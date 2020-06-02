Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты. Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.
Судячи по соц.опитуванню, думаю що при нагоді в Одесі буде десь так як в Донецьку 2014 завдяки руськомирівцям.
А чего не во Львове Во Львове больше опыта погромов Процент горожан живущих в отобранном у бывших хозяев жилье, не подсчитывали ? Арийцы нашлись
Востаннє редагувалось freeze в Вів 02 чер, 2020 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
vano80 написав:Объясняю на пальцах. В штатах, в 21 веке, расизм цветет и пахнет. Если есть что сказать на эту тему - говори, а не пости зарплаты врачей в рашке.
Ок. Процвітає расизм. І що? В кожної країни є якісь проблеми.... Висновки які?
vano80 написав:"Однако Клинтон опередила Трампа на 2,9 миллионов голосов избирателей, набрав 65,8 миллионов против 62,9 миллионов[4]. Данные выборы стали пятыми в истории США, когда президентом страны стал кандидат, набравший меньшее число голосов избирателей, чем проигравший кандидат[5]." Это очень демократично, не то что в других неразвитых странах.
В них така система виборів. Це 100% демократично. А хто сказав що має бути система абсолютної більшості, така як у нас? Ти? В них така система вже кілька століть! Незмінність система якраз свідчить про чесність і демократичність. В нас(наша територія) за кілька століть вже десятки систем помінялось - це краще?
Берлін підтримує переформатування Мінської групи – Єрмак
Про це заявив українським журналістам у Берліні голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, підсумовуючи результати одноденного робочого візиту.
«Переформатування Тристоронньої контактної групи для нас є дуже важливим, тому що ми говоримо, що Україна має домінувати на цих перемовинах. У Берліні підтримують переформатування», - сказав Єрмак, відповідаючи на запитання Укрінформу.
Він нагадав, що Президент нещодавно підписав указ, яким підняв рівень представництва української делегації в ТКГ: сьогодні другою людиною в делегації є віцепрем’єр Олексій Резніков (який також був у складі делегації), у всіх групах наразі працюють наші представники на рівні заступників міністрів і керівників профільних комітетів ВР.
freeze написав:А чего не во Львове Во Львове больше опыта погромов Процент горожан живущих в отобранном у бывших хозяев жилье, не подсчитывали ?
У Львові, дійсно, центр заселили "визволителями", всякі кумедні історії пов'язані з неадаптованістю гегемонів до тодішнього європейського побуту не буду поширювати. На майдані, до речі, жодного магазину не розграбували ні галичани ні інші українці. В ордлах при першій ж нагоді. Вся ця американська історія в ракурсі її викладення тутешніми русофілами і їх союз з протестувальниками тільки по принципу, що вони як і їх материнська структура, мають комплекси меншовартості і тішаться коли в успішного сусіда, якому все життя заздрять і якби змагаються є якісь проколи. Хоча в перспективі швидше всього і в США і в ЄС кольорові зроблять щось як змогли подолавши апартеїд в Кейптауні і т.д.
19yuriy91 написав:о чём речь, шо за переформатування?
Ни о чем. Пустая говорильня. Весь минский процесс полностью заморожен. Может Ермак хочет с Берлином двухстороннюю контактную группу сделать ? Только думаю тетушке Меркель уже настолько надоело это ОРДЛО, что ее от этого и телипает периодически.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.