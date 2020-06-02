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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6250625162526253
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:29

Re: Політичні дискусії

Ой+ написав:
  freeze написав:Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты.
Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.


Судячи по соц.опитуванню, думаю що при нагоді в Одесі буде десь так як в Донецьку 2014 завдяки руськомирівцям.
Зображення
Зображення


А чего не во Львове
Во Львове больше опыта погромов
Процент горожан живущих в отобранном у бывших хозяев жилье, не подсчитывали ?
Арийцы нашлись
Востаннє редагувалось freeze в Вів 02 чер, 2020 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:31

  Ой+ написав:Судячи по соц.опитуванню, думаю що при нагоді в Одесі буде десь так як в Донецьку 2014 завдяки руськомирівцям.


А этот все разжигает, в каждом комментарии противопоставляя галичан остальным украинцам.

Может вспомним, кто Межигорье и дом Пшонки разворовал? А кто автопарк Вити Януковича мл. растащил?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:32

Тракторист, freeze

я то как раз к изб. системе сша претензий не имею.
мож и не идеальна, но вполне работоспособна.
и что в мире идеально? :)
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:34

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:
  Ой+ написав:Судячи по соц.опитуванню, думаю що при нагоді в Одесі буде десь так як в Донецьку 2014 завдяки руськомирівцям.


А этот все разжигает, в каждом комментарии противопоставляя галичан остальным украинцам.

Может вспомним, кто Межигорье и дом Пшонки разворовал? А кто автопарк Вити Януковича мл. растащил?..


Самомнения полные штаны, а на выходе пшик и уборка клубники у пшеков
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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