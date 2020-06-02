Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ой+ написав:У Львові, дійсно, центр заселили "визволителями", всякі кумедні історії пов'язані з неадаптованістю гегемонів до тодішнього європейського побуту не буду поширювати.
Родное сердце, а может все-таки расскажешь? А то факты говорят о другом. В 1939-м году длина канализационной инфраструктуры "европейского" Львова - 150 км на 350 тыс населения. А "гегемонского" Киева - 700 км на 850 тыс населения... Про электрификацию и газификацию я уже молчу...
Или европейский быт - это кофейни, которых "советские дикари" в глаза не видели?
freeze написав:А чего не во Львове Во Львове больше опыта погромов Процент горожан живущих в отобранном у бывших хозяев жилье, не подсчитывали ?
У Львові, дійсно, центр заселили "визволителями", всякі кумедні історії пов'язані з неадаптованістю гегемонів до тодішнього європейського побуту не буду поширювати. На майдані, до речі, жодного магазину не розграбували ні галичани ні інші українці. В ордлах при першій ж нагоді. Вся ця американська історія в ракурсі її викладення тутешніми русофілами і їх союз з протестувальниками тільки по принципу, що вони як і їх материнська структура, мають комплекси меншовартості і тішаться коли в успішного сусіда, якому все життя заздрять і якби змагаються є якісь проколи. Хоча в перспективі швидше всього і в США і в ЄС кольорові зроблять щось як змогли подолавши апартеїд в Кейптауні і т.д.
Да, складно звонишь! @
Тільки в усьому цьому є помилочка. І галичане, і дончане, і всі інші городяни, це все і є українці. Це лише в хворій уяві, регіональні спільноти наділені певною субєктністю і окремішністю. Про ордли якісь, взагалі промовчу. Це з Золотої Орди, чи що? Це все цілий організм. І звинувачувати частину цього організму, це все одне, що звинувачувати свій хворий палець, що він болить і відрубати його, чи панянці бути не задоволеною своїми губами і надути їх у хірурга, щоб було як в Лободи. Приморили псевдопатріоти ділити націю. Один хірурга Петра славить, що сприяв пуйлу у відрізанні "прокажонних" територій, мовляв це благо для нації, інші про якусь Орду марять.
Полиция не дает мне жить: На Закарпатье парень повесился в прямом эфире
В городе Мукачево местный житель покончил жизнь самоубийством, транслируя процесс в одну из социальных сетей. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Закарпатской области.
По данным правоохранителей, около 19:00 в полицию поступило сообщение от соседей о смерти жителя Мукачево, 1992 года рождения. Молодой человек покончил жизнь самоубийством путем повешения.
Следует отметить, что во время прямого эфира парень пожаловался на действия полицейских.
«Я проклинаю … в особенности му***ов Мукачевского отдела, которые … мне жизни не дают», — сказал он на видео перед самоубийством.
В связи с этим прокуратура Мукачево зарегистрировала уголовное производство по факту возможного доведения до самоубийства. Правоохранителям предстоит выяснить мотивы и обстоятельства, которые побудили потерпевшего к такому поступку.
Предварительная правовая квалификация в данном производстве по ч.1 ст.120 УК Украины (доведение до самоубийства).
Shram написав:Я просто представил на секунду что к протестующим прилетает высший гос.чиновник Китая или России, и выражает всяческое им поощрение, обещает поддержку своей страны, призывает их строить баррикады, оказывать сопротивление полиции и так далее.....
Просто аналогия, для размышления.....
так аналогии между Майданом и американскими криминальными беспорядками никакой нет.
Shram написав:Я просто представил на секунду что к протестующим прилетает высший гос.чиновник Китая или России, и выражает всяческое им поощрение, обещает поддержку своей страны, призывает их строить баррикады, оказывать сопротивление полиции и так далее.....
Просто аналогия, для размышления.....
так аналогии между Майданом и американскими криминальными беспорядками никакой нет.
а чем майдан был лучше?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Shram написав:Я просто представил на секунду что к протестующим прилетает высший гос.чиновник Китая или России, и выражает всяческое им поощрение, обещает поддержку своей страны, призывает их строить баррикады, оказывать сопротивление полиции и так далее.....
Просто аналогия, для размышления.....
так аналогии между Майданом и американскими криминальными беспорядками никакой нет.
Это кто сказал ?
А чего будущий президент Байден уже который раз селфится с преклоненными коленями перед криминальным майданом ?
А то как в прошлый раз неудобно получится, поливали Трампа грязью здесь, а он бац и Президент. Сейчас грязью поливают черный майдан, а потом Байден бац и президент, и героям тамошнего майдана амнистия и награды.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.