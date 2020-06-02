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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6250625162526253>
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:21

  Ой+ написав:
  Shram написав:высший гос.чиновник Китая или России, и выражает всяческое им поощрение, обещает поддержку своей страны


Вищі чиновники росії можуть тільки організовувати підлі напади на слабкі сусідні країни і брехати, що ихтамнет.


Ну не России, так Китая.
Ведь если США может поддерживать "мирные протесты" в Гонконге, почему бы и Китаю тоже не поиграть на этом поле?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:28

К предстоящим местным выборам.
Соцопрос в Одессе, с 29.05 по 1.06
Опрошено 1435 респондентов.

За кого бы вы завтра проголосовали на выборах в горсовет Одессы ?

В горсовет проходят пять партий
Оппоплатформа - 22,5 %
Доверяй делам - 20,2 %
Слуга народа - 17,9 %
Партия Шария - 13,0 %
Партия Кивалова - 11,1 %
....

Батькивщина - 4,2 %
ЕС - 3,7 %
Оппоблок - 3,2 %
Голос - 2,0 %
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freeze
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:39

  andrijk777 написав:Дам тобі пораду: краще цитуй методичку.
Бо коли ти пишеш "від себе" то нічого не зрозуміло.
Я, особисто, не зрозумів жодного речення(окрім першого) з цього опусу.


Объясняю на пальцах.
В штатах, в 21 веке, расизм цветет и пахнет.
Если есть что сказать на эту тему - говори, а не пости зарплаты врачей в рашке.

"Однако Клинтон опередила Трампа на 2,9 миллионов голосов избирателей, набрав 65,8 миллионов против 62,9 миллионов[4]. Данные выборы стали пятыми в истории США, когда президентом страны стал кандидат, набравший меньшее число голосов избирателей, чем проигравший кандидат[5]."
Это очень демократично, не то что в других неразвитых странах.

Так понятней или еще разжевать помельче?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:45

Re: Політичні дискусії

вы что смеетес ..у меня кроличек и два кота..кроличка запретил держать в клетке-выход после 17 00..провода жрет мерзавец.... коты-полная гульба...мордуют его.. ну я им ордунг навел... киски смеются..
limo
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:03

  Ой+ написав:Невже в зелених слуг хтось піде в культуру та освіту? То мама ненародженої дитини журилась малою зарплатою на посаді міністра освіти, тепер два місяці взагалі нікого не засватали, аж зе жалівся.
Може все ж таки краще було, коли галичани цим займались?


Что-то не пойму, как попустительская кадровая политика зеленых извиняет идеологически-заостренную кадровую политику шоколадных?
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:04

vano80
1.то шо в штатах "негров линчуют" давно известно.
каков вывод из этого следует?

2.ставишь под сомнение избирательную систему штатов?

масштаб у тебя, однако :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:10

  19yuriy91 написав:ставишь под сомнение избирательную систему штатов?

в мире нет ни одной идеальной избирательной системы. более важно не то какая избирательная система, а строгое соблюдение правил по которым она функционирует...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:17

  19yuriy91 написав:vano80
1.то шо в штатах "негров линчуют" давно известно.
каков вывод из этого следует?

2.ставишь под сомнение избирательную систему штатов?

масштаб у тебя, однако :mrgreen:


США - федерация, поэтому существующая у них система выборов президента, имеет определенный смысл. Учитывает региональные особенности.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:22

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты.
Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.


Судячи по соц.опитуванню, думаю що при нагоді в Одесі буде десь так як в Донецьку 2014 завдяки руськомирівцям.
Зображення
Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:27

ВИДЕО

Уже пару дней как в Украине раскручивается скандал с пропажей бойца-десантника ВСУ на границе с Крымом. Командование ВСУ заявляло, что его похитили.

Но сегодня ФСБ заявила, что десантник был пьян, накурился травы и пришёл сам в Крым, где и был задержан. Также опубликовали видео с задержанием и признанием.


https://t.me/stranaua/5262
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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