Додано: Вів 02 чер, 2020 19:31

pesikot написав: vano80 написав: Ну мы же не можем признать, что такая страна как штаты, просрала все полимеры, нам же надо обязательно рашку ввернуть. Ну мы же не можем признать, что такая страна как штаты, просрала все полимеры, нам же надо обязательно рашку ввернуть.

Про загнивающий Запад я слышу со времён своего сознательного возраста, а это уже на протяжении 40 лет. Но полимеры просирает именно РФ



Лучше признайте действительность, а не ваш выдуманный мир Про загнивающий Запад я слышу со времён своего сознательного возраста, а это уже на протяжении 40 лет. Но полимеры просирает именно РФЛучше признайте действительность, а не ваш выдуманный мир

И песикот и другие дорогие мои.Я понимаю, что у вас кто не славит тот по методичкам.Но попробуйте, постарайтесь, принять простое, чтобы быть украинцем и любить свою страну, необязательно закидывать шапками все окружающее.Есть реальность, в которой страна первой демократии в 21 веке страдает от расизма (привет "жидам и москалям")И это никак не отменяет дурных рашкованцев, и не надо нестись и рассказывать про зарплату врачей в рашке при разговоре о неспособности властей штатов обеспечить безопасность своих граждан.Вы же уподобляетесь вашим же "методичкам", пытаясь рассказывать про АУВНЛы с другой стороны.Осмелюсь только напомнить, что это именно в штатах проиграл кандидат, за которого проголосовало большинство населения. Ну и не страшно, пусть и дальше носятся со своими традициями и не надеются на своих же полицейских