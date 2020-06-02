Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Мені нічого не потрібно. Ти сам привів приклад Гаїті. А тепер сам спригнув. Робиш з мухи(США) слона(Україна, Гаїті) - ось твоя проблема.
Ну-ну. Ты же спрашивал, есть ли иностранный оккупант на территории штатов, чтобы ввести к ним миротворцев. Я тебе помог, что для "помощи", оккупация из вне не нужна. И если мировой лидер не цурается так помогать остальным, так почему бы и им не помочь? Ну мы же не можем признать, что такая страна как штаты, просрала все полимеры, нам же надо обязательно рашку ввернуть.
Кстати, а украинская власть не хочет ли помочь своему партнеру? Ну там прислать бравых атошников, или ребят из "Азова" - чтобы научили как нужно наводить порядок в стране. Можно даже на тех стареньких Хаммерах. Думаю что Зе или Рюкзакяну нужно срочно выступить с такой инициативой.
Отзывчивый американский народ непременно отблагодарит в будущем Украину за такую помощь
vano80 написав:Ну мы же не можем признать, что такая страна как штаты, просрала все полимеры, нам же надо обязательно рашку ввернуть.
Про загнивающий Запад я слышу со времён своего сознательного возраста, а это уже на протяжении 40 лет. Но полимеры просирает именно РФ
Лучше признайте действительность, а не ваш выдуманный мир
И песикот и другие дорогие мои. Я понимаю, что у вас кто не славит тот по методичкам. Но попробуйте, постарайтесь, принять простое, чтобы быть украинцем и любить свою страну, необязательно закидывать шапками все окружающее. Есть реальность, в которой страна первой демократии в 21 веке страдает от расизма (привет "жидам и москалям") И это никак не отменяет дурных рашкованцев, и не надо нестись и рассказывать про зарплату врачей в рашке при разговоре о неспособности властей штатов обеспечить безопасность своих граждан. Вы же уподобляетесь вашим же "методичкам", пытаясь рассказывать про АУВНЛы с другой стороны. Осмелюсь только напомнить, что это именно в штатах проиграл кандидат, за которого проголосовало большинство населения. Ну и не страшно, пусть и дальше носятся со своими традициями и не надеются на своих же полицейских
Новым министром культуры станет нардеп Александр Ткаченко.
zРадио написав:Министр образования Гриневич (Львов). Министр культуры Нищук (Ивано-Франковск). Вся гуманитарная сфера во времена Порошенко была полностью отдала галичанам.
Невже в зелених слуг хтось піде в культуру та освіту? То мама ненародженої дитини журилась малою зарплатою на посаді міністра освіти, тепер два місяці взагалі нікого не засватали, аж зе жалівся. Може все ж таки краще було, коли галичани цим займались?
vano80 написав:Ну мы же не можем признать, что такая страна как штаты, просрала все полимеры, нам же надо обязательно рашку ввернуть.
Про загнивающий Запад я слышу со времён своего сознательного возраста, а это уже на протяжении 40 лет. Но полимеры просирает именно РФ
Лучше признайте действительность, а не ваш выдуманный мир
И песикот и другие дорогие мои. Я понимаю, что у вас кто не славит тот по методичкам. Но попробуйте, постарайтесь, принять простое, чтобы быть украинцем и любить свою страну, необязательно закидывать шапками все окружающее. Есть реальность, в которой страна первой демократии в 21 веке страдает от расизма (привет "жидам и москалям") И это никак не отменяет дурных рашкованцев, и не надо нестись и рассказывать про зарплату врачей в рашке при разговоре о неспособности властей штатов обеспечить безопасность своих граждан. Вы же уподобляетесь вашим же "методичкам", пытаясь рассказывать про АУВНЛы с другой стороны. Осмелюсь только напомнить, что это именно в штатах проиграл кандидат, за которого проголосовало большинство населения. Ну и не страшно, пусть и дальше носятся со своими традициями и не надеются на своих же полицейских
Дам тобі пораду: краще цитуй методичку. Бо коли ти пишеш "від себе" то нічого не зрозуміло. Я, особисто, не зрозумів жодного речення(окрім першого) з цього опусу.
Вкладчик1234 написав:В США всё идет по сценарию цветной революции.
в США нет посольства США, так что полноценная цветная революция там невозможна...
Я просто представил на секунду что к протестующим прилетает высший гос.чиновник Китая или России, и выражает всяческое им поощрение, обещает поддержку своей страны, призывает их строить баррикады, оказывать сопротивление полиции и так далее.....
Shram написав: Кстати, а украинская власть не хочет ли помочь своему партнеру? Ну там прислать бравых атошников, или ребят из "Азова" - чтобы научили как нужно наводить порядок в стране. Можно даже на тех стареньких Хаммерах. Думаю что Зе или Рюкзакяну нужно срочно выступить с такой инициативой. Отзывчивый американский народ непременно отблагодарит в будущем Украину за такую помощь
Не волнуйтесь, там уже и комендантский час, и дубинки, и слезогонка, и перегороженные улицы, и нацгвардия на новеньких Хаммерах.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.