вниманием?
Рептилоиды не при чем, как и Сорос. Всё это устроил Порошенко по указке Байдена
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
limo написав:Это исключение ,есть молодежь которой повода не надо чтобы побуянить всегда и везде.Их надо занять реальным проблемами потому как избыток сил и энергии.
И эти люди говорят как нам жить и каких генпрокуроров убирать и кого не желательно сажать и по каким правилам нам жить
«Полезная справка про негров в Америке»
Протесты негров и сочувствующих не зря с особенной силой вспыхнули там, где сильнее всего лютует ковид.
Это связано с тем, что:
В городах, где ковид особенно ядрён, введены самые жёсткие меры карантина - то есть позакрывалось всё что можно, то есть все остались без работы.
- Черные американцы умирают от ковида в три раза чаще, чем белые
- Чёрные американцы в 6,7 раза чаще сидят в тюрьме, чем белые
- Чёрные американцы совершают 52% убийств в США, хотя составляют менее 13% населения
- Чёрная американская семья в среднем располагает чистым состоянием (минус долги) стоимостью в 17 150 долларов. А белая американская семья - 171 000 долларов.
- Черный американский негр живёт в среднем 72,2 года. Белый американский белый живёт 76,6 лет.
- Чёрные американцы вдвое реже оканчивают колледж, чем белые.
Всего чёрных американцев 41 миллион человек.
И ещё: чёрные американцы не очень-то чёрные. По разным оценкам в них от 20% до 24% европейских генов.
...На этом месте вы, возможно, думаете, дорогие друзья, что мы бахнем итоговой моралью.
Но нет, мы не бахнем итоговой моралью.
Потому что в сущности, как ни жёстко прозвучит, белые и чёрные американцы - родственнички, просто одни братья по-библейски держали других веками в рабстве, а те по-библейски же в отместку их теперь убивают, грабят и насилуют. (С)
так можна про українців написати, але ти чомусь не за них
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
5 лютого 2004 року групи повстанців установили контроль над містом Гонаїв, розпочавши тим самим повстання проти Жана-Бертрана Аристида. Під час боїв за місто повстанці спалили будинок мера, а також випустили на свободу в'язнів, які перебували у муніципальних в'язницях[2], спалили та розграбували поліцейський відділок. Захоплені зброя та автомобілі повстанці використовували у подальших операціях. У боях за Гонаїв загинуло, принаймні, сім чоловік[2].
7 лютого до рук повстанців перейшло місто Сен-Марк, у місті почались масові грабунки: сотні місцевих жителів виносили з кораблів, що стояли в порту, телеапаратуру та мішки з борошном. Під час збройного штурму повстанцями будівлі місцевої поліції загинули, принаймні, дві особи.
22 лютого повстанці захопили четверте за величиною місто Гаїті — Кап-Аїтьєн. У місті було підпалено будівлі деяких офіційних установ, а також поліцейські відділки. Поліцейські, які зберігали вірність президенту Аристиду, втекли з Кап-Аїтьєна, в результаті чого з місцевої в'язниці вийшли на свободу 250 в'язнів.
До кінця лютого повстанці контролювали столицю країни, місто Порт-о-Пренс.
Повстанці в США вже контролюють Вашингтон, Нью-Йорк? Може вже потрібно перестати читати московські методички?
Сначала тебе нужны были зеленые человечки. Теперь тебе уже надо полностью захватить столицу. Почему просто мировое сообщество не может помочь в решении внутренних американских проблем, ведь сами американцы не прочь протянуть руку помощи?
Мені нічого не потрібно. Ти сам привів приклад Гаїті. А тепер сам спригнув. Робиш з мухи(США) слона(Україна, Гаїті) - ось твоя проблема.