Політичні дискусії
+ Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 02 чер, 2020 16:37
andrijk777 написав:
Мені нічого не потрібно.
Ти сам привів приклад Гаїті.
А тепер сам спригнув.
Робиш з мухи(США) слона(Україна, Гаїті) - ось твоя проблема.
Ну-ну. Ты же спрашивал, есть ли иностранный оккупант на территории штатов, чтобы ввести к ним миротворцев. Я тебе помог, что для "помощи", оккупация из вне не нужна.
И если мировой лидер не цурается так помогать остальным, так почему бы и им не помочь?
Ну мы же не можем признать, что такая страна как штаты, просрала все полимеры, нам же надо обязательно рашку ввернуть.
vano80
Повідомлень: 1778
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 236 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 чер, 2020 17:02
Ітогі подвєдьом. 2020-06-02
1) Коломойский требует возбудить дело против Порошенко по четырем статьям УК: суть претензий
В общем-то, секрет Полишинеля, кто в пользу Бени кошмарит на этом форуме Гонтареву и Рожкову
И не забываем, мутки вокруг возврата ПриваБанка Бене - нет кредита от МВФ
Стало известно, чего ждет МВФ от Украины: "маяки" и дедлайны
Большинство маяков, за выполнением которых будет наблюдать МВФ, правительство должно выполнить уже в 2020 году. Однако сообщается, что для некоторых из пунктов даты еще могут
2) В Евросоюзе заявили, что у Трампа нет полномочий возвращать Россию в G7
Ранее против приглашения России в G7 высказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
3) Законопроект об оппозиции может быть рассмотрен в конце этой сессии, либо уже в сентябре - Разумков
над ним работает группа во главе с первым вице-спикером Русланом Стефанчуком.
Если нынешняя правящая партия пишет законопроект об оппозиции, то это фигня, а не законопроект. Необходимо привлекать именно оппозиционные партии
4) Рожкова назвала условия появления ипотеки под 10%
Третий момент – это юридические риски, которые банки закладывают в стоимость ипотеки
5) Нардеп назвал фамилию кандидата в министры культуры от "Слуги народа"
Новым министром культуры станет нардеп Александр Ткаченко.
Ткаченко рассказал, какими будут его первоочередные шаги на посту министра культуры
А 2 дня назад Ткаченко заявлял "о намерении участвовать в праймериз партии по определению кандидатуры в мэры Киева"
Так он в мэры идёт или в министры ? У меня ближайшая аналогия - Рудьковский, который совсем недолго побыл мэром Чернигова и переметнулся на пост министра транспорта
6) "Продуктивная схема": у Зеленского задумались о создании президентского пула журналистов
В Украине может появиться пул журналистов
для освещения деятельности президента и общения с ним.
Незачем Бубочке задавать неудобные вопросы. Формируется подобострастный и беззубый пул журнализдов
7) Венедиктова против Холодницкого: генпрокурор инициировала второе служебное расследование по главе САП - СМИ
Генпрокурор хочет проверить, не "порочил ли глава САП звание прокурора".
"в связях, порочащих его, замечен не был" (с)
8) Укрпочта готова поставлять газ и электроэнергию населению - Смелянский
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Повідомлень: 4651
З нами з: 31.08.09
Подякував: 322 раз.
Подякували: 983 раз.
Профіль
2
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор