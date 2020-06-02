Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты. Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.
Судячи по соц.опитуванню, думаю що при нагоді в Одесі буде десь так як в Донецьку 2014 завдяки руськомирівцям.
А чего не во Львове Во Львове больше опыта погромов Процент горожан живущих в отобранном у бывших хозяев жилье, не подсчитывали ? Арийцы нашлись
Востаннє редагувалось freeze в Вів 02 чер, 2020 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.