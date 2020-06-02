Ну не России, так Китая.
Ведь если США может поддерживать "мирные протесты" в Гонконге, почему бы и Китаю тоже не поиграть на этом поле?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 02 чер, 2020 20:21
Ну не России, так Китая.
Ведь если США может поддерживать "мирные протесты" в Гонконге, почему бы и Китаю тоже не поиграть на этом поле?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Вів 02 чер, 2020 20:28
К предстоящим местным выборам.
Соцопрос в Одессе, с 29.05 по 1.06
Опрошено 1435 респондентов.
За кого бы вы завтра проголосовали на выборах в горсовет Одессы ?
В горсовет проходят пять партий
Оппоплатформа - 22,5 %
Доверяй делам - 20,2 %
Слуга народа - 17,9 %
Партия Шария - 13,0 %
Партия Кивалова - 11,1 %
....
Батькивщина - 4,2 %
ЕС - 3,7 %
Оппоблок - 3,2 %
Голос - 2,0 %
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 02 чер, 2020 20:39
Объясняю на пальцах.
В штатах, в 21 веке, расизм цветет и пахнет.
Если есть что сказать на эту тему - говори, а не пости зарплаты врачей в рашке.
"Однако Клинтон опередила Трампа на 2,9 миллионов голосов избирателей, набрав 65,8 миллионов против 62,9 миллионов[4]. Данные выборы стали пятыми в истории США, когда президентом страны стал кандидат, набравший меньшее число голосов избирателей, чем проигравший кандидат[5]."
Это очень демократично, не то что в других неразвитых странах.
Так понятней или еще разжевать помельче?
Додано: Вів 02 чер, 2020 20:45
Re: Політичні дискусії
вы что смеетес ..у меня кроличек и два кота..кроличка запретил держать в клетке-выход после 17 00..провода жрет мерзавец.... коты-полная гульба...мордуют его.. ну я им ордунг навел... киски смеются..
Додано: Вів 02 чер, 2020 21:03
Что-то не пойму, как попустительская кадровая политика зеленых извиняет идеологически-заостренную кадровую политику шоколадных?
Додано: Вів 02 чер, 2020 21:04
vano80
1.то шо в штатах "негров линчуют" давно известно.
каков вывод из этого следует?
2.ставишь под сомнение избирательную систему штатов?
масштаб у тебя, однако
Додано: Вів 02 чер, 2020 21:10
в мире нет ни одной идеальной избирательной системы. более важно не то какая избирательная система, а строгое соблюдение правил по которым она функционирует...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Вів 02 чер, 2020 21:17
США - федерация, поэтому существующая у них система выборов президента, имеет определенный смысл. Учитывает региональные особенности.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 02 чер, 2020 21:22
Re: Політичні дискусії
Судячи по соц.опитуванню, думаю що при нагоді в Одесі буде десь так як в Донецьку 2014 завдяки руськомирівцям.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 02 чер, 2020 21:27
ВИДЕО
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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