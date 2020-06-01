Додано: Вів 02 чер, 2020 17:02

Большинство маяков, за выполнением которых будет наблюдать МВФ, правительство должно выполнить уже в 2020 году. Однако сообщается, что для некоторых из пунктов даты еще могут

Ранее против приглашения России в G7 высказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

над ним работает группа во главе с первым вице-спикером Русланом Стефанчуком.



Третий момент – это юридические риски, которые банки закладывают в стоимость ипотеки

Новым министром культуры станет нардеп Александр Ткаченко.

В Украине может появиться пул журналистов для освещения деятельности президента и общения с ним.

Генпрокурор хочет проверить, не "порочил ли глава САП звание прокурора".

Ітогі подвєдьом. 2020-06-02В общем-то, секрет Полишинеля, кто в пользу Бени кошмарит на этом форуме Гонтареву и РожковуИ не забываем, мутки вокруг возврата ПриваБанка Бене - нет кредита от МВФЕсли нынешняя правящая партия пишет законопроект об оппозиции, то это фигня, а не законопроект. Необходимо привлекать именно оппозиционные партииА 2 дня назад Ткаченко заявлял "о намерении участвовать в праймериз партии по определению кандидатуры в мэры Киева"Так он в мэры идёт или в министры ? У меня ближайшая аналогия - Рудьковский, который совсем недолго побыл мэром Чернигова и переметнулся на пост министра транспортаНезачем Бубочке задавать неудобные вопросы. Формируется подобострастный и беззубый пул журнализдов"в связях, порочащих его, замечен не был" (с)