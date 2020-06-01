Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 02 чер, 2020 16:37
andrijk777 написав:
Мені нічого не потрібно.
Ти сам привів приклад Гаїті.
А тепер сам спригнув.
Робиш з мухи(США) слона(Україна, Гаїті) - ось твоя проблема.
Ну-ну. Ты же спрашивал, есть ли иностранный оккупант на территории штатов, чтобы ввести к ним миротворцев. Я тебе помог, что для "помощи", оккупация из вне не нужна.
И если мировой лидер не цурается так помогать остальным, так почему бы и им не помочь?
Ну мы же не можем признать, что такая страна как штаты, просрала все полимеры, нам же надо обязательно рашку ввернуть.
vano80
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Додано: Вів 02 чер, 2020 17:02
Ітогі подвєдьом. 2020-06-02
1) Коломойский требует возбудить дело против Порошенко по четырем статьям УК: суть претензий
В общем-то, секрет Полишинеля, кто в пользу Бени кошмарит на этом форуме Гонтареву и Рожкову
И не забываем, мутки вокруг возврата ПриваБанка Бене - нет кредита от МВФ
Стало известно, чего ждет МВФ от Украины: "маяки" и дедлайны
Большинство маяков, за выполнением которых будет наблюдать МВФ, правительство должно выполнить уже в 2020 году. Однако сообщается, что для некоторых из пунктов даты еще могут
2) В Евросоюзе заявили, что у Трампа нет полномочий возвращать Россию в G7
Ранее против приглашения России в G7 высказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
3) Законопроект об оппозиции может быть рассмотрен в конце этой сессии, либо уже в сентябре - Разумков
над ним работает группа во главе с первым вице-спикером Русланом Стефанчуком.
Если нынешняя правящая партия пишет законопроект об оппозиции, то это фигня, а не законопроект. Необходимо привлекать именно оппозиционные партии
4) Рожкова назвала условия появления ипотеки под 10%
Третий момент – это юридические риски, которые банки закладывают в стоимость ипотеки
5) Нардеп назвал фамилию кандидата в министры культуры от "Слуги народа"
Новым министром культуры станет нардеп Александр Ткаченко.
Ткаченко рассказал, какими будут его первоочередные шаги на посту министра культуры
А 2 дня назад Ткаченко заявлял "о намерении участвовать в праймериз партии по определению кандидатуры в мэры Киева"
Так он в мэры идёт или в министры ? У меня ближайшая аналогия - Рудьковский, который совсем недолго побыл мэром Чернигова и переметнулся на пост министра транспорта
6) "Продуктивная схема": у Зеленского задумались о создании президентского пула журналистов
В Украине может появиться пул журналистов
для освещения деятельности президента и общения с ним.
Незачем Бубочке задавать неудобные вопросы. Формируется подобострастный и беззубый пул журнализдов
7) Венедиктова против Холодницкого: генпрокурор инициировала второе служебное расследование по главе САП - СМИ
Генпрокурор хочет проверить, не "порочил ли глава САП звание прокурора".
"в связях, порочащих его, замечен не был" (с)
8) Укрпочта готова поставлять газ и электроэнергию населению - Смелянский
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 02 чер, 2020 17:09
vano80 написав:
Ну мы же не можем признать,
что такая страна как штаты, просрала все полимеры,
нам же надо обязательно рашку ввернуть.
Извини, ты больной.
Почему-то российские холуи выбирают несчастные штаты, а не процветающую Рассею.
Еще смотреть на 16:25 - рассказывает сказки что у доктора остается 40 тис. рублей
. Инфа как раз для лохов.
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andrijk777
в Вів 02 чер, 2020 17:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 17:12
flyman написав:
не може буть, згідно версії порохоботів, По зубожів.
У 2019 ПО не було у списку Billionaires in 2019, а в 2020 - зразу на друге місце? Та це талант. Мабуть він і далі краде бюджетні кошти.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 17:15
кому про протесты в штатах интересно
https://www.youtube.com/watch?v=Wji3enK29Ak
там и про полицейских "на коленях" на 6м40с
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Додано: Вів 02 чер, 2020 17:20
vano80 написав:
Ну мы же не можем признать, что такая страна как штаты, просрала все полимеры, нам же надо обязательно рашку ввернуть.
Про загнивающий Запад я слышу со времён своего сознательного возраста, а это уже на протяжении 40 лет. Но полимеры просирает именно РФ
Лучше признайте действительность, а не ваш выдуманный мир
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 02 чер, 2020 18:18
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Додано: Вів 02 чер, 2020 18:28
pesikot написав: vano80 написав:
Ну мы же не можем признать, что такая страна как штаты, просрала все полимеры, нам же надо обязательно рашку ввернуть.
Про загнивающий Запад я слышу со времён своего сознательного возраста, а это уже на протяжении 40 лет. Но полимеры просирает именно РФ
Хорошо что Украина ничего не просирает.
Эм-м-м.....
Теперь уже точно не вернусь
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