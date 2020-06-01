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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6247624862496250
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:37

  andrijk777 написав:Мені нічого не потрібно. Ти сам привів приклад Гаїті. А тепер сам спригнув.
Робиш з мухи(США) слона(Україна, Гаїті) - ось твоя проблема.


Ну-ну. Ты же спрашивал, есть ли иностранный оккупант на территории штатов, чтобы ввести к ним миротворцев. Я тебе помог, что для "помощи", оккупация из вне не нужна.
И если мировой лидер не цурается так помогать остальным, так почему бы и им не помочь?
Ну мы же не можем признать, что такая страна как штаты, просрала все полимеры, нам же надо обязательно рашку ввернуть.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 17:02

Ітогі подвєдьом. 2020-06-02

Ітогі подвєдьом. 2020-06-02

1) Коломойский требует возбудить дело против Порошенко по четырем статьям УК: суть претензий
В общем-то, секрет Полишинеля, кто в пользу Бени кошмарит на этом форуме Гонтареву и Рожкову
И не забываем, мутки вокруг возврата ПриваБанка Бене - нет кредита от МВФ

Стало известно, чего ждет МВФ от Украины: "маяки" и дедлайны
Большинство маяков, за выполнением которых будет наблюдать МВФ, правительство должно выполнить уже в 2020 году. Однако сообщается, что для некоторых из пунктов даты еще могут

2) В Евросоюзе заявили, что у Трампа нет полномочий возвращать Россию в G7
Ранее против приглашения России в G7 высказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

3) Законопроект об оппозиции может быть рассмотрен в конце этой сессии, либо уже в сентябре - Разумков
над ним работает группа во главе с первым вице-спикером Русланом Стефанчуком.

Если нынешняя правящая партия пишет законопроект об оппозиции, то это фигня, а не законопроект. Необходимо привлекать именно оппозиционные партии

4) Рожкова назвала условия появления ипотеки под 10%
Третий момент – это юридические риски, которые банки закладывают в стоимость ипотеки

5) Нардеп назвал фамилию кандидата в министры культуры от "Слуги народа"
Новым министром культуры станет нардеп Александр Ткаченко.

Ткаченко рассказал, какими будут его первоочередные шаги на посту министра культуры
А 2 дня назад Ткаченко заявлял "о намерении участвовать в праймериз партии по определению кандидатуры в мэры Киева"
Так он в мэры идёт или в министры ? У меня ближайшая аналогия - Рудьковский, который совсем недолго побыл мэром Чернигова и переметнулся на пост министра транспорта

6) "Продуктивная схема": у Зеленского задумались о создании президентского пула журналистов
В Украине может появиться пул журналистов для освещения деятельности президента и общения с ним.

Незачем Бубочке задавать неудобные вопросы. Формируется подобострастный и беззубый пул журнализдов

7) Венедиктова против Холодницкого: генпрокурор инициировала второе служебное расследование по главе САП - СМИ
Генпрокурор хочет проверить, не "порочил ли глава САП звание прокурора".

"в связях, порочащих его, замечен не был" (с)
8) Укрпочта готова поставлять газ и электроэнергию населению - Смелянский
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 17:09

  vano80 написав:Ну мы же не можем признать, что такая страна как штаты, просрала все полимеры, нам же надо обязательно рашку ввернуть.

Извини, ты больной.
Почему-то российские холуи выбирают несчастные штаты, а не процветающую Рассею.

Еще смотреть на 16:25 - рассказывает сказки что у доктора остается 40 тис. рублей :D :D . Инфа как раз для лохов.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 02 чер, 2020 17:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 17:12

  flyman написав:
  zРадио написав:Еще немножко зрады - клятый американский Форбс пошел дальше в своей порохофобии, и поставил "Chocolate King" уже не 3-м по списку богатейшим украинцем, а 2-м! Сразу после Ахметова.

Отрыв же от Пинчука в глобальном рейтинге миллиардеров составляет теперь без малого 400 позиций. А от квинэссенции зла - Бенциона Днепровского - более 600...

https://www.forbes.com/profile/petro-po ... 7d642e23be
https://www.forbes.com/profile/victor-p ... 2e31f07935
https://www.forbes.com/profile/ihor-kol ... 8f44cb51dc

не може буть, згідно версії порохоботів, По зубожів.

У 2019 ПО не було у списку Billionaires in 2019, а в 2020 - зразу на друге місце? Та це талант. Мабуть він і далі краде бюджетні кошти.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 17:15

кому про протесты в штатах интересно

https://www.youtube.com/watch?v=Wji3enK29Ak

там и про полицейских "на коленях" на 6м40с
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 17:20

  vano80 написав:Ну мы же не можем признать, что такая страна как штаты, просрала все полимеры, нам же надо обязательно рашку ввернуть.

Про загнивающий Запад я слышу со времён своего сознательного возраста, а это уже на протяжении 40 лет. Но полимеры просирает именно РФ

Лучше признайте действительность, а не ваш выдуманный мир
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:18

Re: Політичні дискусії

З теми про КРЖ
ЗеКо: трагедія чи драма?
https://site.ua/pavel.kazarin/28682-prezidentskaya-pesa/
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:28

  pesikot написав:
  vano80 написав:Ну мы же не можем признать, что такая страна как штаты, просрала все полимеры, нам же надо обязательно рашку ввернуть.

Про загнивающий Запад я слышу со времён своего сознательного возраста, а это уже на протяжении 40 лет. Но полимеры просирает именно РФ


Хорошо что Украина ничего не просирает.
Эм-м-м.....
Теперь уже точно не вернусь
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