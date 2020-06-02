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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6252625362546255>
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 22:24

  Ой+ написав:У Львові, дійсно, центр заселили "визволителями", всякі кумедні історії пов'язані з неадаптованістю гегемонів до тодішнього європейського побуту не буду поширювати.


Родное сердце, а может все-таки расскажешь? А то факты говорят о другом. В 1939-м году длина канализационной инфраструктуры "европейского" Львова - 150 км на 350 тыс населения. А "гегемонского" Киева - 700 км на 850 тыс населения... Про электрификацию и газификацию я уже молчу...

Или европейский быт - это кофейни, которых "советские дикари" в глаза не видели? :mrgreen:

Раскрой тему, не томи!
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 22:28

  freeze написав:Самомнения полные штаны, а на выходе пшик и уборка клубники у пшеков


Этот, наверно, повышен до варшавского таксиста, раз такое ЧСВ :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 22:33

  Ой+ написав:
  freeze написав:А чего не во Львове
Во Львове больше опыта погромов
Процент горожан живущих в отобранном у бывших хозяев жилье, не подсчитывали ?


У Львові, дійсно, центр заселили "визволителями", всякі кумедні історії пов'язані з неадаптованістю гегемонів до тодішнього європейського побуту не буду поширювати. На майдані, до речі, жодного магазину не розграбували ні галичани ні інші українці. В ордлах при першій ж нагоді.
Вся ця американська історія в ракурсі її викладення тутешніми русофілами і їх союз з протестувальниками тільки по принципу, що вони як і їх материнська структура, мають комплекси меншовартості і тішаться коли в успішного сусіда, якому все життя заздрять і якби змагаються є якісь проколи.
Хоча в перспективі швидше всього і в США і в ЄС кольорові зроблять щось як змогли подолавши апартеїд в Кейптауні і т.д.

Да, складно звонишь! @ :)

Тільки в усьому цьому є помилочка. І галичане, і дончане, і всі інші городяни, це все і є українці. Це лише в хворій уяві, регіональні спільноти наділені певною субєктністю і окремішністю. Про ордли якісь, взагалі промовчу. Це з Золотої Орди, чи що? :) Це все цілий організм. І звинувачувати частину цього організму, це все одне, що звинувачувати свій хворий палець, що він болить і відрубати його, чи панянці бути не задоволеною своїми губами і надути їх у хірурга, щоб було як в Лободи. :) Приморили псевдопатріоти ділити націю. Один хірурга Петра славить, що сприяв пуйлу у відрізанні "прокажонних" територій, мовляв це благо для нації, інші про якусь Орду марять.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:21

ВИДЕО

Українські нелегальні копачі бурштину зареєструвалися у TikTok — вони не бояться і демонструють видобуток, хизуються автівками та тролять правоохоронців

https://twitter.com/HromadskeUA/status/1267335317561933824
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:30

Re: Політичні дискусії

Вкладчик1234 написав:ВИДЕО

Українські нелегальні копачі бурштину зареєструвалися у TikTok — вони не бояться і демонструють видобуток, хизуються автівками та тролять правоохоронців

https://twitter.com/HromadskeUA/status/1267335317561933824


Это в каких областях такой беспредел ?
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freeze
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:42

  freeze написав:
Вкладчик1234 написав:ВИДЕО

Українські нелегальні копачі бурштину зареєструвалися у TikTok — вони не бояться і демонструють видобуток, хизуються автівками та тролять правоохоронців

https://twitter.com/HromadskeUA/status/1267335317561933824


Это в каких областях такой беспредел ?

Самых патриотичных наверно.
В данном случае, похоже что Житомирская
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:43

Полиция не дает мне жить: На Закарпатье парень повесился в прямом эфире

В городе Мукачево местный житель покончил жизнь самоубийством, транслируя процесс в одну из социальных сетей. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Закарпатской области.

По данным правоохранителей, около 19:00 в полицию поступило сообщение от соседей о смерти жителя Мукачево, 1992 года рождения. Молодой человек покончил жизнь самоубийством путем повешения.

Следует отметить, что во время прямого эфира парень пожаловался на действия полицейских.

«Я проклинаю … в особенности му***ов Мукачевского отдела, которые … мне жизни не дают», — сказал он на видео перед самоубийством.

В связи с этим прокуратура Мукачево зарегистрировала уголовное производство по факту возможного доведения до самоубийства. Правоохранителям предстоит выяснить мотивы и обстоятельства, которые побудили потерпевшего к такому поступку.

Предварительная правовая квалификация в данном производстве по ч.1 ст.120 УК Украины (доведение до самоубийства).

https://inforesist.org/policziya-ne-daet-mne-zhit-na-zakarpate-paren-povesilsya-v-pryamom-efire/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:48

  Shram написав:Я просто представил на секунду что к протестующим прилетает высший гос.чиновник Китая или России, и выражает всяческое им поощрение, обещает поддержку своей страны, призывает их строить баррикады, оказывать сопротивление полиции и так далее.....

Просто аналогия, для размышления.....

так аналогии между Майданом и американскими криминальными беспорядками никакой нет.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:58

  unicdima написав:
  Shram написав:Я просто представил на секунду что к протестующим прилетает высший гос.чиновник Китая или России, и выражает всяческое им поощрение, обещает поддержку своей страны, призывает их строить баррикады, оказывать сопротивление полиции и так далее.....

Просто аналогия, для размышления.....

так аналогии между Майданом и американскими криминальными беспорядками никакой нет.

а чем майдан был лучше?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:58

Re: Політичні дискусії

unicdima написав:
  Shram написав:Я просто представил на секунду что к протестующим прилетает высший гос.чиновник Китая или России, и выражает всяческое им поощрение, обещает поддержку своей страны, призывает их строить баррикады, оказывать сопротивление полиции и так далее.....

Просто аналогия, для размышления.....

так аналогии между Майданом и американскими криминальными беспорядками никакой нет.


Это кто сказал ?

А чего будущий президент Байден уже который раз селфится с преклоненными коленями перед криминальным майданом ?

А то как в прошлый раз неудобно получится, поливали Трампа грязью здесь, а он бац и Президент.
Сейчас грязью поливают черный майдан, а потом Байден бац и президент, и героям тамошнего майдана амнистия и награды.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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