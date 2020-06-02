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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6251625262536254>
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:29

Re: Політичні дискусії

Ой+ написав:
  freeze написав:Вообще смотрю благосостояние американцев и вообще США сильно преувеличено, в качестве путеводной звезды и учителей для нас слабоваты.
Ни я, ни один мой знакомый не будет разбивать витрину магазина, чтобы стырить пару кроссовок за сто долларов, а у америкосов смотрю на видео сотни желающих таких.


Судячи по соц.опитуванню, думаю що при нагоді в Одесі буде десь так як в Донецьку 2014 завдяки руськомирівцям.
Зображення
Зображення


А чего не во Львове
Во Львове больше опыта погромов
Процент горожан живущих в отобранном у бывших хозяев жилье, не подсчитывали ?
Арийцы нашлись
Востаннє редагувалось freeze в Вів 02 чер, 2020 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:31

  Ой+ написав:Судячи по соц.опитуванню, думаю що при нагоді в Одесі буде десь так як в Донецьку 2014 завдяки руськомирівцям.


А этот все разжигает, в каждом комментарии противопоставляя галичан остальным украинцам.

Может вспомним, кто Межигорье и дом Пшонки разворовал? А кто автопарк Вити Януковича мл. растащил?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:32

Тракторист, freeze

я то как раз к изб. системе сша претензий не имею.
мож и не идеальна, но вполне работоспособна.
и что в мире идеально? :)
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:34

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:
  Ой+ написав:Судячи по соц.опитуванню, думаю що при нагоді в Одесі буде десь так як в Донецьку 2014 завдяки руськомирівцям.


А этот все разжигает, в каждом комментарии противопоставляя галичан остальным украинцам.

Может вспомним, кто Межигорье и дом Пшонки разворовал? А кто автопарк Вити Януковича мл. растащил?..


Самомнения полные штаны, а на выходе пшик и уборка клубники у пшеков
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:39

  vano80 написав:Объясняю на пальцах.
В штатах, в 21 веке, расизм цветет и пахнет.
Если есть что сказать на эту тему - говори, а не пости зарплаты врачей в рашке.

Ок. Процвітає расизм. І що? В кожної країни є якісь проблеми.... Висновки які?
  vano80 написав:"Однако Клинтон опередила Трампа на 2,9 миллионов голосов избирателей, набрав 65,8 миллионов против 62,9 миллионов[4]. Данные выборы стали пятыми в истории США, когда президентом страны стал кандидат, набравший меньшее число голосов избирателей, чем проигравший кандидат[5]."
Это очень демократично, не то что в других неразвитых странах.

В них така система виборів. Це 100% демократично. А хто сказав що має бути система абсолютної більшості, така як у нас? Ти?
В них така система вже кілька століть! Незмінність система якраз свідчить про чесність і демократичність.
В нас(наша територія) за кілька століть вже десятки систем помінялось - це краще?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:40

Берлін підтримує переформатування Мінської групи – Єрмак

Про це заявив українським журналістам у Берліні голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, підсумовуючи результати одноденного робочого візиту.

«Переформатування Тристоронньої контактної групи для нас є дуже важливим, тому що ми говоримо, що Україна має домінувати на цих перемовинах. У Берліні підтримують переформатування», - сказав Єрмак, відповідаючи на запитання Укрінформу.

Він нагадав, що Президент нещодавно підписав указ, яким підняв рівень представництва української делегації в ТКГ: сьогодні другою людиною в делегації є віцепрем’єр Олексій Резніков (який також був у складі делегації), у всіх групах наразі працюють наші представники на рівні заступників міністрів і керівників профільних комітетів ВР.


https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... ermak.html

о чём речь, шо за переформатування?
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:44

  freeze написав:
zРадио написав:
  Ой+ написав:Судячи по соц.опитуванню, думаю що при нагоді в Одесі буде десь так як в Донецьку 2014 завдяки руськомирівцям.


А этот все разжигает, в каждом комментарии противопоставляя галичан остальным украинцам.

Может вспомним, кто Межигорье и дом Пшонки разворовал? А кто автопарк Вити Януковича мл. растащил?..


Самомнения полные штаны, а на выходе пшик и уборка клубники у пшеков

Гординя - першоджерело всіх гріхів.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:46

  Вкладчик1234 написав:ВИДЕО

Уже пару дней как в Украине раскручивается скандал с пропажей бойца-десантника ВСУ на границе с Крымом. Командование ВСУ заявляло, что его похитили.

Но сегодня ФСБ заявила, что десантник был пьян, накурился травы и пришёл сам в Крым, где и был задержан. Также опубликовали видео с задержанием и признанием.


https://t.me/stranaua/5262


местные шедрые, однако - напоили, накурили и ещё и с собой пакет травки дали....
молочные реки, кисельные берега....
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:47

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:А чего не во Львове
Во Львове больше опыта погромов
Процент горожан живущих в отобранном у бывших хозяев жилье, не подсчитывали ?


У Львові, дійсно, центр заселили "визволителями", всякі кумедні історії пов'язані з неадаптованістю гегемонів до тодішнього європейського побуту не буду поширювати. На майдані, до речі, жодного магазину не розграбували ні галичани ні інші українці. В ордлах при першій ж нагоді.
Вся ця американська історія в ракурсі її викладення тутешніми русофілами і їх союз з протестувальниками тільки по принципу, що вони як і їх материнська структура, мають комплекси меншовартості і тішаться коли в успішного сусіда, якому все життя заздрять і якби змагаються є якісь проколи.
Хоча в перспективі швидше всього і в США і в ЄС кольорові зроблять щось як змогли подолавши апартеїд в Кейптауні і т.д.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:51

Re: Політичні дискусії

19yuriy91 написав:о чём речь, шо за переформатування?


Ни о чем. Пустая говорильня.
Весь минский процесс полностью заморожен.
Может Ермак хочет с Берлином двухстороннюю контактную группу сделать ? Только думаю тетушке Меркель уже настолько надоело это ОРДЛО, что ее от этого и телипает периодически.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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