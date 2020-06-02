Додано: Вів 02 чер, 2020 20:28

К предстоящим местным выборам.

Соцопрос в Одессе, с 29.05 по 1.06

Опрошено 1435 респондентов.



За кого бы вы завтра проголосовали на выборах в горсовет Одессы ?



В горсовет проходят пять партий

Оппоплатформа - 22,5 %

Доверяй делам - 20,2 %

Слуга народа - 17,9 %

Партия Шария - 13,0 %

Партия Кивалова - 11,1 %

....



Батькивщина - 4,2 %

ЕС - 3,7 %

Оппоблок - 3,2 %

Голос - 2,0 %

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.