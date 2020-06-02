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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 03 чер, 2020 00:01
freeze написав:
А чего будущий президент Байден уже который раз селфится с преклоненными коленями перед криминальным майданом ?
А то как в прошлый раз неудобно получится, поливали Трампа грязью здесь, а он бац и Президент.
Сейчас грязью поливают черный майдан, а потом Байден бац и президент, и героям тамошнего майдана амнистия и награды.
потому, что Байден де***, ради сиюминутной выгоды на выборах он закладывает такую бомбу под основание государственности США, что потом никому мало не покажется.
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unicdima
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Додано: Сер 03 чер, 2020 00:07
unicdima написав:
потому, что Байден де***, ради сиюминутной выгоды на выборах он закладывает такую бомбу под основание государственности США, что потом никому мало не покажется.
Ще один "патріот України", який дуже переживає за США і Байдена.
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andrijk777
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Додано: Сер 03 чер, 2020 00:12
19yuriy91 написав:
местные шедрые, однако - напоили, накурили и ещё и с собой пакет травки дали....
молочные реки, кисельные берега....
а сказки порохоботов про секретный приказ не выдавать оружия лучше?
типичный аватар.
лживый подонок Олешко будет бесноваться или засунет язык в одно место?
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unicdima
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