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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 22:24

  Ой+ написав:У Львові, дійсно, центр заселили "визволителями", всякі кумедні історії пов'язані з неадаптованістю гегемонів до тодішнього європейського побуту не буду поширювати.


Родное сердце, а может все-таки расскажешь? А то факты говорят о другом. В 1939-м году длина канализационной инфраструктуры "европейского" Львова - 150 км на 350 тыс населения. А "гегемонского" Киева - 700 км на 850 тыс населения... Про электрификацию и газификацию я уже молчу...

Или европейский быт - это кофейни, которых "советские дикари" в глаза не видели? :mrgreen:

Раскрой тему, не томи!
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 22:28

  freeze написав:Самомнения полные штаны, а на выходе пшик и уборка клубники у пшеков


Этот, наверно, повышен до варшавского таксиста, раз такое ЧСВ :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 22:33

  Ой+ написав:
  freeze написав:А чего не во Львове
Во Львове больше опыта погромов
Процент горожан живущих в отобранном у бывших хозяев жилье, не подсчитывали ?


У Львові, дійсно, центр заселили "визволителями", всякі кумедні історії пов'язані з неадаптованістю гегемонів до тодішнього європейського побуту не буду поширювати. На майдані, до речі, жодного магазину не розграбували ні галичани ні інші українці. В ордлах при першій ж нагоді.
Вся ця американська історія в ракурсі її викладення тутешніми русофілами і їх союз з протестувальниками тільки по принципу, що вони як і їх материнська структура, мають комплекси меншовартості і тішаться коли в успішного сусіда, якому все життя заздрять і якби змагаються є якісь проколи.
Хоча в перспективі швидше всього і в США і в ЄС кольорові зроблять щось як змогли подолавши апартеїд в Кейптауні і т.д.

Да, складно звонишь! @ :)

Тільки в усьому цьому є помилочка. І галичане, і дончане, і всі інші городяни, це все і є українці. Це лише в хворій уяві, регіональні спільноти наділені певною субєктністю і окремішністю. Про ордли якісь, взагалі промовчу. Це з Золотої Орди, чи що? :) Це все цілий організм. І звинувачувати частину цього організму, це все одне, що звинувачувати свій хворий палець, що він болить і відрубати його, чи панянці бути не задоволеною своїми губами і надути їх у хірурга, щоб було як в Лободи. :) Приморили псевдопатріоти ділити націю. Один хірурга Петра славить, що сприяв пуйлу у відрізанні "прокажонних" територій, мовляв це благо для нації, інші про якусь Орду марять.
Козак-характерник
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