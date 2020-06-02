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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6251625262536254 Додано: Вів 02 чер, 2020 22:24 Ой+ написав: У Львові, дійсно, центр заселили "визволителями", всякі кумедні історії пов'язані з неадаптованістю гегемонів до тодішнього європейського побуту не буду поширювати. У Львові, дійсно, центр заселили "визволителями", всякі кумедні історії пов'язані з неадаптованістю гегемонів до тодішнього європейського побуту не буду поширювати.



Родное сердце, а может все-таки расскажешь? А то факты говорят о другом. В 1939-м году длина канализационной инфраструктуры "европейского" Львова - 150 км на 350 тыс населения. А "гегемонского" Киева - 700 км на 850 тыс населения... Про электрификацию и газификацию я уже молчу...



Или европейский быт - это кофейни, которых "советские дикари" в глаза не видели?



Раскрой тему, не томи! Родное сердце, а может все-таки расскажешь? А то факты говорят о другом. В 1939-м году длина канализационной инфраструктуры "европейского" Львова - 150 км на 350 тыс населения. А "гегемонского" Киева - 700 км на 850 тыс населения... Про электрификацию и газификацию я уже молчу...Или европейский быт - это кофейни, которых "советские дикари" в глаза не видели?Раскрой тему, не томи! zРадио

Повідомлень: 5956 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1002 раз. Подякували: 2235 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2020 22:28 freeze написав: Самомнения полные штаны, а на выходе пшик и уборка клубники у пшеков Самомнения полные штаны, а на выходе пшик и уборка клубники у пшеков



Этот, наверно, повышен до варшавского таксиста, раз такое ЧСВ Этот, наверно, повышен до варшавского таксиста, раз такое ЧСВ zРадио

Повідомлень: 5956 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1002 раз. Подякували: 2235 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2020 22:33 Ой+ написав: freeze написав: А чего не во Львове

Во Львове больше опыта погромов

Процент горожан живущих в отобранном у бывших хозяев жилье, не подсчитывали ? А чего не во ЛьвовеВо Львове больше опыта погромовПроцент горожан живущих в отобранном у бывших хозяев жилье, не подсчитывали ?



У Львові, дійсно, центр заселили "визволителями", всякі кумедні історії пов'язані з неадаптованістю гегемонів до тодішнього європейського побуту не буду поширювати. На майдані, до речі, жодного магазину не розграбували ні галичани ні інші українці. В ордлах при першій ж нагоді .

Вся ця американська історія в ракурсі її викладення тутешніми русофілами і їх союз з протестувальниками тільки по принципу, що вони як і їх материнська структура, мають комплекси меншовартості і тішаться коли в успішного сусіда, якому все життя заздрять і якби змагаються є якісь проколи.

Хоча в перспективі швидше всього і в США і в ЄС кольорові зроблять щось як змогли подолавши апартеїд в Кейптауні і т.д. У Львові, дійсно, центр заселили "визволителями", всякі кумедні історії пов'язані з неадаптованістю гегемонів до тодішнього європейського побуту не буду поширювати. На майдані, до речі,Вся ця американська історія в ракурсі її викладення тутешніми русофілами і їх союз з протестувальниками тільки по принципу, що вони як і їх материнська структура, мають комплекси меншовартості і тішаться коли в успішного сусіда, якому все життя заздрять і якби змагаються є якісь проколи.Хоча в перспективі швидше всього і в США і в ЄС кольорові зроблять щось як змогли подолавши апартеїд в Кейптауні і т.д.

Да, складно звонишь! @



Тільки в усьому цьому є помилочка. І галичане, і дончане, і всі інші городяни, це все і є українці. Це лише в хворій уяві, регіональні спільноти наділені певною субєктністю і окремішністю. Про ордли якісь, взагалі промовчу. Це з Золотої Орди, чи що? Це все цілий організм. І звинувачувати частину цього організму, це все одне, що звинувачувати свій хворий палець, що він болить і відрубати його, чи панянці бути не задоволеною своїми губами і надути їх у хірурга, щоб було як в Лободи. Приморили псевдопатріоти ділити націю. Один хірурга Петра славить, що сприяв пуйлу у відрізанні "прокажонних" територій, мовляв це благо для нації, інші про якусь Орду марять. Да, складно звонишь! @Тільки в усьому цьому є помилочка. І галичане, і дончане, і всі інші городяни, це все і є українці. Це лише в хворій уяві, регіональні спільноти наділені певною субєктністю і окремішністю. Про ордли якісь, взагалі промовчу. Це з Золотої Орди, чи що?Це все цілий організм. І звинувачувати частину цього організму, це все одне, що звинувачувати свій хворий палець, що він болить і відрубати його, чи панянці бути не задоволеною своїми губами і надути їх у хірурга, щоб було як в Лободи.Приморили псевдопатріоти ділити націю. Один хірурга Петра славить, що сприяв пуйлу у відрізанні "прокажонних" територій, мовляв це благо для нації, інші про якусь Орду марять. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28764 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1949 раз. Подякували: 2118 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6251625262536254 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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