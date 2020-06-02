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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6248624962506251
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:49

  vano80 написав:
  andrijk777 написав:Мені нічого не потрібно. Ти сам привів приклад Гаїті. А тепер сам спригнув.
Робиш з мухи(США) слона(Україна, Гаїті) - ось твоя проблема.


Ну-ну. Ты же спрашивал, есть ли иностранный оккупант на территории штатов, чтобы ввести к ним миротворцев. Я тебе помог, что для "помощи", оккупация из вне не нужна.
И если мировой лидер не цурается так помогать остальным, так почему бы и им не помочь?
Ну мы же не можем признать, что такая страна как штаты, просрала все полимеры, нам же надо обязательно рашку ввернуть.


Кстати, а украинская власть не хочет ли помочь своему партнеру?
Ну там прислать бравых атошников, или ребят из "Азова" - чтобы научили как нужно наводить порядок в стране.
Можно даже на тех стареньких Хаммерах.
Думаю что Зе или Рюкзакяну нужно срочно выступить с такой инициативой.

Отзывчивый американский народ непременно отблагодарит в будущем Украину за такую помощь
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:31

  pesikot написав:
  vano80 написав:Ну мы же не можем признать, что такая страна как штаты, просрала все полимеры, нам же надо обязательно рашку ввернуть.

Про загнивающий Запад я слышу со времён своего сознательного возраста, а это уже на протяжении 40 лет. Но полимеры просирает именно РФ

Лучше признайте действительность, а не ваш выдуманный мир


И песикот и другие дорогие мои.
Я понимаю, что у вас кто не славит тот по методичкам.
Но попробуйте, постарайтесь, принять простое, чтобы быть украинцем и любить свою страну, необязательно закидывать шапками все окружающее.
Есть реальность, в которой страна первой демократии в 21 веке страдает от расизма (привет "жидам и москалям")
И это никак не отменяет дурных рашкованцев, и не надо нестись и рассказывать про зарплату врачей в рашке при разговоре о неспособности властей штатов обеспечить безопасность своих граждан.
Вы же уподобляетесь вашим же "методичкам", пытаясь рассказывать про АУВНЛы с другой стороны.
Осмелюсь только напомнить, что это именно в штатах проиграл кандидат, за которого проголосовало большинство населения. Ну и не страшно, пусть и дальше носятся со своими традициями и не надеются на своих же полицейских :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:35

  pesikot написав:5) Нардеп назвал фамилию кандидата в министры культуры от "Слуги народа"
Новым министром культуры станет нардеп Александр Ткаченко.


  zРадио написав:Министр образования Гриневич (Львов).
Министр культуры Нищук (Ивано-Франковск).
Вся гуманитарная сфера во времена Порошенко была полностью отдала галичанам.


Невже в зелених слуг хтось піде в культуру та освіту? То мама ненародженої дитини журилась малою зарплатою на посаді міністра освіти, тепер два місяці взагалі нікого не засватали, аж зе жалівся.
Може все ж таки краще було, коли галичани цим займались?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:41

  vano80 написав:
  pesikot написав:
  vano80 написав:Ну мы же не можем признать, что такая страна как штаты, просрала все полимеры, нам же надо обязательно рашку ввернуть.

Про загнивающий Запад я слышу со времён своего сознательного возраста, а это уже на протяжении 40 лет. Но полимеры просирает именно РФ

Лучше признайте действительность, а не ваш выдуманный мир


И песикот и другие дорогие мои.
Я понимаю, что у вас кто не славит тот по методичкам.
Но попробуйте, постарайтесь, принять простое, чтобы быть украинцем и любить свою страну, необязательно закидывать шапками все окружающее.
Есть реальность, в которой страна первой демократии в 21 веке страдает от расизма (привет "жидам и москалям")
И это никак не отменяет дурных рашкованцев, и не надо нестись и рассказывать про зарплату врачей в рашке при разговоре о неспособности властей штатов обеспечить безопасность своих граждан.
Вы же уподобляетесь вашим же "методичкам", пытаясь рассказывать про АУВНЛы с другой стороны.
Осмелюсь только напомнить, что это именно в штатах проиграл кандидат, за которого проголосовало большинство населения. Ну и не страшно, пусть и дальше носятся со своими традициями и не надеются на своих же полицейских :mrgreen:

Дам тобі пораду: краще цитуй методичку.
Бо коли ти пишеш "від себе" то нічого не зрозуміло.
Я, особисто, не зрозумів жодного речення(окрім першого) з цього опусу.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:43

  limo написав:
  freeze написав:
limo написав: «Полезная справка про негров в Америке»

Вы не негр случайно что так за их права и отождествляете их черный майдан с местным

Взаємодопомога ы розуміння
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Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:45


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Востаннє редагувалось Schmit в Вів 02 чер, 2020 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:45

  Вкладчик1234 написав:В США всё идет по сценарию цветной революции.

в США нет посольства США, так что полноценная цветная революция там невозможна... ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:53

  Тракторист написав:
  Вкладчик1234 написав:В США всё идет по сценарию цветной революции.

в США нет посольства США, так что полноценная цветная революция там невозможна... ;)


Я просто представил на секунду что к протестующим прилетает высший гос.чиновник Китая или России, и выражает всяческое им поощрение, обещает поддержку своей страны, призывает их строить баррикады, оказывать сопротивление полиции и так далее.....

Просто аналогия, для размышления.....
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:58

Re: Політичні дискусії

  Shram написав:высший гос.чиновник Китая или России, и выражает всяческое им поощрение, обещает поддержку своей страны


Вищі чиновники росії можуть тільки організовувати підлі напади на слабкі сусідні країни і брехати, що ихтамнет.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:05

  Shram написав: Кстати, а украинская власть не хочет ли помочь своему партнеру?
Ну там прислать бравых атошников, или ребят из "Азова" - чтобы научили как нужно наводить порядок в стране.
Можно даже на тех стареньких Хаммерах.
Думаю что Зе или Рюкзакяну нужно срочно выступить с такой инициативой.
Отзывчивый американский народ непременно отблагодарит в будущем Украину за такую помощь

Не волнуйтесь, там уже и комендантский час, и дубинки, и слезогонка, и перегороженные улицы, и нацгвардия на новеньких Хаммерах.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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